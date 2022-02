И снова Эль Класико. Атлетик - Реал Мадрид. Анонс и прогноз четвертьфинала Кубка короля на 3.02.2022

Давайте скажем честно - матчи Бильбао и Мадрида порядком надоели. Это будет уже четвертый за каких-то три месяца. Так часто между собой в Испании не играет никто.

И ладно бы еще результаты удивляли, но нет - все три предыдущие встречи остались за "Реалом". Баски создали команде Карло Анчелотти проблемы в чемпионате, а вот в финале Суперкубка слились почти без шансов, несмотря на репутацию кубковых бойцов - 0:2. После такого в сенсацию завтра верится с трудом, хотя некоторые нюансы на нее и намекают.

Во-первых, "Атлетик" после поражения "Реалу" набрал форму, выбил из Кубка "Барселону" в эпичном триллере (3:2), а затем даже полуторным составом одолел в гостях "Райо" (1:0), что еще не удавалось в текущем сезоне никому. То есть, команда на ходу.

Во-вторых, матч сыграют не в Саудовской Аравии, где баски даром никому не сдались, а в их логове, на "Сан-Мамесе", где публика не затихает ни на секунду, нагнетая атмосферу до предела. Не только соперники, но и судьи порой здесь "плывут".

Ну и еще важный фактор - у басков практически нету потерь. Муниаин успел вылечиться от коронавируса и завтра почти наверняка выйдет в основе; остальные здоровы, свежи после 10-дневного отдыха и готовы зубами грызть газон. Про "Реал" такого не скажешь - в отличие от команды Марселино, в его составе немало латиноамериканцев, которые последнюю неделю отнюдь не расслаблялись.

… и это главная проблема Карло Анчелотти. Да, как верно отметил итальянец, Винисиусу, Родриго и Каземиро не 60 лет, но все же перелеты туда-сюда в Латинскую Америку и обратно сказываются даже на молодых. Вряд ли эта троица завтра будет готова выйти в старте.

Это чревато проблемами, ведь волнореза уровня Каземиро, как и дриблера калибра Вини у "Реала" нет. Плюс еще вылетел Карим Бензема, который "занимается индивидуально без болевых ощущений", но мы-то знаем, что у него мышечная травма, а через 2 недели у "Реала" игра с "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Риск тут, мягко говоря, не оправдан.

