Атлетик - Барселона. Анонс и прогноз 1/8 финала Кубка короля на 20.01.2022

Кубок короля. 1/8 финала

20 января. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" 22:30 "Барселона"

Арбитр: Марио Мелеро Лопес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Встреча двух самых успешных клубов в истории Кубка короля. У "Барсы" 31 трофей, у "Атлетика" - 23. Ни о какой недооценке речи идти не может - и каталонцы, и баски будут биться изо всех сил.

Обе команды на неделе выступали в Саудовской Аравии, но поочередно проиграли в матчах за Суперкубок "Реалу". У "Кулес" есть кое-какое преимущество в виде двух лишних дней отдыха. С другой стороны, в текущем сезоне их результаты на выезде совсем не впечатляют - 4 победы в 10 матчах.

"Атлетик"

Бильбао пребывает в хорошей форме. Да, ему не удался финал Суперкубка против "Реала" (0:2), но до этого баски выдали серию из 4 матчей без поражений, победив в том числе "Атлетико" (2:1).

У "Атлетика" вторая лучшая оборона в Примере - 17 пропущенных в 21 туре - и это его главное оружие. Опорная зона басков заточена на разрушение и не блещет креативом; нападение держится на умении братьев Уильямс и Муниаина использовать свободное пространство. Также набирает силу 21-летний Оян Сансет, в котором многие видят "нового Адуриса". В то же время 35-летний Рауль Гарсия явно сдал и даже не забил пенальти "Реалу".

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Против "Барсы" баски точно не изменят своему стилю - они будут давить высоко, много бегать и рассчитывать на фланговые забеги и подачи. Исход же решат детали - кажется, нас ждет очень "близкий" матч.

"Барселона"

Хави может быть доволен тем, как "Барса" прошла тяжелейший "коронавирусный" период, когда вне игры оставались подчас по 15-17 игроков. Даже в поражении от "Реала" (2:3) был определенный позитив - впервые за 2-3 года "Кулес" не выглядели худшей стороной на поле.

Гави, Нико, Фати и Араухо быстро растут; подает признаки жизни и Френки де Йонг, а Люк так и подавно забивает в каждой игре. Местами может показаться, что "Барса" - настоящая "Барса" - возвращается, но это пока иллюзия. Каталонцам не хватает стабильности даже на протяжении 90 минут - классный отрезок у них сменяется ужасным, и так без конца.

"Атлетик" в этом похож на "Барсу", так что нас ждет интересная схватка. Думается, ее исход решит реализация моментов. В том же Суперкубке Люк де Йонг забил 1 гол "Реалу", хотя имел 3 убойных шанса. Та же беда у басков, которые даже пенальти не реализовали. Им бы обоим по Бензема в состав - глядишь, и за чемпионство бы боролись, а так…

"Атлетик" - "Барселона": статистика личных встреч

"Барса" выиграла 4 из 6 последних матчей с басками, проиграв лишь в матче за Суперкубок-2021 - помните, та самая игра, в которой Лео Месси заработал первое "клубное" удаление?

В текущем чемпионате команды на "Сан-Мамесе" расписали ничью 1:1, и тогда "Барсе" сильно повезло - "Атлетик" доминировал и наиграл на 2-3 гола как минимум.

"Атлетик" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетика"

Последние матчи "Барселоны"

Ориентировочные составы

У "Атлетика" продолжают лечиться Асьер Вильялибре, Унаи Нуньес и Унаи Венседор - добротные игроки, но заменить их более чем реально.

У "Барсы" лазарет наконец начал пустеть, и сейчас там остались лишь второстепенные персонажи, вроде Самюэля Юмтити, Серхи Роберто и Эрика Гарсии. С их отсутствием команда Хави точно должна справиться.

"Атлетик": Агирресабала - Лекуэ, Йерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Нико Уильямс, Весга, Дани Гарсия, Муниаин - Сансет, Уильямс

"Барселона": Нето - Дани Алвес, Пике, Араухо, Альба - Гави, Бускетс, Френки де Йонг - Торрес, Люк де Йонг, Фати

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"Атлетик" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Атлетик" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

В этом сезоне ставить на "Барсу" не так-то просто, но одна закономерность работает почти всегда - она интересна в атаке и бездарна в защите. Поставим и здесь на "обе забьют" - БК предлагают этот вариант с коэффициентами 1,9-2,0.