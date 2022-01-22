Реал Мадрид - Эльче. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.01.2022

Примера. 22-й тур

23 января. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 17:15 "Эльче"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

20 января "Реал" бился с "Эльче" в Кубке короля и прошел дальше с огромным трудом - в добавленное время команда Карло Анчелотти оказалась вдесятером, пропустила, но все же успела забить дважды - 2:1.

И кто забил! Иско и Эден Азар - игроки, от которых ранее пользы не было вообще. Интересно, это разовая акция, или же начало чего-то большего? Возможно, мы узнаем это уже завтра - у Мадрида очень сложный график, и ротация опять необходима. Почему бы не задействовать неожиданных героев?

"Реал"

Пускай "Реал" чуть не вылетел от "Эльче" в Кубке, но здесь все же другая история. Во-первых, сыграет Карим Бензема - автор 17 из 45 голов Мадрида в Ла Лиге. Во-вторых, "Сливочные" уже год не проигрывают дома в чемпионате - такой серии нету больше ни у кого в Испании.

Настроение у "Реала" наверняка отличное - команда с боями, но взяла Суперкубок, а затем пробилась в четвертьфинал Кубка. В Ла Лиге дела тоже идут славно - "Севилья" отстала на 4 балла, остальных и подавно не видать.

2 - @hazardeden10 has been involved in two goals in his last two games for @realmadriden (1 goal & 1 assist), as many as in his previous 17 games in all competitions (2 assists). Qualified. pic.twitter.com/icmDd9Op57 — OptaJose (@OptaJose) January 20, 2022

Другое дело - усталость. Анчелотти поберег Бензема в Кубке - и это хорошо. А вот у Модрича и Каземиро отдохнуть не вышло - они появились в середине второго тайма и отбегали по 60 минут. Добавьте сюда перелеты в Саудовскую Аравию, 120 минут с "Барселоной" и нервную концовку против "Атлетика" - и получим команду, которой бежится вовсе не так легко, как хотелось бы.

"Эльче"

Впрочем, как бы ни устал "Реал", "Эльче" все равно явный андердог. В текущем сезоне зелено-белые сильны дома, спору нет, а вот на выездах - 8 очков в 11 турах.

Есть определенные нюансы, которыми команда Франсиско может удивить Мадрид - например, свеж Лукас Бойе, лучший бомбардир "Эльче". Также не больше часа в Кубке набегали Пере Милья и Тете Моренте - фланги, от которых в Мадриде будет зависеть качество гостевых контратак.

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Ну и потом, текущая форма "Эльче" - лучшая за много месяцев. 6 побед в 10 матчах - это сильно. С зелено-белыми мучился не только Мадрид - "Барса" выстрадала победу в концовке (3:2), "Вильярреал" вообще проиграл (0:1). Легкой прогулки здесь не ожидается, разве только случится какой-то форс-мажор, вроде раннего гола или удаления.

"Реал" - "Эльче": статистика личных встреч

Про последнюю кубковую игру мы уже все рассказали. Ранее в октябре "Реал" побеждал "Эльче" 2:1 и в рамках Ла Лиги - тогда решающим стал дубль Винисиуса, а концовка опять выдалась довольно нервной.

Ну а последняя победа "Эльче" над "Королевским клубом" датирована (не упадите со стула) 1978 годом! За "Реал" тогда играли такие люди, как Хуанито, Ули Штилике и Карлос Сантильяна.

"Реал" - "Эльче": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Эльче"

Турнирное положение команд

На 21.01

Ориентировочные составы

Угадать, кто и кого будет менять в рамках ротации сложно, поэтому ограничимся тем, что точно известно. У "Реала" после дисквалификации вернется Эдер Милитао, а Дани Карвахаль вылечился от COVID - их ждем в старте. В то же время Асенсио и Мариано все еще травмированы.

У "Эльче" под вопросом центрбек Роко и опорник Марконе, а защитник-универсал Педро Бигас в лазарете.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Азар, Бензема, Винисиус

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Верду, Диего Гонсалес, Мохика - Милья, Маскарель, Гумбау, Моренте - Лукас Перес, Бойе

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"Реал" - "Эльче": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Эльче": прогноз от UA-Футбол

Карим Бензема - вот главное отличие кубкового матча от того, что будет сыгран завтра. Француз в этом сезоне решает для "Реала" все самые сложные вопросы, и рискнем поставить на то, что он опять справится. БК принимают ставки на его гол с коэффициентами 1,55-1,6.