Севилья - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.12.2021

Эта игра должна была пройти еще в августе, но не состоялась из-за ужасного графика отбора на чемпионат мира в Латинской Америке. Окно в календаре по итогу нашли лишь перед самым католическим Рождеством.

"Севилья" - фаворит, взгляните только на таблицу. С другой стороны, у Нервиона осталось лишь 13 здоровых полевых игроков, она вымотана, а каталонские юноши весьма опасны, когда получают мяч. Не спешите их хоронить - скорее всего, игра нас ждет боевая. Да, побед у "Барсы" маловато, а над большими соперниками их и вовсе нет, но нервы потрепать она вполне в состоянии.

"Севилья" вылетела из Лиги чемпионов - и это провал. С другой стороны, у нее три кряду победы над "Вильярреалом", "Атлетиком" и "Атлетико" в Примере - и это достойно самых лестных слов.

И нет, дело не в разном отношении к турнирам. "Севилья" умеет хорошо защищаться позиционно, а это легче делать, ведя в счете. Во всех своих успешных матчах команда Лопетеги забивала первой, а затем уже играла от соперника. Стоило "Лиллю" выйти вперед, как "Нервион" занервничал и в итоге проиграл (1:2).

Конечно, тренеры это видят. План "Севильи" на "Барсу" будет максимально прост: сделать все, чтобы не пропустить. Защита каталонцев как решето, и раз-второй ее пробить способен даже "Эльче". Окампос, Мир и Гомес обязательно что-нибудь забьют, но самое важное - сдержать напор Абде, Гави и де Йонга в первом тайме. Если получится - "Барсе" будет очень сложно.

Как и Лопетеги, Хави точно знает сильные и слабые стороны своей команды. У его парней нету опыта - даже Араухо и Мингеса уже выглядят ветеранами на фоне Ютглы, Гави, Нико и Абде Эззальзули. Отсюда постоянные провалы в обороне. С другой стороны, "Барса" очень интересна в нападении и забивает по 2-3 гола за матч.

В целом после назначения Хави "Кулес" набрали 10 очков из 15 возможных - вполне респектабельный результат, учитывая их проблемы. Самая громкая победа - в гостях у "Вильярреала" (3:1). По-вашему, победитель ЛЕ слабее команды Лопетеги?

Barcelona are confident to extend Gavi’s contract. It’s gonna take some time to sign/announce but new five year deal will be on the table soon. ???????? #FCB



“Gavi's game was spectacular. His personality is surprising at 17. When I was 17, everything cost me more”, Xavi said. pic.twitter.com/5x9yT4CYuL