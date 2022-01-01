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Хетафе - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.01.2022

Испания
(1 голосов)

Мадрид начинает новый год матчем с аутсайдером

Хетафе - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.01.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 19-й тур
2 января. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" 15:00 "Реал"
Арбитр: Марио Мелеро Лопес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новый 2022 год начинается для "Реала" матчем против одного из самых удобных соперников в Примере. Да, в прошлом сезоне произошла осечка, но в целом-то 13 из 15 последних матчей у "Хетафе" Мадрид выиграл.

Если прямо в день игры не вмешается омикрон, "Реал" опять должен брать свое. Бензема и Винисиус в строю; отрыв от ближайшего конкурента по таблице 8 очков, нервов 0,0%. У "Хетафе" всего один шанс зацепиться за результат - поставить "автобус". Как ни странно, это единственное, чего боится нынешний Мадрид.

"Хетафе"

После кошмарного старта сезона синие потихоньку возвращаются на привычное место в середине таблицы. Увольнение Мичела и приход Кике Санчеса Флореса принесли свои плоды.

В последних 7 турах "Хетафе" проиграл всего однажды - "Вильярреалу" (0:1). Также на этом отрезке синие позорно вылетели из Кубка, но, может, в их ситуации это и к лучшему - уже следующий матч Примеры с "Осасуной" команда из пригорода Мадрида выиграла 1:0 с голом на последних секундах.

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Коронавирус пока не подкосил "Хета" - и это хорошо, но плохое другое - играет он чересчур слабо и примитивно. Противопоставить "Реалу" синие могут только одно - 11 человек в обороне без нападения вообще. Ну или с нападением в виде 2-3 стандартов за 90 минут и выносов в надежде, что Унал или Хайме Мата зацепятся "где-то там". На большее прямо сейчас команда Флореса неспособна.

"Реал"

Мадрид не проигрывает во всех турнирах уже 15 матчей подряд. Перечислять, кого победила команда Карло Анчелотти на этом отрезке утомительно - если вкратце, то всех, кроме "Кадиса".

Да-да, именно скромный южный клуб сумел отобрать очки у "Реала", сыграв в единственно возможной для себя манере - "автобусом". Месяцем ранее тот же нехитрый способ применила и "Осасуна" - и тоже сработало (0:0). В этом плане матч с "Хетафе" для "Реала" может таить больше угроз, чем какое-нить Эль Класико.

Одно должно радовать Анчелотти - почти все лидеры команды отдохнули и в строю. Модрич переболел и готов играть - одно из главных оружий при взламывании насыщенных оборон. Также на ходу и Бензема. Кто-нибудь из них что-нибудь придумает, правда ведь?..

"Хетафе" - "Реал": статистика личных встреч

В прошлом апреле "Хетафе" засушил "Реал" (0:0), чем сильно помог "Атлетико" взять второе за 8 лет чемпионство.

До этого Мадрид стабильно разбирался с соседями из пригорода - 13 побед в 14 матчах. Последний же успех "Хетафе" в игре с "Реалом" случился в 2012 году - 2:1 с голами Хуана Валеры и Абделазиза Баррада.

"Хетафе" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Хетафе"

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Последние матчи "Реала"

Хетафе - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.01.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

На 01.01.2022

Хетафе - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.01.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Хетафе" точно не сыграет из-за дисквалификации его лидер обороны Дьене Даконам; еще несколько менее важных игроков под вопросом.

У "Реала" по информации Marca вне игры Эдуардо Камавинга, а вот Винисиус, Вальверде и Куртуа уже сдали два отрицательных теста на COVID и вернулись в общую группу. Лунин, извини - похоже, тебе снова не сыграть в Примере.

"Хетафе": Сория - Суарес, Митрович, Кабако, Куэнка, Оливера - Арамбарри, Максимович, Аленья - Унал, Сандро Рамирес

"Реал": Куртуа - Васкес, Алаба, Милитао, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио, Бензема, Родриго

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"Хетафе" - "Реал": ставки и коэффициенты

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"Хетафе" - "Реал": прогноз от UA-Football

Есть, конечно, соблазн зарядить на "низ", но кто его знает, вдруг "Хетафе" возьмет и развалится? С ним такое в этом сезоне бывало не раз. Выберем простую победу "Реала" - БК предлагают ее с коэффициентами 1,6-1,7.

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В статье: Реал (Мадрид) "Хетафе" Прогнозы
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
01.01.2022 в 23:39
год начинается с фарма
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