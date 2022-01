Гранада - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.01.2022

Беспроигрышная серия "Барсы" достигла пяти матчей, и это на фоне катастрофичных кадровых потерь из-за травм и коронавируса. Хави явно справляется лучше Кумана, это пора признать.

С другой стороны, "Гранада" тоже не проигрывает в Ла Лиге шесть туров подряд, а на своем поле и подавно выиграла все три последних матча - среди прочих переиграв и чемпиона. Легкая прогулка никому не светит - наоборот, будет жестко, упорно и очень даже конкурентно.

Бомбардиру "Гранады" Хорхе Молине уже 39 лет - он годится в отцы большей половине состава "Барселоны". Битва поколений - пафосно, но ведь правда.

С другой стороны, у "Насридов" хватает также быстрых футболистов, способных убегать в контратаки - прежде всего, речь про Дарвина Мачиса и Антонио Пуэртаса. Луис Суарес тоже неплохо бежит, но он и в силовой манере неплох, и за верховые мячи цепляется. Когда игра идет у всего атакующего квартета "Гранады", даже "Атлетико" (2:1) и "Севилья" (1:0) бессильны.

В прошлом туре "Насриды" ужасно выглядели в гостях у "Эльче" (0:0), но не делайте спешных выводов - они просто "домашняя" команда. К тому же, после Эльче у "Гранады" была неделя отдыха, пока "Барса" мучилась в Кубке короля. По идее, андердог завтра должен быть свежее.

Что ни говори, а Хави молодец. Даже без 16-17 игроков основы он умудрился и "Мальорку" в гостях победить (1:0), что никому не удавалось с сентября, и в Кубке пройти неуступчивый "Линарес Депортиво" (2:1). Да, сил потратили немало и потеряли Араухо с Френки, но как вы хотели?

Этот сезон у "Барсы" весь состоит из боли, самопожертвования и страданий. Кто не готов драться за команду - уходит, как Филиппе Коутиньо. Скучать по нему точно не будут. Теперь бы еще Юмтити с Дестом пристроить - и можно будет зарегистрировать Феррана Торреса. В Барселоне на него возлагают большие надежды.

2⃣0⃣0⃣ Ter Stegen will play his 200th LaLiga game with Barcelona against Granada. The German goalkeeper has won 137 games and has allowed 187 goals #TerStegen200 #fcblive [sport] pic.twitter.com/AOQxkJURIl