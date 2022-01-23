Алавес - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.01.2022

Примера. 22-й тур

23 января. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Один из аутсайдеров чемпионата примет "Барселону", которая все еще пользуется громким именем и даже научилась проигрывать достойно, но пока не более того.

На первый взгляд, каталонцы - явный фаворит. На второй - в принципе, тоже. Но если копнуть чуть глубже, то наружу всплывут интересные нюансы, и все они, как один, неприятны для команды Хави Эрнандеса. Избиения тут точно не будет, можете скринить.

"Алавес"

Назначение Хосе Луиса Мендилибара пока ничего не изменило для басков. Они по-прежнему не побеждают - серия неудач во всех турнирах достигла 5 матчей. При этом на своем поле "Алавес" неплох и свел вничью 3 последние встречи.

Среди прочих на этом отрезке хозяева "Мендисорросы" остановили "Реал Сосьедад" (1:1) и "Атлетик" (0:0), которые уж точно не слабее нынешней "Барсы". В этих поединках "Алавес" действовал просто - сушил игру фолами, стыками, максимально затягивал время. Нападение? Стандарты и надежда на чутье Хоселу - он забил 10 из 16 командных голов.

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Против "Барсы" за "Алавес" должен сыграть еще один фактор. Команда Мендилибара отдыхала с 18 января, а "Кулес" отбегали 120 минут в Бильбао 20-го - то есть, баски свежее. Конечно, они будут это использовать, прессингуя и выбегая в контратаки.

"Барселона"

У "Барсы" была невыносимая неделя. Команда Хави дважды подряд проиграла 2:3 в дополнительное время, вылетев сперва из Суперкубка, а затем и из Кубка Испании. Вдобавок рецидив получил Ансу Фати, и ему светит очередная операция.

Думаете, это все? Усман Дембеле отстранен от первой команды после того, как его агенты сорвали переговоры о продлении контракта. И кем играть прикажете? Где брать силы, мотивацию? Хави навязывает молодежи мысль, что они играют за великий клуб, но чтоб те поверили, нужны победы, причем на всех фронтах, не только на поле.

Barcelona confirm that Ansu Fati suffered a hamstring injury on Thursday in their loss to Athletic Bilbao.



He’s already missed 19 games this season with previous knee and hamstring injuries. pic.twitter.com/bGWCDwbK6E — B/R Football (@brfootball) January 21, 2022

"Мендисорроса" - далеко не самый статусный стадион в Ла Лиге, но для начала сойдет и он. "Барсе" нужна победа, чтобы завести саму себя. Возможно, Хави пора вспомнить о своем секретном оружии и снова выпустить в старте Люка де Йонга - навесы на него пока работают надежнее тики-таки.

"Алавес" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге команды расписали невнятную ничью 1:1 - это был как раз тот период, когда Куман уже ушел, а Хави еще не пришел.

В целом же "Барса" здорово играет на "Мендисорросе" и последний раз проигрывала там аж в 2001 году (0:2). Хави в тот раз отбегал 62 минуты; также за "Барсу" еще играли Ривалдо, Клюйверт и Овермарс!

"Алавес" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Алавеса"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

На 22.01

Ориентировочные составы

У "Алавеса" вне игры из-за травм защитники Дуарте и Химо Наварро - потери некритичные. "Барса" же опять не досчитается Фати, Серхи Роберто, Эрика Гарсии (травмы), Гави (дисквалификация), ну и Усмана Дембеле, которого сослали в дубль.

"Алавес": Пачеко - Падилья, Лежен, Лагуардия, Хави Лопес - Хасон, Эскаланте, Мойя, Риоха - Эдгар Мендес, Хоселу

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Араухо, Пике, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Педри - Ферран Торрес, Люк де Йонг, Абде

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"Алавес" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Алавес" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

8 из 10 последних домашних матчей "Алавеса" были низовыми. То же самое и с тремя последними выездами "Барсы" в рамках Ла Лиги. Почему бы при таких обстоятельствах не поставить на ТМ 2,5? БК оценивают это событие с коэффициентами 2,1-2,2.