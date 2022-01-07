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Гранада - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.01.2022

Испания
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Еще один сложный выезд в условиях дефицита кадров

Гранада - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.01.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 20-й тур
8 января. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"
"Гранада" 19:30 "Барселона"
Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Беспроигрышная серия "Барсы" достигла пяти матчей, и это на фоне катастрофичных кадровых потерь из-за травм и коронавируса. Хави явно справляется лучше Кумана, это пора признать.

С другой стороны, "Гранада" тоже не проигрывает в Ла Лиге шесть туров подряд, а на своем поле и подавно выиграла все три последних матча - среди прочих переиграв и чемпиона. Легкая прогулка никому не светит - наоборот, будет жестко, упорно и очень даже конкурентно.

"Гранада"

Бомбардиру "Гранады" Хорхе Молине уже 39 лет - он годится в отцы большей половине состава "Барселоны". Битва поколений - пафосно, но ведь правда.

С другой стороны, у "Насридов" хватает также быстрых футболистов, способных убегать в контратаки - прежде всего, речь про Дарвина Мачиса и Антонио Пуэртаса. Луис Суарес тоже неплохо бежит, но он и в силовой манере неплох, и за верховые мячи цепляется. Когда игра идет у всего атакующего квартета "Гранады", даже "Атлетико" (2:1) и "Севилья" (1:0) бессильны.

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В прошлом туре "Насриды" ужасно выглядели в гостях у "Эльче" (0:0), но не делайте спешных выводов - они просто "домашняя" команда. К тому же, после Эльче у "Гранады" была неделя отдыха, пока "Барса" мучилась в Кубке короля. По идее, андердог завтра должен быть свежее.

"Барселона"

Что ни говори, а Хави молодец. Даже без 16-17 игроков основы он умудрился и "Мальорку" в гостях победить (1:0), что никому не удавалось с сентября, и в Кубке пройти неуступчивый "Линарес Депортиво" (2:1). Да, сил потратили немало и потеряли Араухо с Френки, но как вы хотели?

Этот сезон у "Барсы" весь состоит из боли, самопожертвования и страданий. Кто не готов драться за команду - уходит, как Филиппе Коутиньо. Скучать по нему точно не будут. Теперь бы еще Юмтити с Дестом пристроить - и можно будет зарегистрировать Феррана Торреса. В Барселоне на него возлагают большие надежды.

В Гранаде экс-вингер "Ман Сити" не сыграет - его пока не заявили на Ла Лигу. Зато второй дебют в Испании будет у Дани Алвеса - 38-летний латераль уже засветился в Кубке и даже не был худшим на поле. С "Гранадой" ему придется непросто. С одной стороны, его кроссы - чуть ли не главное оружие "Барсы" в позиционном нападении; с другой - Дарвин Мачис, кажется, в 2-3 раза быстрее ветерана, и если они встретятся один в один, то…

"Гранада" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге "Гранада" уже останавливала "Барсу" на "Камп Ноу", причем "Кулес" отыгрались лишь в добавленное время - 1:1.

В апреле 2021-го "Насриды" также выбили сине-гранатовых с чемпионской гонки, сенсационно победив 2:1. А вот до этого, в эпоху Лео Месси, сплошное доминирование "Барсы" - 8 побед в 9 встречах.

"Гранада" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Гранады"

Гранада - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.01.2022 - изображение 1

Последние матчи "Барселоны"

Гранада - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.01.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

На 7.01

Гранада - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.01.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Барсы" две новые травмы - Араухо сломал запястье и, вероятно, пропустит 2-3 недели; также мышечная травма у Френки де Йонга. Еще не готов играть и Ансу Фати - его Хави обещает выпустить через неделю в Суперкубке против "Реала". С другой стороны, после COVID вернулись в заявку Гави, Дест, Абде и Бальде - это мощное усиление по нынешним временам.

У "Гранады" тоже не все идеально - Нейдер Лосано и Сантьяго Ариас травмированы, а Херман Санчес, Рубен Рочина и Альберто Соро сдали положительные тесты на COVID.

"Гранада": Масимиану - Кини, Дуарте, Торенте, Нева - Пуэртас, Милья, Гоналон, Мачис - Молина, Суарес

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Эрик Гарсия, Пике, Альба - Гави, Бускетс, Нико Гонсалес - Дембеле, Люк де Йонг, Ютгла

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"Гранада" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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"Гранада" - "Барселона": прогноз от UA-Football

"Кулес" постепенно улучшают свой уровень игры, но не пропустить им удалось лишь в одной игре из последних 9. В свете этого выберем ставку "индивидуальный тотал 1 больше 0,5" - букмекеры предлагают ее с коэффициентами около 1,5.

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В статье: Барселона Гранада Прогнозы
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