И снова Эль Класико. Атлетик - Реал Мадрид. Анонс и прогноз четвертьфинала Кубка короля на 3.02.2022

Кубок короля. 1/4 финала

3 февраля. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" 22:30 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Давайте скажем честно - матчи Бильбао и Мадрида порядком надоели. Это будет уже четвертый за каких-то три месяца. Так часто между собой в Испании не играет никто.

И ладно бы еще результаты удивляли, но нет - все три предыдущие встречи остались за "Реалом". Баски создали команде Карло Анчелотти проблемы в чемпионате, а вот в финале Суперкубка слились почти без шансов, несмотря на репутацию кубковых бойцов - 0:2. После такого в сенсацию завтра верится с трудом, хотя некоторые нюансы на нее и намекают.

"Атлетик"

Во-первых, "Атлетик" после поражения "Реалу" набрал форму, выбил из Кубка "Барселону" в эпичном триллере (3:2), а затем даже полуторным составом одолел в гостях "Райо" (1:0), что еще не удавалось в текущем сезоне никому. То есть, команда на ходу.

Во-вторых, матч сыграют не в Саудовской Аравии, где баски даром никому не сдались, а в их логове, на "Сан-Мамесе", где публика не затихает ни на секунду, нагнетая атмосферу до предела. Не только соперники, но и судьи порой здесь "плывут".

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Ну и еще важный фактор - у басков практически нету потерь. Муниаин успел вылечиться от коронавируса и завтра почти наверняка выйдет в основе; остальные здоровы, свежи после 10-дневного отдыха и готовы зубами грызть газон. Про "Реал" такого не скажешь - в отличие от команды Марселино, в его составе немало латиноамериканцев, которые последнюю неделю отнюдь не расслаблялись.

"Реал Мадрид"

… и это главная проблема Карло Анчелотти. Да, как верно отметил итальянец, Винисиусу, Родриго и Каземиро не 60 лет, но все же перелеты туда-сюда в Латинскую Америку и обратно сказываются даже на молодых. Вряд ли эта троица завтра будет готова выйти в старте.

Это чревато проблемами, ведь волнореза уровня Каземиро, как и дриблера калибра Вини у "Реала" нет. Плюс еще вылетел Карим Бензема, который "занимается индивидуально без болевых ощущений", но мы-то знаем, что у него мышечная травма, а через 2 недели у "Реала" игра с "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Риск тут, мягко говоря, не оправдан.

????| Ronaldo: "Benzema for me is the best striker in the world, but Lewandowski is a close second." @marca #rmalive pic.twitter.com/T8KNhzAbga — Madrid Zone (@theMadridZone) February 1, 2022

Вдобавок выбыл из-за травмы Ферлан Менди - а его кем менять? Неудивительно, что Анчелотти не говорит про Лунина, как на ранних стадиях Кубка - ему сейчас не до решения проблем резервиста. "Атлетик" - это вам не "Алькояно". Да, "Реалу" до сих пор везло в матчах с басками, но эта, 4-я встреча обещает стать для "Сливочных" самой сложной из всех. Их лучшие кадры под вопросом, а кадры, как известно, решают все.

"Атлетик" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

Как мы уже говорили, Мадрид выиграл все три предыдущие встречи с "Атлетиком" в текущем сезоне - 1:0 и 2:1 в чемпионате, плюс 2:0 в Суперкубке.

Также отмечаем, что последний раз баски били "Реал" дома еще при пиковом Роналду - в марте 2015 года. Единственный гол в той встрече забил Ариц Адурис.

"Атлетик" - "Реал Мадрид": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетика"

Последние матчи "Реала"

Ориентировочные составы

У "Атлетика" из-за проблемы с подколенным сухожилием матч, вероятно, пропустит опорник Унаи Венседор - его подменит Микель Весга.

У "Реала" ситуация сложнее - под вопросом Марко Асенсио, а Карим Бензема и Ферлан Менди точно не выйдут на поле. Плюс еще устали и вряд ли готовы на 90 минут латиноамериканцы. Анчелотти придется экспериментировать.

"Атлетик": Симон - де Маркос, Ерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Нико Уильямс, Дани Гарсия, Весга, Муниаин - Уильямс, Рауль Гарсия

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Начо, Алаба - Модрич, Камавинга, Кроос - Винисиус, Йович, Азар

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"Атлетик" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Атлетик" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

В 4 из 5 последних матчей "Реала" забивали обе команды, да и для басков в матчах с топ-командами забивать и пропускать - дело привычное. Выберем "обе забьют" - БК предлагают это событие с коэффициентами 1,75-1,80.