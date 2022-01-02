Мальорка - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.01.2022

Примера. 19-й тур

2 января. Мальорка. "Иберостар"

"Мальорка" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Антонио Матеу Лаос

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Хави бурно возмущался, что Ла Лига не перенесла эту игру из-за массовой вспышки коронавируса в "Барселоне", но и чиновников можно понять. На носу новый раунд Кубка короля, Суперкубок, через месяц возобновятся еврокубки - ну куда тут переносить?

Каталонцев искренне жаль, в нынешней ситуации от них осталось одно имя, но выбора нет - надо играть. Последние 7 матчей против "Мальорки" в Ла Лиге "Барса" выиграла - может, это как-то ей поможет. Хотя, с другой стороны, островитяне дома не проигрывают с сентября…

"Мальорка"

Формально "Мальорка" борется за выживание, а "Барселона" - за еврокубки, но де-факто команды разделяет всего 8 очков. Отнюдь не критичное отставание, правда?

Команда Луиса Гарсии поймала свою игру в середине октября и с тех пор проиграла в Ла Лиге лишь дважды - "Райо Вальекано" (1:3) и "Гранаде" (1:4). Оба поражения выездные; дома "Мальорка" сыграла вничью 4 последних встречи, среди прочих остановив "Севилью" (1:1).

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Они вообще умеют играть против грандов - взять хотя бы недавние 2:1 на поле "Атлетико". Вроде, выглядит "Киноварь" неказисто, ярких атак мало, зато в защите все надежно - и это решает. Вероятно, с "Барсой" "Мальорка" тоже вперед не полетит - зачем? "Кулес" при Хави почти всегда проводят второй тайм хуже первого. Ли Кан Ин и Дани Родригес - парни быстрые, выносливые, им под силу это использовать.

"Барселона"

На заявку каталонцев на "Мальорку" больно смотреть. Даже Бускетс, который и не травмирован, и не инфицирован COVID, не сыграет - у него дисквалификация.

Единственная линия, где с кадрами все хорошо - защита. Та самая, которая у "Барсы" сыграла "на ноль" лишь раз за последние 12 туров - мощно, не так ли? В полузащиту придется ставить подзабытого не без причин Рики Пуча; в нападение выйдет зеленый Ильяс Ахомач. Какая там победа? Тут бы не проиграть!

В сложившейся ситуации даже ничья будет для "Барсы" успехом, но чтоб ее добыть, ей нужно 1-2 раза забить, а то ведь защита совсем бедовая. Нико, Френки, Ютгла - ваш выход! Надо сыграть через не могу - как у нас говорят, за честь футболки. Хави когда-то так умел - может, ему удастся обучить этому искусству молодое поколение? У Кумана, честно говоря, не вышло.

"Мальорка" - "Барселона": статистика личных встреч

Здесь прямо мед в уши фанатам "Кулес" - "Барса" выиграла все 7 последних матчей против "Мальорки"!

Последняя победа "Киновари" над каталонцами датирована аж 2009 годом - за островитян тогда забили знаменитый плеймейкер Хуан Аранго и Клебер Сантана, который в 2016-м трагически погиб в авиакатастрофе вместе с партнерами по "Шапекоэнсе".

"Мальорка" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Мальорки"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

На 1.01.2022

Ориентировочные составы

Если верить Marca, у "Мальорки" прямо сейчас по разным причинам вне игры защитники Хауме Коста и Седлар; хавбеки Севилья, де Галларета; вингеры Мбула и Кубо, а также центрфорвард Анхель. Неслабо, правда?

Впрочем, у "Барсы" выбывших все равно больше! Депай, Фати, Педри и Роберто продолжают лечиться после травм; Бускетс дисквалифицирован; Юмтити, Алвес, Абде, Гави, Дембеле, Коутиньо, Альба и Дест подхватили коронавирус. То, что у "Барсы" завтра будут дебюты, неоспоримо.

"Мальорка": Рейна - Маффео, Вальент, Гайя, Оливан - Антонио Санчес, Баба - Льябрес, Ли Кан Ин, Дани Родригес - Абдон

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Эрик Гарсия, Пике, Мингеса - Френки де Йонг, Нико Гонсалес, Пуч - Ахомач, Люк де Йонг, Ютгла

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"Мальорка" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Мальорка" - "Барселона": прогноз от UA-Football

17 потерь - это много даже для гранда, который на ходу, а "Барса" и до того хромала на обе ноги. Поставим на то, что "Мальорка" в этой ситуации не проиграет - БК предлагают это событие с коэффициентами 1,7-1,75.