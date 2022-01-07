Гранада - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.01.2022

Примера. 20-й тур

8 января. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" 19:30 "Барселона"

Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Беспроигрышная серия "Барсы" достигла пяти матчей, и это на фоне катастрофичных кадровых потерь из-за травм и коронавируса. Хави явно справляется лучше Кумана, это пора признать.

С другой стороны, "Гранада" тоже не проигрывает в Ла Лиге шесть туров подряд, а на своем поле и подавно выиграла все три последних матча - среди прочих переиграв и чемпиона. Легкая прогулка никому не светит - наоборот, будет жестко, упорно и очень даже конкурентно.

"Гранада"

Бомбардиру "Гранады" Хорхе Молине уже 39 лет - он годится в отцы большей половине состава "Барселоны". Битва поколений - пафосно, но ведь правда.

С другой стороны, у "Насридов" хватает также быстрых футболистов, способных убегать в контратаки - прежде всего, речь про Дарвина Мачиса и Антонио Пуэртаса. Луис Суарес тоже неплохо бежит, но он и в силовой манере неплох, и за верховые мячи цепляется. Когда игра идет у всего атакующего квартета "Гранады", даже "Атлетико" (2:1) и "Севилья" (1:0) бессильны.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

В прошлом туре "Насриды" ужасно выглядели в гостях у "Эльче" (0:0), но не делайте спешных выводов - они просто "домашняя" команда. К тому же, после Эльче у "Гранады" была неделя отдыха, пока "Барса" мучилась в Кубке короля. По идее, андердог завтра должен быть свежее.

"Барселона"

Что ни говори, а Хави молодец. Даже без 16-17 игроков основы он умудрился и "Мальорку" в гостях победить (1:0), что никому не удавалось с сентября, и в Кубке пройти неуступчивый "Линарес Депортиво" (2:1). Да, сил потратили немало и потеряли Араухо с Френки, но как вы хотели?

Этот сезон у "Барсы" весь состоит из боли, самопожертвования и страданий. Кто не готов драться за команду - уходит, как Филиппе Коутиньо. Скучать по нему точно не будут. Теперь бы еще Юмтити с Дестом пристроить - и можно будет зарегистрировать Феррана Торреса. В Барселоне на него возлагают большие надежды.

2⃣0⃣0⃣ Ter Stegen will play his 200th LaLiga game with Barcelona against Granada. The German goalkeeper has won 137 games and has allowed 187 goals #TerStegen200 #fcblive [sport] pic.twitter.com/AOQxkJURIl — FCBarcelonaFl  (@FCBarcelonaFl) January 7, 2022

В Гранаде экс-вингер "Ман Сити" не сыграет - его пока не заявили на Ла Лигу. Зато второй дебют в Испании будет у Дани Алвеса - 38-летний латераль уже засветился в Кубке и даже не был худшим на поле. С "Гранадой" ему придется непросто. С одной стороны, его кроссы - чуть ли не главное оружие "Барсы" в позиционном нападении; с другой - Дарвин Мачис, кажется, в 2-3 раза быстрее ветерана, и если они встретятся один в один, то…

"Гранада" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге "Гранада" уже останавливала "Барсу" на "Камп Ноу", причем "Кулес" отыгрались лишь в добавленное время - 1:1.

В апреле 2021-го "Насриды" также выбили сине-гранатовых с чемпионской гонки, сенсационно победив 2:1. А вот до этого, в эпоху Лео Месси, сплошное доминирование "Барсы" - 8 побед в 9 встречах.

"Гранада" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Гранады"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

На 7.01

Ориентировочные составы

У "Барсы" две новые травмы - Араухо сломал запястье и, вероятно, пропустит 2-3 недели; также мышечная травма у Френки де Йонга. Еще не готов играть и Ансу Фати - его Хави обещает выпустить через неделю в Суперкубке против "Реала". С другой стороны, после COVID вернулись в заявку Гави, Дест, Абде и Бальде - это мощное усиление по нынешним временам.

У "Гранады" тоже не все идеально - Нейдер Лосано и Сантьяго Ариас травмированы, а Херман Санчес, Рубен Рочина и Альберто Соро сдали положительные тесты на COVID.

"Гранада": Масимиану - Кини, Дуарте, Торенте, Нева - Пуэртас, Милья, Гоналон, Мачис - Молина, Суарес

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Эрик Гарсия, Пике, Альба - Гави, Бускетс, Нико Гонсалес - Дембеле, Люк де Йонг, Ютгла

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

"Гранада" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Гранада" - "Барселона": прогноз от UA-Football

"Кулес" постепенно улучшают свой уровень игры, но не пропустить им удалось лишь в одной игре из последних 9. В свете этого выберем ставку "индивидуальный тотал 1 больше 0,5" - букмекеры предлагают ее с коэффициентами около 1,5.