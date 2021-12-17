Севилья - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.12.2021

Примера. 18-й тур

18 декабря. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" 22:00 "Атлетико"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Севилья" подходит к Рождеству в статусе главного преследователя "Реала", от которого отстает на 5 очков. "Атлетико" лишь 4-й, отставая на 5 баллов уже от "Севильи".

Понятно, что для борьбы за титул мадридцам надо побеждать, но, кажется, они сейчас слишком слабы и разбалансированы для этого. Возможно, единственная надежда "Матрасников" завтра - спад формы у "Севильи", которая за последние недели выдала серию невнятных выступлений. "Кто хуже?" - наверное, так звучит главный вопрос вечера на "Писхуане".

"Севилья"

"Севилья" идет второй в таблице, но, признаться, смотреть матчи ее соседей из "Бетиса" намного приятнее. "Нервион" - как "Атлетико" Симеоне в лучшие годы берет свое обороной и организацией. В текущем чемпионате у команды Лопетеги лучшая защита - 11 пропущенных в 16 турах.

Этим можно гордиться, но есть нюанс. Неделю назад "Атлетик" создал 4-5 стопроцентных шансов и ему дико не повезло проиграть 0:1. Из Лиги чемпионов "Севилья" вылетела - "Зальцбург" оказался не так расточителен, как баски (1:0). В Кубке даже любители из четвертого дивизиона дотянули с "Нервионом" до серии пенальти, представляете?

Грубо говоря, у "Севильи" есть результат (кроме Европы), но нет игры (ни в одном из турниров). Матч против "Атлетико" - шанс преодолеть себя и кризис. В этом сезоне на "Писхуане" Лопетеги проиграл лишь раз - "Лиллю" в ЛЧ (1:2). В Примере же и подавно 6 побед из 7.

"Атлетико"

Если у "Севильи" хотя бы результат есть, то у "Атлетико" ни его, ни игры. Хотя, как ни парадоксально, в плей-офф ЛЧ команда пробилась - наверное, ее единственный большой успех в этом сезоне.

В чемпионате дело дрянь. Неделю назад "Матрасники" вообще без шансов уступили в дерби "Реалу" (0:2), а до этого умудрились дома проиграть "Мальорке" (1:2), пропустив дважды за последние 10 минут. Прямо-таки просматривается стиль "Барсы" Кумана/Хави. Симеоне пока не так плох, но тенденция пугает. Стартовал "Атлетико" с трех побед и двух ничьих, а в последних пяти турах - две победы, ничья и два поражения.

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18 пропущенных в 16 турах - когда такое было? Так сходу и не скажешь, чем "Атлетико" может удивить "Севилью". Разве что физикой - "Нервион" на неделе потратил силы на любителей в Кубке, пока "Матрасники" отдыхали. Другие козыри у Симеоне не просматриваются.

"Севилья" - "Атлетико": статистика личных встреч

В минувшем сезоне команды обменялись домашними победами - 1:0 в Севилье и 2:0 в Мадриде.

До этого у них просматривался некий ничейный синдром - 4 мировые кряду в 2019-20 годах.

"Севилья" - "Атлетико": последние матчи команд

Последние матчи "Севильи"

Последние матчи "Атлетико"

Турнирное положение команд

На 17.12

Ориентировочные составы

У "Севильи" в лазарете уже давно лечатся два лидера - Хесус Навас и Юсеф Эн-Несири. Также из-за повреждений не сыграют вингер Сусо, атакующий хав Ламела, а у опорника Фернандо дисквалификация. Всех можно поменять, но потери весомые.

У "Атлетико" травмы у основного Антуана Гризманна и резервиста Шиме Врсалько. С их заменой Чоло справится.

"Севилья": Буну - Монтьель, Кунде, Диего Карлос, Акунья - Ракитич, Дилейни, Жоан Жордан - Папу Гомес, Рафа Мир, Окампос

"Атлетико": Облак - Фелипе, Эрмосо, Кондогбья - Льоренте, Лемар, Коке, де Пауль, Карраско - Матеус Кунья, Суарес

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"Севилья" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Севилья" - "Атлетико": прогноз от UA-Football

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