Реал Мадрид - Эльче. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.01.2022

20 января "Реал" бился с "Эльче" в Кубке короля и прошел дальше с огромным трудом - в добавленное время команда Карло Анчелотти оказалась вдесятером, пропустила, но все же успела забить дважды - 2:1.

И кто забил! Иско и Эден Азар - игроки, от которых ранее пользы не было вообще. Интересно, это разовая акция, или же начало чего-то большего? Возможно, мы узнаем это уже завтра - у Мадрида очень сложный график, и ротация опять необходима. Почему бы не задействовать неожиданных героев?

Пускай "Реал" чуть не вылетел от "Эльче" в Кубке, но здесь все же другая история. Во-первых, сыграет Карим Бензема - автор 17 из 45 голов Мадрида в Ла Лиге. Во-вторых, "Сливочные" уже год не проигрывают дома в чемпионате - такой серии нету больше ни у кого в Испании.

Настроение у "Реала" наверняка отличное - команда с боями, но взяла Суперкубок, а затем пробилась в четвертьфинал Кубка. В Ла Лиге дела тоже идут славно - "Севилья" отстала на 4 балла, остальных и подавно не видать.

2 - @hazardeden10 has been involved in two goals in his last two games for @realmadriden (1 goal & 1 assist), as many as in his previous 17 games in all competitions (2 assists). Qualified. pic.twitter.com/icmDd9Op57