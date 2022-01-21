Атлетико - Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.01.2022

Примера. 22-й тур

22 января. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" 22:00 "Валенсия"

Арбитр: Исидро Диас де Мера Эскудеро

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

После вылета из Суперкубка и Кубка Испании, а также 4 поражений в 6 последних турах Примеры, у Диего Симеоне не осталось оправданий. Побеждать надо здесь и сейчас. Иначе, как говорил на днях внук легендарного Висенте Кальдерона, "никто не больше, чем клуб".

Намек более чем понятен, и здесь Эль Чоло немного повезло - в гости к нему едет крепкий, но заметно обескровленный оппонент. Лучшего шанса прийти в чувство может и не быть.

"Атлетико"

У "Матрасников" в текущем сезоне плохо все, но особенно расстраивает оборона. "Атлетик" в Суперкубке дважды забил после стандартов; "Реал Сосьедад" выбил мадридцев из Кубка короля после ужасного ляпа Фелипе; в целом в Ла Лиге команда уже пропустила 24 раза в 20 турах - это уровень "Сельты", идущей на 12-й позиции.

Против "Валенсии" с ее наглыми, скоростными атаками Эрмосо ставить даже страшновато, но кого еще? Фелипе? Одним Хименесом две позиции не закроешь, а Савич пока еще не готов играть.

36 - @oblakjan has conceded 36 goals in all competitions with @atletienglish this season (29 games), same as in the whole last campaign (36 goals conceded in 46 matches). Crisis. pic.twitter.com/7ywcL8cM9x — OptaJose (@OptaJose) January 19, 2022

Конечно, это проблема для Симеоне. Но еще больший вызов - заставить команду поверить, что после неудач с "Гранадой", "Мальоркой" и двух вылетов она все еще на что-то способна. Пожалуй, завтрашний матч станет лакмусовой бумажкой именно в плане того, имеет Чоло влияние на раздевалку, или же "Атлетико" "пребывает в свободном падении", как написала вчера Marca.

"Валенсия"

"Летучие мыши" проводят не плохой, но и не хороший сезон - все у них средне. 9-я позиция в таблице идеально это отображает, как и статистика - 7 побед, 8 ничьих, 6 поражений.

При этом самая сильная сторона "Валенсии" довольно неожиданная - это игры на выезде. "Лос Чес" победили в 6 из 7 последних гостевых матчей во всех турнирах, уступив на этом отрезке лишь мадридскому "Реалу". То есть, трибуны "Ванда Метрополитано" точно не напугают команду Бордаласа - и это хорошая новость.

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Плохих, впрочем, тоже хватает. Здесь и статистика очных матчей, и ситуация с травмированными - "Валенсия" едет в Мадрид без Хосе Гайя, да и Карлос Солер под большим вопросом, а это минус 50% потенциала команды что в атаке, что в полузащите. Похоже, отдуваться за всех придется Гонсалу Гедешу. В прошлом туре с "Севильей" (1:1) у него получилось; если выйдет еще раз - португальца впору будет номинировать на игрока месяца в Ла Лиге.

"Атлетико" - "Валенсия": статистика личных встреч

Вы точно помните безумный финал матча первого круга между командами - "Матрасники" вели 3:1 вплоть до 90-й минуты, а затем пропустили дважды от Уго Дуро - 3:3.

В остальном же у "Летучих мышей" мало поводов для радости - их последняя победа над "Атлетико" датирована октябрем 2014-го, когда на "Месталье" еще выступали Родриго, Андре Гомеш, Парехо и Отаменди.

"Атлетико" - "Валенсия": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Валенсии"

Турнирное положение команд

На 21.01

Ориентировочные составы

У "Атлетико" из-за травм не сыграют Антуан Гризманн и Жоффрей Кондогбья; под вопросом остаются Маркос Льоренте и Анхель Корреа.

У "Валенсии" точно вне игры Хосе Гайя - у него дисквалификация; Карлос Солер сегодня провел первую тренировку в группе и максимум сможет выйти на замену. Вне игры также и основной голкипер Яспер Силлессен - вероятно, его заменит Хауме Доменек. Ну а Даниэль Васс прямо сейчас ведет переговоры с "Атлетико", и тут уже Бордаласу решать, задействовать его или не стоит.

"Атлетико": Облак - Льоренте, Хименес, Эрмосо, Ренан Лоди - Карраско, де Пауль, Коке, Лемар - Феликс, Суарес

"Валенсия": Силлессен - Коррея, Альдерете, Москера, Тони Лато - Элдер Кошта, Гильямон, Васс, Дуро - Гомес, Гедеш

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"Атлетико" - "Валенсия": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Валенсия": прогноз от UA-Футбол

"Валенсия" забила в 14 из 15 последних матчей, а про ляпы обороны "Атлетико" в сезоне-2021/22 уже легенды ходят. В такой ситуации поставим на "индивидуальный тотал гостей больше 0,5" - БК предлагают это событие с коэффициентами 1,8-1,9.