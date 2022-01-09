Вильярреал - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.01.2022

Примера. 20-й тур

9 января. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" 22:00 "Атлетико"

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Чемпион Испании против победителя ЛЧ - самая громкая вывеска тура в Ла Лиге. Этот матч нельзя пропускать - тем более, в первом круге команды закатили настоящий спектакль с курьезным голом на 95-й минуте - 2:2.

На сей раз мы опять ждем шоу. Защита "Матрасников" уже не та, что раньше, тогда как "Подводники" в двух последних турах наколотили аж 10 мячей. Да, по их потенциалу ударил КАН, но у Унаи Эмери есть резервы, чтобы и без африканцев удивить кризисного чемпиона.

"Вильярреал"

Чуквезе, Орье, Манди и Дья уехали на КАН - и это сейчас главная проблема для Эмери. Равноценной замены тому же Дья просто нет, и Жерару Морено завтра придется пахать за двоих.

В последних 4 турах у лидера атак "Вильярреала" 7 голов; его результативность предопределила успех команды в играх с "Райо Вальекано" (2:0), "Реал Сосьедадом" (3:1), "Алавесом" (5:2) и "Леванте" (5:0). Крутая серия, не правда ли? В декабре "Подводники" выглядели сильнее вообще всех в Ла Лиге - даже "Реал" не брал очки с такой легкостью.

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И не кивайте на поражение от "Спортинга" в Кубке - да, неприятно, но Морено, Парехо и еще ряд основных игроков отдыхали. Впереди у "Вильярреала" еще ЛЧ, где его ждет "Ювентус", так что минус один турнир - это даже хорошо. С "Атлетико" "Субмарина" сыграет совсем по-другому.

"Атлетико"

"Матрасники", видимо, решили начать новый год с чистого листа - после четырех кряду поражений в Ла Лиге они дважды победили - сперва 2:0 с "Райо Вальекано", а затем 5:0 с "Райо Махадонда" в Кубке.

7:0 в двух играх - круто, но не забываем, что одни "Молнии" играли без лидеров, а другие - банально ниже классом. "Вильярреал" станет первым достойным оппонентом "Атлетико" в новом сезоне. По нему и будет судить, смог Симеоне перезапустить команду, или же проблемы в защите на месте? Напомним, в стартовых 19 турах у "Матрасников" 22 пропущенных гола.

10 years ago today, the boss managed Atleti for the first time.

The rest is history. pic.twitter.com/yrz8nOurPZ — Atlético de Madrid (@atletienglish) January 7, 2022

"Вильярреал" в хорошей форме и явно не будет только отбиваться - это может помочь "Атлетико", которому, как и "Реалу", с трудом даются матчи против "автобусов". Лидеры "Матрасников" прямо сейчас - Карраско, Корреа и Лемар - нуждаются в пространстве, и завтра оно будет.

"Вильярреал" - "Атлетико": статистика личных встреч

В первом круге команды выдали шоу - "Атлетико" показал едва ли не лучший футбол в сезоне, но едва не проиграл. Спас "Матрасников" ляп от Аисса Манди за несколько секунд до свистка - 2:2.

Вообще "Вильярреалу" давно не везет против мадридцев - их последняя победа датирована мартом 2018-го; с тех пор - 4 ничьи и 3 поражения.

"Вильярреал" - "Атлетико": последние матчи команд

Последние матчи "Вильярреал"

Последние матчи "Атлетико"

Турнирное положение команд

На 8.01

Ориентировочные составы

Как уже говорилось, у хозяев будет отсутствовать квартет африканцев в составе Дья, Орье, Чуквезе и Манди; Франсис Коклен и Пако Алькасер лечат травмы, а Арно Данжума под вопросом.

У "Атлетико" дисквалифицированы Луис Суарес и Хосе Хименес; Стеван Савич и Маркос Льоренте под вопросом - у них мышечный дискомфорт.

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Парехо, Капу, Тригейрос - Мой Гомес, Жерар Морено, Пино

"Атлетико": Облак - Врсалько, Фелипе, Эрмосо, Ренан Лоди - Лемар, де Пауль, Коке, Карраско - Корреа, Гризманн

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"Вильярреал" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Вильярреал" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол

В составах обеих команд хватает талантливых и эффективных атакеров - и это должно зажечь игру. Поставим на "обе забьют" - БК предлагают это событие с коэффициентами 1,9-1,95.