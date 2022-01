Реал - Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.01.2022

Мадрид классно проводит текущий чемпионат, но все же последние недели заставили его вернуться с небес на землю. 0:0 против "Кадиса" и 0:1 с "Хетафе" - это очень плохо.

"Валенсия" на бумаге сильнее обоих обидчиков "Реала", но не факт, что это ей на руку. Складывается впечатление, что команда Карло Анчелотти бессильна против "автобусов", тогда как "Летучие мыши" явно приехали в Мадрид не только отбиваться.

Как уже упоминалось, "Реал" дважды в последних трех турах терял очки с далеко не самыми статусными оппонентами. В обоих случаях Мадрид владел мячом свыше 75% - и это ему только вредило.

Тех же соперников, которые играют с ним футбол, а не только отбиваются, "Реал" побеждает. Так на неделе случилось с "Алькояно" в Кубке - андердог сыграл смело, и его погубила его же безрассудность. Анчелотти при этом дал отдых Куртуа, Модричу, Кроосу и Бензема - и это еще одна хорошая новость для Мадрида, чьи лидеры немолоды.

Real Madrid have scored in each of their last 19 meetings with Valencia in LaLiga (40 goals in total, an average of 2.1).#RealMadridValencia | #RealMadrid pic.twitter.com/BKHpGfLCp4