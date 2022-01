Вильярреал - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.01.2022

Чемпион Испании против победителя ЛЧ - самая громкая вывеска тура в Ла Лиге. Этот матч нельзя пропускать - тем более, в первом круге команды закатили настоящий спектакль с курьезным голом на 95-й минуте - 2:2.

На сей раз мы опять ждем шоу. Защита "Матрасников" уже не та, что раньше, тогда как "Подводники" в двух последних турах наколотили аж 10 мячей. Да, по их потенциалу ударил КАН, но у Унаи Эмери есть резервы, чтобы и без африканцев удивить кризисного чемпиона.

Чуквезе, Орье, Манди и Дья уехали на КАН - и это сейчас главная проблема для Эмери. Равноценной замены тому же Дья просто нет, и Жерару Морено завтра придется пахать за двоих.

В последних 4 турах у лидера атак "Вильярреала" 7 голов; его результативность предопределила успех команды в играх с "Райо Вальекано" (2:0), "Реал Сосьедадом" (3:1), "Алавесом" (5:2) и "Леванте" (5:0). Крутая серия, не правда ли? В декабре "Подводники" выглядели сильнее вообще всех в Ла Лиге - даже "Реал" не брал очки с такой легкостью.

И не кивайте на поражение от "Спортинга" в Кубке - да, неприятно, но Морено, Парехо и еще ряд основных игроков отдыхали. Впереди у "Вильярреала" еще ЛЧ, где его ждет "Ювентус", так что минус один турнир - это даже хорошо. С "Атлетико" "Субмарина" сыграет совсем по-другому.

"Матрасники", видимо, решили начать новый год с чистого листа - после четырех кряду поражений в Ла Лиге они дважды победили - сперва 2:0 с "Райо Вальекано", а затем 5:0 с "Райо Махадонда" в Кубке.

7:0 в двух играх - круто, но не забываем, что одни "Молнии" играли без лидеров, а другие - банально ниже классом. "Вильярреал" станет первым достойным оппонентом "Атлетико" в новом сезоне. По нему и будет судить, смог Симеоне перезапустить команду, или же проблемы в защите на месте? Напомним, в стартовых 19 турах у "Матрасников" 22 пропущенных гола.

