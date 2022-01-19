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Эльче - Реал Мадрид. Анонс и прогноз 1/8 финала Кубка короля на 20.01.2022

Испания
(1 голосов)

Еще 90 минут для Лунина

Эльче - Реал Мадрид. Анонс и прогноз 1/8 финала Кубка короля на 20.01.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок короля. 1/8 финала
20 января. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"
"Эльче" 20:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

На этой неделе "Эльче" и "Реал" сыграют между собой дважды - на выходных их ждет также и встреча в чемпионате. Для хозяев Ла Лига точно в приоритете, а вот Мадриду важны оба турнира.

Завтра с 99% вероятности в старте "Реала" во второй раз в сезоне объявится наш Андрей Лунин. Для него это будет испытание пожестче "Алькояно". Во-первых, "Эльче" сейчас на ходу, а во-вторых, Мадрид точно прибегнет к ротации - команда Анчелотти привезла из Саудовской Аравии Суперкубок, и ветеранам полагается отдых. Если Андрей не оплошает и здесь, то получит третий матч - чем не мотивация выжать из себя все?

"Эльче"

Команда Франсиско выиграла все три последних матча, и это сенсация, учитывая кадровый потенциал зелено-белых и их осенние результаты. Особенно впечатлили 1:0 над "Вильярреалом" - по сути, у "Подводников" за 90 минут не было голевого шанса. "Эльче" же дождался выхода на поле своего лидера Лукаса Бойе, и тот решил вопрос.

Против "Реала" зелено-белые попытаются сыграть в том же ключе - сильных центрбеков для "автобуса" у них нет, они это знают, поэтому будут прессинговать Мадрид уже в 30-40 метрах от ворот. Нападение? Рывки и кроссы от Мохики слева; смещения в центр Пере Мильи; передачи в сторону Лукаса Бойе - аргентинца, который почти не мажет из выгодных позиций.

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На своем поле "Эльче" проиграл лишь 2 матча из 10 в текущей Ла Лиге, так что стены точно помогут команде Франсиско. Но для успеха нужно еще много факторов. Шансов, что все сойдутся в одночасье, мало.

"Реал Мадрид"

"Реал" приедет в Эльче в шикарном настроении - в Эр-Рияде команда выиграла два подряд Эль Класико, завоевав первый трофей, Суперкубок Испании.

Другое дело, что перелеты туда-сюда и неделя в пустынном климате Саудовской Аравии - это не лучшее подспорье для физической формы. Вероятно, даже такому консерватору, как Анчелотти придется прибегнуть к ротации и дать возможность Модричу, Кроосу и Бензема отдохнуть. В конце концов, это всего лишь "Эльче" - в первом круге Ла Лиги Винисиус обыграл его сам, без Карима.

У "Реала" сильная статистика выездных матчей - 12 побед, 1 ничья и 2 поражения с начала сезона. То есть, криками с трибун Мадрид не запугать. Гораздо действеннее "автобусы", но это не совсем про "Эльче" - у него 28 пропущенных в 21 туре. Если "Сливочные" сами не сглупят, победа будет их.

"Эльче" - "Реал": статистика личных встреч

"Реал" выиграл 6 из 7 последних матчей против "Эльче" во всех турнирах. Единственный раз зелено-белым удалось остановить Мадрид в декабре 2020-го - тогда была зафиксирована ничья 1:1.

В текущем сезоне "Сливочные" победили на "Мануэль Мартинес Валеро" 2:1 благодаря изящному дублю Винисиуса. Могло голов быть и побольше, но мазали мадридцы в тот вечер, словно Макс Шацких в плохие дни.

"Эльче" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Эльче"

Эльче - Реал Мадрид. Анонс и прогноз 1/8 финала Кубка короля на 20.01.2022 - изображение 1

Последние матчи "Реала"

Эльче - Реал Мадрид. Анонс и прогноз 1/8 финала Кубка короля на 20.01.2022 - изображение 2

Ориентировочные составы

У Эдера Милитао была красная в финале Суперкубка - то есть, он точно не сыграет. СМИ также писали о мышечных проблемах Марко Асенсио, а Гарет Бэйл и Мариано Диас уже привычно лечат непонятно что.

У "Эльче" тоже будет некоторая ротация после "Вильярреала", но главное - Лукас Бойе уже окончательно оправился от травмы и готов выйти с первых минут.

"Эльче": Вернер - Барраган, Роко, Диего Гонсалес, Мохика - Хосан, Гути, Марконе, Пьятти - Бойе, Милья

"Реал": Лунин - Васкес, Начо, Алаба, Марсело - Вальверде, Каземиро, Камавинга - Родриго, Бензема, Винисиус

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"Эльче" - "Реал": ставки и коэффициенты

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"Эльче" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

"Реал" на выезде пропускал в 4 из 5 последних матчей, а "Эльче", в свою очередь, забил в 3 из 5 последних поединков на "Мартинес Валеро", среди прочих поразив ворота и самого Мадрида.

Рискнем выбрать ставку "обе забьют" - БК предлагают ее с коэффициентами от 2,0 и выше.

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В статье: Реал (Мадрид) Прогнозы Эльче
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
19.01.2022 в 19:27
На воротах Оунин. Реалу можно вообще без защитников играть..
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Барселиниус (землянин)
19.01.2022 в 18:27
Кто главный судья в будке? Эльче родные стены помогут, а Реалу шо? Или кто?
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sasha_lv (Львів)
19.01.2022 в 18:58
Перес
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0
0
Algrab (Костопiль)
19.01.2022 в 18:10
Перемога Реалу 2-1.
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
19.01.2022 в 18:29
Таки по твоему Луня пропустит, а Каримка на последней забьёт? Ну-ну..
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0
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