Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хетафе - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.01.2022
Мадрид начинает новый год матчем с аутсайдером
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Примера. 19-й тур
2 января. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" 15:00 "Реал"
Арбитр: Марио Мелеро Лопес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Новый 2022 год начинается для "Реала" матчем против одного из самых удобных соперников в Примере. Да, в прошлом сезоне произошла осечка, но в целом-то 13 из 15 последних матчей у "Хетафе" Мадрид выиграл.
Если прямо в день игры не вмешается омикрон, "Реал" опять должен брать свое. Бензема и Винисиус в строю; отрыв от ближайшего конкурента по таблице 8 очков, нервов 0,0%. У "Хетафе" всего один шанс зацепиться за результат - поставить "автобус". Как ни странно, это единственное, чего боится нынешний Мадрид.
"Хетафе"
После кошмарного старта сезона синие потихоньку возвращаются на привычное место в середине таблицы. Увольнение Мичела и приход Кике Санчеса Флореса принесли свои плоды.
В последних 7 турах "Хетафе" проиграл всего однажды - "Вильярреалу" (0:1). Также на этом отрезке синие позорно вылетели из Кубка, но, может, в их ситуации это и к лучшему - уже следующий матч Примеры с "Осасуной" команда из пригорода Мадрида выиграла 1:0 с голом на последних секундах.
Коронавирус пока не подкосил "Хета" - и это хорошо, но плохое другое - играет он чересчур слабо и примитивно. Противопоставить "Реалу" синие могут только одно - 11 человек в обороне без нападения вообще. Ну или с нападением в виде 2-3 стандартов за 90 минут и выносов в надежде, что Унал или Хайме Мата зацепятся "где-то там". На большее прямо сейчас команда Флореса неспособна.
"Реал"
Мадрид не проигрывает во всех турнирах уже 15 матчей подряд. Перечислять, кого победила команда Карло Анчелотти на этом отрезке утомительно - если вкратце, то всех, кроме "Кадиса".
Да-да, именно скромный южный клуб сумел отобрать очки у "Реала", сыграв в единственно возможной для себя манере - "автобусом". Месяцем ранее тот же нехитрый способ применила и "Осасуна" - и тоже сработало (0:0). В этом плане матч с "Хетафе" для "Реала" может таить больше угроз, чем какое-нить Эль Класико.
¡4⃣0⃣0⃣ partidos!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 30, 2021
???????? @Benzema x @LaLiga#RealFootball pic.twitter.com/RZHVPKpseW
Одно должно радовать Анчелотти - почти все лидеры команды отдохнули и в строю. Модрич переболел и готов играть - одно из главных оружий при взламывании насыщенных оборон. Также на ходу и Бензема. Кто-нибудь из них что-нибудь придумает, правда ведь?..
"Хетафе" - "Реал": статистика личных встреч
В прошлом апреле "Хетафе" засушил "Реал" (0:0), чем сильно помог "Атлетико" взять второе за 8 лет чемпионство.
До этого Мадрид стабильно разбирался с соседями из пригорода - 13 побед в 14 матчах. Последний же успех "Хетафе" в игре с "Реалом" случился в 2012 году - 2:1 с голами Хуана Валеры и Абделазиза Баррада.
"Хетафе" - "Реал": последние матчи команд
Последние матчи "Хетафе"
Последние матчи "Реала"
Турнирное положение команд
На 01.01.2022
Ориентировочные составы
У "Хетафе" точно не сыграет из-за дисквалификации его лидер обороны Дьене Даконам; еще несколько менее важных игроков под вопросом.
У "Реала" по информации Marca вне игры Эдуардо Камавинга, а вот Винисиус, Вальверде и Куртуа уже сдали два отрицательных теста на COVID и вернулись в общую группу. Лунин, извини - похоже, тебе снова не сыграть в Примере.
"Хетафе": Сория - Суарес, Митрович, Кабако, Куэнка, Оливера - Арамбарри, Максимович, Аленья - Унал, Сандро Рамирес
"Реал": Куртуа - Васкес, Алаба, Милитао, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио, Бензема, Родриго
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
"Хетафе" - "Реал": ставки и коэффициенты
"Хетафе" - "Реал": прогноз от UA-Football
Есть, конечно, соблазн зарядить на "низ", но кто его знает, вдруг "Хетафе" возьмет и развалится? С ним такое в этом сезоне бывало не раз. Выберем простую победу "Реала" - БК предлагают ее с коэффициентами 1,6-1,7.
Популярное сейчас
- Миколенко: Очень задело то, что не могу нормально попрощаться с партнерами по Динамо
- Миколенко вошел в тройку самых дорогих продаж в истории Динамо
- Эвертон официально объявил о подписании Миколенко
- 400 тысяч долларов за первый сезон. Динамо не смогло дать Тотовицкому те условия, которые предложил Колос
- Bon Appétit. Даша Бондарь в бикини соблазняет своих фанатов райскими фруктами. ФОТО
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?