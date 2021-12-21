Севилья - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.12.2021

Примера. 4-й тур

21 декабря. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" 22:30 "Барселона"

Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Эта игра должна была пройти еще в августе, но не состоялась из-за ужасного графика отбора на чемпионат мира в Латинской Америке. Окно в календаре по итогу нашли лишь перед самым католическим Рождеством.

"Севилья" - фаворит, взгляните только на таблицу. С другой стороны, у Нервиона осталось лишь 13 здоровых полевых игроков, она вымотана, а каталонские юноши весьма опасны, когда получают мяч. Не спешите их хоронить - скорее всего, игра нас ждет боевая. Да, побед у "Барсы" маловато, а над большими соперниками их и вовсе нет, но нервы потрепать она вполне в состоянии.

"Севилья"

"Севилья" вылетела из Лиги чемпионов - и это провал. С другой стороны, у нее три кряду победы над "Вильярреалом", "Атлетиком" и "Атлетико" в Примере - и это достойно самых лестных слов.

И нет, дело не в разном отношении к турнирам. "Севилья" умеет хорошо защищаться позиционно, а это легче делать, ведя в счете. Во всех своих успешных матчах команда Лопетеги забивала первой, а затем уже играла от соперника. Стоило "Лиллю" выйти вперед, как "Нервион" занервничал и в итоге проиграл (1:2).

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Конечно, тренеры это видят. План "Севильи" на "Барсу" будет максимально прост: сделать все, чтобы не пропустить. Защита каталонцев как решето, и раз-второй ее пробить способен даже "Эльче". Окампос, Мир и Гомес обязательно что-нибудь забьют, но самое важное - сдержать напор Абде, Гави и де Йонга в первом тайме. Если получится - "Барсе" будет очень сложно.

"Барселона"

Как и Лопетеги, Хави точно знает сильные и слабые стороны своей команды. У его парней нету опыта - даже Араухо и Мингеса уже выглядят ветеранами на фоне Ютглы, Гави, Нико и Абде Эззальзули. Отсюда постоянные провалы в обороне. С другой стороны, "Барса" очень интересна в нападении и забивает по 2-3 гола за матч.

В целом после назначения Хави "Кулес" набрали 10 очков из 15 возможных - вполне респектабельный результат, учитывая их проблемы. Самая громкая победа - в гостях у "Вильярреала" (3:1). По-вашему, победитель ЛЕ слабее команды Лопетеги?

Barcelona are confident to extend Gavi’s contract. It’s gonna take some time to sign/announce but new five year deal will be on the table soon. ???????? #FCB



“Gavi's game was spectacular. His personality is surprising at 17. When I was 17, everything cost me more”, Xavi said. pic.twitter.com/5x9yT4CYuL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2021

Но чтоб фокус повторился, оборона должна сыграть не как с "Эльче" на выходных (3:2). Там защитники "Барсы" дважды оставляли тер Штегена на растерзание, и это чудом не закончилось потерей очков. С "Севильей" таких ошибок допускать просто нельзя. Возможно, как-то поможет возвращение после дисквалификации Жерара Пике, хотя и на него надежды мало - постарел ветеран, пора на пенсию.

"Севилья" - "Барселона": статистика личных встреч

Последние годы матчи "Севильи" и "Барселоны" всегда очень конкурентные, но все же "Кулес" более успешны. Взять хотя бы прошлогодний Кубок - "Нервион" дома победил 2:0, но на "Камп Ноу" был бит 0:3.

В Ла Лиге общий счет тоже не в пользу севильцев - 1:1 в Барселоне и 0:2 на "Писхуане". Гол и ассист за "Барсу" тогда оформил, конечно же, Лео Месси.

"Севилья" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Севильи"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

На 20.12

Ориентировочные составы

У "Севильи" все еще травмированы Хесус Навас и Юсеф Эн-Несири. Также под вопросом и еще один правый бек Монтьель, зато возвращается после дисквалификации волнорез Фернандо.

У "Барсы" к давно травмированным Фати, Педри и Брейтуэйту добавились еще Дест и Демир - перерыв нужен "Кулес", как никому другому в Ла Лиге.

"Севилья": Буну - Монтьель, Кунде, Диего Карлос, Рекик - Жордан, Фернандо, Ракитич - Окампос, Рафа Мир, Папу Гомес

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Пике, Эрик Гарсия - де Йонг, Гави, Бускетс, Альба - Дембеле, Ютгла, Абде

Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале

"Севилья" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Севилья" - "Барселона": прогноз от UA-Football

У "Барсы" что ни матч, то триллер. Рискнем предположить, что и на сей раз драматургия нас не подкачает и выберем ставку "обе забьют" - букмекеры предлагают ее с коэффициентами 1,8-1,9.