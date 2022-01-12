Атлетико - Атлетик. Анонс и прогноз 1/2 финала Суперкубка Испании на 13.01.2022

Суперкубок Испании. 1/2 финала

13 января. Эр-Рияд. Международный стадион им. короля Фахда

"Атлетико" 21:00 "Атлетик"

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

В первом полуфинале Суперкубка Испании встретятся "Реал" с "Барселоной", так что "атлетическое" дерби осталось как бы в тени софитов. Впрочем, безынтересным его не назовешь.

Для басков каждый кубковый турнир - важнейший шанс зацепиться за трофей; "Атлетико" сейчас попал в ту же ситуацию. Его отставание от "Реала" в Ла Лиге достигло 16 очков, и о защите титула речи не идет. Возможно, Суперкубок - последний шанс "Матрасников" хоть немного скрасить слабый сезон.

"Атлетико"

Команда Диего Симеоне сейчас плоха, как никогда. Перед новым годом "Матрасники" выдали серию из четырех кряду поражений в Ла Лиге, уступив даже таким "топам", как "Мальорка" и "Гранада".

За этим последовали две победы в чемпионате и Кубке, но уже на выходных против "Вильярреала" "Атлетико" опять выглядел слабо. Итоговые 2:2 - это еще успех; "Подводники" доминировали не менее 60 минут, а судьи украли у них чистый гол. Ужасная форма Суареса, вылет Гризманна, всего один "сухарь" в последних 7 турах Ла Лиги - вот они, нынешние реалии "Кольчонерос".

10 - @atletienglish is the team with most points won with goals scored in the last quarter of their games in @LaLigaEN this season (10, same as @caosasuna_en), but they are also the side with most points lost with goals conceded at the same period (8, same as @GetafeCF). Chaos. pic.twitter.com/54Ze343OM5 — OptaJose (@OptaJose) January 11, 2022

В Суперкубке так играть нельзя, это понятно, но способен ли "Атлетико" прибавить? И способен ли Симеоне вернуть команде утраченный баланс? Сомнений в этом с каждой неделей все больше.

"Атлетик"

Бильбао - островок стабильности в Примере. Из года в год баски играют одним и тем же составом, точечно подтягивая молодежь. Их футбол - борьба, стыки, а также озарения Муниаина и скорость братьев Уильямс. Негусто, да, но для 7-10 места обычно хватает.

Текущая форма команды Марселино средняя, как и полагается середняку - победа, ничья и поражение в трех последних турах Ла Лиги. Более того, качество игры басков от тура к туру тоже менялось - если против "Осасуны" (3:1) мы увидели острую, интересную фланговую игру, то против "Алавеса" (0:0) играл какой-то другой "Атлетик" - вялый, скучный и безыдейный.

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Может, они мыслями уже были в Эр-Рияде? Год назад баски выиграли Суперкубок, одолев поочередно обоих гегемонов испанского футбола. Слабее с тех пор "Атлетик" точно не стал, а вот "Матрасники" еще как - чем не повод снова замахнуться хотя бы на финал?

"Атлетико" - "Атлетик": статистика личных встреч

Может "Атлетико" и чемпион Испании, но по матчам с басками этого не скажешь. В последних 6 очных противостояниях команды добыли по две победы и еще две встречи завершили вничью.

В первом круге текущей Ла Лиги на "Ванда Метрополитаано" были зафиксированы 0:0, причем хозяева еще и заканчивали матч вдесятером после удаления Жоау Феликса.

"Атлетико" - "Атлетик": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Атлетика"

Ориентировочные составы

У "Матрасников" из-за мышечных травм не могут играть Антуан Гризманн и Стефан Савич - два важных игрока основной обоймы. Вероятно, француза заменит Анхель Корреа, а черногорца - Хосе Хименес.

У "Атлетика" травмирован всего один игрок основы - это опорник Унаи Венседор, потянувший мышцу в игре с "Алавесом". На "Мендисорросе" его заменил Ойер Саррага - думается, он же сыграет в опорной зоне и завтра в Эр-Рияде.

"Атлетико": Облак - Льоренте, Хименес, Эрмосо, Ренан Лоди - Лемар, де Пауль, Коке, Карраско - Суарес, Корреа

"Атлетик": Симон - де Маркос, Йерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер, Саррага, Дани Гарсия, Муниаин - Рауль Гарсия, Уильямс

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"Атлетико" - "Атлетик": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол

У "Матрасников" в этом сезоне колоссальные проблемы с обороной - им забивают даже совсем безнадежные соперники, вроде "Кадиса" и "Леванте". Рискнем поставить на то, что и баски завтра хотя бы один мяч отправят по назначению - БК предлагают ставку "индивидуальный тотал 2 больше 0,5" с коэффициентами 1,6-1,7.