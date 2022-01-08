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Реал - Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.01.2022

Испания
(1 голосов)

Не пора ли Мадриду напомнить о своей силе?

Реал - Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.01.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 20-й тур
8 января. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" 22:00 "Валенсия"
Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Мадрид классно проводит текущий чемпионат, но все же последние недели заставили его вернуться с небес на землю. 0:0 против "Кадиса" и 0:1 с "Хетафе" - это очень плохо.

"Валенсия" на бумаге сильнее обоих обидчиков "Реала", но не факт, что это ей на руку. Складывается впечатление, что команда Карло Анчелотти бессильна против "автобусов", тогда как "Летучие мыши" явно приехали в Мадрид не только отбиваться.

"Реал"

Как уже упоминалось, "Реал" дважды в последних трех турах терял очки с далеко не самыми статусными оппонентами. В обоих случаях Мадрид владел мячом свыше 75% - и это ему только вредило.

Тех же соперников, которые играют с ним футбол, а не только отбиваются, "Реал" побеждает. Так на неделе случилось с "Алькояно" в Кубке - андердог сыграл смело, и его погубила его же безрассудность. Анчелотти при этом дал отдых Куртуа, Модричу, Кроосу и Бензема - и это еще одна хорошая новость для Мадрида, чьи лидеры немолоды.

С "Валенсией" "Реал" исторически играет удачно, а тут еще и Пеп Бордалас с его высоким прессингом - максимально удобный оппонент для Винисиуса, Бензема и Модрича. Если Мадрид ошибется и здесь, то впору будет бить набат - "Севилья" отстает лишь на 5 очков, имея матч в запасе. Так можно и первое место потерять.

"Валенсия"

У команды Пепа Бордаласа лишь 9-е место в таблице, но при этом от зоны ЛЧ она отстает лишь на 4 очка - наверху таблицы Примеры сейчас феноменальная плотность.

Форма у "Лос Чес" приличная - да, 31 декабря они проиграли дома "Эспаньолу" (1:2), но это, скорее, досадная случайность. Исход матча предрешил глупый фол Уго Дуро, приведший к пенальти и удалению. В остальном у "Валенсии" все неплохо. Фиаско от "Попугаев" предшествовала серия из 6 матчей без поражений; на этой неделе "Лос Чес" также додавили "Картахену" в Кубке - Денис Черышев забил впервые за 23 месяца.

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В общем, поводов для оптимизма хватает. Единственный минус, как уже говорилось - неподходящий стиль для сопротивления "Реалу". Тут все карты в руках у Бордаласа - если проявит гибкость, может и покинуть Мадрид на коне. Кадры для сенсации у него есть - чего стоят хотя бы сборники Гайя, Гедеш и Макси Гомес!

"Реал" - "Валенсия": статистика личных встреч

В первом круге Мадрид совершил камбэк на последних минутах на "Месталье" - Винисиус и Бензема оформили по голу и ассисту (2:1).

В прошлом же сезоне команды обменялись домашними победами. Это вообще фишка противостояния - каждый берет свое в родных стенах. "Валенсия" последний раз побеждала на "Бернабеу" аж в 2008 году - дубль за "Летучих мышей" тогда оформил Давид Вилья.

"Реал" - "Валенсия": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

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Последние матчи "Валенсии"

Реал - Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.01.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

На 7.01

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Ориентировочные составы

У "Реала" Дани Карвахаль и Мариано Диас залечивают травмы, а Лука Йович продолжает находиться на изоляции из-за коронавируса.

"Валенсия" же завтра недосчитается флангового хава Уго Дуро (дисквалификация), капитана и лидера полузащиты Карлоса Солера (травма), а также трех защитников Тони Лато, Габриэла Паулисту и Димитри Фулькье (все травмированы).

"Реал": Куртуа - Васкес, Алаба, Милитао, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Родриго, Бензема, Винисиус

"Валенсия": Силлессен - Коррея, Диахаби, Альдерете, Гайя - Элдер Кошта, Гильямон, Васс, Черышев - Гедеш, Макси Гомес

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"Реал" - "Валенсия": ставки и коэффициенты

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"Реал" - "Валенсия": прогноз от UA-Футбол

Лучший центрбек "Валенсии" Габриэл Паулиста остается в лазарете, а Диахаби, Гильямон и Альдерете нестабильны и могут привезти практически в любой ситуации. Такой опытный форвард, как Бензема, должен этим пользоваться, поэтому поставим на его гол. БК предлагают это событие с коэффициентами 1,7-1,8.

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В статье: Реал (Мадрид) Валенсия Прогнозы
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Комментарии (2)
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Algrab (Костопiль)
08.01.2022 в 01:24
Перемога Реалу 2-1.
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0
-1
metall5291 (Kharkiv)
08.01.2022 в 01:17
Пора выигрывать.
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