Атлетико - Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.01.2022

После вылета из Суперкубка и Кубка Испании, а также 4 поражений в 6 последних турах Примеры, у Диего Симеоне не осталось оправданий. Побеждать надо здесь и сейчас. Иначе, как говорил на днях внук легендарного Висенте Кальдерона, "никто не больше, чем клуб".

Намек более чем понятен, и здесь Эль Чоло немного повезло - в гости к нему едет крепкий, но заметно обескровленный оппонент. Лучшего шанса прийти в чувство может и не быть.

У "Матрасников" в текущем сезоне плохо все, но особенно расстраивает оборона. "Атлетик" в Суперкубке дважды забил после стандартов; "Реал Сосьедад" выбил мадридцев из Кубка короля после ужасного ляпа Фелипе; в целом в Ла Лиге команда уже пропустила 24 раза в 20 турах - это уровень "Сельты", идущей на 12-й позиции.

Против "Валенсии" с ее наглыми, скоростными атаками Эрмосо ставить даже страшновато, но кого еще? Фелипе? Одним Хименесом две позиции не закроешь, а Савич пока еще не готов играть.

36 - @oblakjan has conceded 36 goals in all competitions with @atletienglish this season (29 games), same as in the whole last campaign (36 goals conceded in 46 matches). Crisis. pic.twitter.com/7ywcL8cM9x