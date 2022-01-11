Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз 1/2 финала Суперкубка Испании на 12.01.2022

Суперкубок Испании. 1/2 финала

12 января. Эр-Рияд. Международный стадион им. короля Фахда

"Барселона" 21:00 "Реал" Мадрид

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Эль Класико - один из главных матчей футбольного мира, и немного странно видеть, что на сей раз для букмекеров все очевидно. 17 очков отставания от Мадрида в Ла Лиге - после такого никто не верит в "Барселону".

От команды Хави завтра требуется - ни много ни мало - шокировать футбольный мир. "Реал" же приехал в Эр-Рияд банально взять свое. Два полюса, две разных реальности. Впрочем, кто сказал, что борьбы не будет? Результаты Мадрида лучше, чем его игра. "Барса" же будет мотивирована на 300% - для нее это шанс одним успехом смыть многочисленные осенние позоры.

"Барселона"

После назначения Хави дела у "Барсы" идут на лад, хоть и не так быстро, как того ожидал Жоан Лапорта. Команда укрепила опорную зону, добавила в игре против мяча; в атаке нашла новые пути через навесы на огромного Люка де Йонга.

Голландец забил дважды за 10 дней - "Мальорку" победили, а на поле "Гранады" всех подвел Гави, заработавший удаление. В меньшинстве гола Люка для победы не хватило - 1:1. Бускетс, однако, после свистка отметил, что "Барса" стала лучше обороняться - и это правда; в равных составах "Гранада" не создала вообще ничего. Баланс в игре "Кулес" еще не достигнут, но уже близко.

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В Испании каждый знает - с "Реалом" удобнее всего играть без мяча и с низкой линией обороны. Проще говоря, "автобусом". Поставить его "Барсе" не позволит гордость, но кое-какие элементы у "Кадиса" и "Хетафе" ей стоит позаимствовать. Например, глубокую позицию вингеров и схему с пятью защитниками в линию. Пропустив в 9 матчах из 10, Хави отказался от высокого прессинга, проявив прагматизм. Завтра ему надо пойти еще дальше, иначе…

"Реал"

…Иначе будет, как с "Валенсией". Та приехала на "Сантьяго Бернабеу", чтобы сыграть с Мадридом более-менее открыто, за что была наказана четырьмя голами. И пусть первый пенальти "на судью", во второй половине Винисиус и Бензема вчистую разорвали "Летучих мышей".

Те же Вини и Карим ранее не дали шанса "Атлетико", "Атлетику", "Ла Реалу", "Севилье" - короче, всем топам Примеры. Споткнулись они лишь на пресловутых "автобусах" - эту проблему Анчелотти пока не решил. Впрочем, в Эр-Рияде она на повестке и не стоит.

2 - @realmadriden have scored each one of their 14 games vs Barcelona in the Spanish Supercup, averaging 2,4 goals per game in the last seven meetings vs them, netting +2 goals in this process. Motivation#Clasico #RM pic.twitter.com/qazYNbPqvF — OptaJose (@OptaJose) January 11, 2022

Здесь "Реалу" важно другое - не победить еще до старта. Психологически сложно собраться на соперников, которых ты уже одолел в чемпионате; когда все вокруг уверяют, что ты сильнее и заберешь трофей. Особенно это касается молодых - вероятно, сейчас Бензема и Модрич читают лекцию Винисиусу о том, как играть финалы. От бразильца завтра будет зависеть многое: у "Барсы" справа бегает ходит 38-летний Алвес, и сверхскоростной Вини обязан дать результат.

"Барселона" - "Реал": статистика личных встреч

"Барса" не побеждает "Реал" с 2019 года, а последние 4 Эль Класико вообще проиграла - это худшая серия клуба с 1965 года.

Вы точно помните матч первого круга текущей Ла Лиги - скучноватый футбол, который взорвал мощным ударом в угол Давид Алаба. Каталонцы пытались ответить, но нарвались на контратаку, и последний гол в карьере Куна Агуэро уже не мог ничего изменить - 1:2.

"Барселона" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Реала"

Ориентировочные составы

У "Барсы" потерь, как всегда, много. Ферран Торрес, Эрик Гарсия и Педри даже не поехали в Эр-Рияд. Френки де Йонг, Рональд Араухо и Ансу Фати в заявке, но из этой троицы готов играть разве что последний - да и то лишь по словам Хави; в деле вингера никто не видел с начала ноября.

У "Реала" же с составом все прекрасно - даже Дани Карвахаль выздоровел и готов играть. В лазарете остались лишь Гарет Бэйл и Мариано Диас - кто-то назовет их потерями?

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Пике, Ленгле, Альба - Нико Гонсалес, Бускетс, Гави - Дембеле, Люк де Йонг, Депай

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио, Бензема, Винисиус

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"Барселона" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Реал": прогноз от UA-Football

Пока главная черта нового "Реала" Анчелотти - умение выигрывать большие матчи. Что в чемпионате, что в Лиге чемпионов Мадрид будто заряжается от громкого имени оппонента, выжимая из себя вообще все. Как тут не поставить на его победу? БК оценивают ее с коэффициентами около 2,0.