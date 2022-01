Алавес - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.01.2022

Один из аутсайдеров чемпионата примет "Барселону", которая все еще пользуется громким именем и даже научилась проигрывать достойно, но пока не более того.

На первый взгляд, каталонцы - явный фаворит. На второй - в принципе, тоже. Но если копнуть чуть глубже, то наружу всплывут интересные нюансы, и все они, как один, неприятны для команды Хави Эрнандеса. Избиения тут точно не будет, можете скринить.

Назначение Хосе Луиса Мендилибара пока ничего не изменило для басков. Они по-прежнему не побеждают - серия неудач во всех турнирах достигла 5 матчей. При этом на своем поле "Алавес" неплох и свел вничью 3 последние встречи.

Среди прочих на этом отрезке хозяева "Мендисорросы" остановили "Реал Сосьедад" (1:1) и "Атлетик" (0:0), которые уж точно не слабее нынешней "Барсы". В этих поединках "Алавес" действовал просто - сушил игру фолами, стыками, максимально затягивал время. Нападение? Стандарты и надежда на чутье Хоселу - он забил 10 из 16 командных голов.

Против "Барсы" за "Алавес" должен сыграть еще один фактор. Команда Мендилибара отдыхала с 18 января, а "Кулес" отбегали 120 минут в Бильбао 20-го - то есть, баски свежее. Конечно, они будут это использовать, прессингуя и выбегая в контратаки.

У "Барсы" была невыносимая неделя. Команда Хави дважды подряд проиграла 2:3 в дополнительное время, вылетев сперва из Суперкубка, а затем и из Кубка Испании. Вдобавок рецидив получил Ансу Фати, и ему светит очередная операция.

Думаете, это все? Усман Дембеле отстранен от первой команды после того, как его агенты сорвали переговоры о продлении контракта. И кем играть прикажете? Где брать силы, мотивацию? Хави навязывает молодежи мысль, что они играют за великий клуб, но чтоб те поверили, нужны победы, причем на всех фронтах, не только на поле.

