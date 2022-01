Атлетико - Атлетик. Анонс и прогноз 1/2 финала Суперкубка Испании на 13.01.2022

В первом полуфинале Суперкубка Испании встретятся "Реал" с "Барселоной", так что "атлетическое" дерби осталось как бы в тени софитов. Впрочем, безынтересным его не назовешь.

Для басков каждый кубковый турнир - важнейший шанс зацепиться за трофей; "Атлетико" сейчас попал в ту же ситуацию. Его отставание от "Реала" в Ла Лиге достигло 16 очков, и о защите титула речи не идет. Возможно, Суперкубок - последний шанс "Матрасников" хоть немного скрасить слабый сезон.

Команда Диего Симеоне сейчас плоха, как никогда. Перед новым годом "Матрасники" выдали серию из четырех кряду поражений в Ла Лиге, уступив даже таким "топам", как "Мальорка" и "Гранада".

За этим последовали две победы в чемпионате и Кубке, но уже на выходных против "Вильярреала" "Атлетико" опять выглядел слабо. Итоговые 2:2 - это еще успех; "Подводники" доминировали не менее 60 минут, а судьи украли у них чистый гол. Ужасная форма Суареса, вылет Гризманна, всего один "сухарь" в последних 7 турах Ла Лиги - вот они, нынешние реалии "Кольчонерос".

10 - @atletienglish is the team with most points won with goals scored in the last quarter of their games in @LaLigaEN this season (10, same as @caosasuna_en), but they are also the side with most points lost with goals conceded at the same period (8, same as @GetafeCF). Chaos. pic.twitter.com/54Ze343OM5