Реал - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.12.2021

Примера. 18-й тур

19 декабря. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" 22:00 "Кадис"

Арбитр: Сантьяго Хайме Латре

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Слон против моськи - не в обиду болельщикам "Кадиса", но это объективная реальность. "Реал" уверенно возглавляет таблицу, "Кадис" плетется в зоне вылета, не сумев победить в 11 из 12 последних матчей Примеры. Кто-то видит здесь возможность для сенсации?

Честно, если "Реал" потеряет очки в этом матче - то это будет главная неожиданность не только тура, но и всего текущего чемпионата. Даже ничья - и то повергнет в шок футбольную Испанию. Слишком уж силен Мадрид, чтоб оступаться на таких соперниках.

"Реал"

10 побед подряд. 13 кряду матчей без поражений. 4 кряду матча без пропущенных голов - это все о мадридском "Реале".

При этом график у "Сливочных" последние недели был просто адский - "Севилья", "Атлетик", "Реал Сосьедад", "Интер" и "Атлетико". Из этой пятерки лишь "Нервион" и баски потрепали Мадриду нервы - остальные сдались почти безропотно. Анчелотти прекратил эксперименты с высоким прессингом и перешел на низкий оборонительный блок, более удобный для своих немолодых вожаков, и это принесло плоды. Впереди же продолжают блистать Бензема и Винисиус.

Neymar-Mbappe-Messi: toplam 22 gol



Benzema-Vinicius-Asensio: toplam 36 gol pic.twitter.com/X7peoZ4dWH — Madridista (@06_03_1902RMCF) December 17, 2021

Даже COVID - и то оказался к "Реалу" снисходительным, подкосив лишь глубокий резерв и, возможно, Модрича - он пока на карантине. Вы видите тут шансы для "Кадиса"?

"Кадис"

Если у "Реала" все великолепно, то у "Кадиса" ровно наоборот. На неделе команда еле вымучила победу над третьелиговым "Альбасете" в Кубке (1:0), а до этого при плохой игре не удержала случайно заработанное преимущество в матче с "Гранадой" (1:1).

Последняя победа "Кадиса" в чемпионате датируется 5 ноября; недавнее испытание "Атлетико" андалусийцы с треском провалили (1:4); их тренер Альваро Сервера находится под угрозой отставки. Хороших новостей у южан категорически мало.

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Выезд в "Реал" для "Кадиса" - скорее, экскурсия, чем реальный шанс наладить дела. Главные битвы у ребят Серверы впереди, ну а завтра для них главное не пасть духом и хотя бы попытаться забить гол. За поражение в Мадриде их никто не упрекнет.

"Реал" - "Кадис": статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды, как ни странно, обменялись гостевыми победами. Да-да, "Кадис" тогда победил на камерном "Альфредо Ди Стефано" (1:0), воспользовавшись кризисом мадридцев осенью 2020-го.

До этого особых успехов у южан против "Реала" не было, если не считать памятный технарь в Кубке за включение в заявку дисквалифицированного Черышева в 2015 году.

"Реал" - "Кадис": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Кадиса"

Турнирное положение команд

На 18.12

Ориентировочные составы

Лука Модрич сдал на неделе и положительный, и отрицательный тесты на коронавирус, так что его участие в матче исключено. Также COVID на время украл у "Реала" Асенсио, Марсело, Родриго, Бэйла и Лунина - прямо скажем, из этой группы ценен для Анчелотти только Асенсио.

У "Кадиса" вне игры дисквалифицированный капитан Сальви, а также давно травмированные Гарридо и Хосе Мари - к этим уже привыкли.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Кроос, Каземиро, Камавинга - Азар, Бензема, Винисиус

"Кадис": Ледесма - Акапо, Фали Хименес, Кала, Эспино - Алехо, Йонссон, Аларкон, Арсамендия - Алекс - Лосано

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"Реал" - "Кадис": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Кадис": прогноз от UA-Football

"Реал" оставил ворота на замке против целой группы топов Примеры, а тут всего лишь аутсайдер, да еще и с третьей худшей атакой в чемпионате. Поставим на то, что фаворит не пропустит - ставку "индивидуальный тотал 2 < 0,5" БК предлагают с коэффициентами 1,9-2,0.