Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз 1/2 финала Суперкубка Испании на 12.01.2022

Эль Класико - один из главных матчей футбольного мира, и немного странно видеть, что на сей раз для букмекеров все очевидно. 17 очков отставания от Мадрида в Ла Лиге - после такого никто не верит в "Барселону".

От команды Хави завтра требуется - ни много ни мало - шокировать футбольный мир. "Реал" же приехал в Эр-Рияд банально взять свое. Два полюса, две разных реальности. Впрочем, кто сказал, что борьбы не будет? Результаты Мадрида лучше, чем его игра. "Барса" же будет мотивирована на 300% - для нее это шанс одним успехом смыть многочисленные осенние позоры.

После назначения Хави дела у "Барсы" идут на лад, хоть и не так быстро, как того ожидал Жоан Лапорта. Команда укрепила опорную зону, добавила в игре против мяча; в атаке нашла новые пути через навесы на огромного Люка де Йонга.

Голландец забил дважды за 10 дней - "Мальорку" победили, а на поле "Гранады" всех подвел Гави, заработавший удаление. В меньшинстве гола Люка для победы не хватило - 1:1. Бускетс, однако, после свистка отметил, что "Барса" стала лучше обороняться - и это правда; в равных составах "Гранада" не создала вообще ничего. Баланс в игре "Кулес" еще не достигнут, но уже близко.

В Испании каждый знает - с "Реалом" удобнее всего играть без мяча и с низкой линией обороны. Проще говоря, "автобусом". Поставить его "Барсе" не позволит гордость, но кое-какие элементы у "Кадиса" и "Хетафе" ей стоит позаимствовать. Например, глубокую позицию вингеров и схему с пятью защитниками в линию. Пропустив в 9 матчах из 10, Хави отказался от высокого прессинга, проявив прагматизм. Завтра ему надо пойти еще дальше, иначе…

…Иначе будет, как с "Валенсией". Та приехала на "Сантьяго Бернабеу", чтобы сыграть с Мадридом более-менее открыто, за что была наказана четырьмя голами. И пусть первый пенальти "на судью", во второй половине Винисиус и Бензема вчистую разорвали "Летучих мышей".

Те же Вини и Карим ранее не дали шанса "Атлетико", "Атлетику", "Ла Реалу", "Севилье" - короче, всем топам Примеры. Споткнулись они лишь на пресловутых "автобусах" - эту проблему Анчелотти пока не решил. Впрочем, в Эр-Рияде она на повестке и не стоит.

2 - @realmadriden have scored each one of their 14 games vs Barcelona in the Spanish Supercup, averaging 2,4 goals per game in the last seven meetings vs them, netting +2 goals in this process. Motivation#Clasico #RM pic.twitter.com/qazYNbPqvF