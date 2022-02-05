Кто хромает сильнее? Барселона - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 6.02.2022

Примера. 23-й тур

6 февраля. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 17:15 "Атлетико"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Этот матч мог бы иметь вес в борьбе за чемпионство, но только не в текущем сезоне. Даже наметившийся спад формы "Реала" ничего не дает каталонцам и "Матрасникам". Они слишком слабы, чтобы им воспользоваться.

И все же грядущее противостояние будет бескомпромиссным. Пусть на кону и не золото, но место в ТОП-4 - тоже серьезная мотивация. Сейчас "Атлетико" опережает "Барсу" лишь на одно очко - где еще, как не на "Камп Ноу", обгонять именитого конкурента?

"Барселона"

"Барса" в январе вылетела из Суперкубка и Кубка Испании, поочередно проиграв "Реалу" (2:3) и "Атлетику" (2:3). Кажется, команда Хави еще не готова бить серьезных конкурентов.

Насколько серьезен нынче "Атлетико"? Вопрос риторический. Имя есть; тренер есть; игры - не видно. В былые годы "Барса" не заметила бы такого оппонента, но сейчас ее дела плохи. Усман Дембеле проигнорировал ультиматум клуба и остался до лета. Хави, однако, не исключил его из состава, как хотел Лапорта, чтобы "не стрелять себе в ногу". И это он про форварда, у которого ноль голов в 22 турах!

Ousmane Dembele is in Barcelona's squad to face Atletico Madrid and Xavi is ready to use him pic.twitter.com/V9iJkuJwTt — GOAL News (@GoalNews) February 5, 2022

Вероятно, завтра Дембеле останется в запасе, а в основе выйдет новичок Адама Траоре. Другой новобранец Пьер-Эмерик Обамеянг закроет позицию в центре. Пусть они не сыграны, зато умеют нагнетать. В минувшем туре против "Алавеса" (1:0) именно наглости и острых решений "Барсе" не хватало больше всего.

"Атлетико"

"Атлетико" в этом сезоне хромает так же, как и "Барса". Те же вылеты из Кубка и Суперкубка, та же череда неудач в чемпионате.

Более того, если "Кулес" при Хави играют солиднее, чем при Кумане, то "Матрасники" деградируют с каждой неделей. В последних 5 выездах у них одна победа - над "Райо Махадондой" из третьего дивизиона. Оборона - всегдашний козырь Эль Чоло - рассыпалась. В последних 4 матчах "Атлетико" непременно пропускал дважды - худшая серия клуба в эру Симеоне.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Мы не сомневаемся, что и на "Камп Ноу" Фелипе с Эрмосо привезут, поэтому главный вопрос предстоящего матча звучит так: сумеет ли атака "Атлетико" компенсировать провалы обороны? В прошлом туре с "Валенсией" это сработало - 3:2 с двумя голами в добавленное время. Впрочем, "Барса" все еще сильнее "Летучих мышей", разве нет?

"Барселона" - "Атлетико": статистика личных встреч

В первом круге "Атлетико" легко разобрался с "Барселоной", которая при Кумане, кажется, сливала тренера, а не боролась - 2:0.

Если копнуть глубже, то последняя победа "Кулес" над "Матрасниками" была добыта 1 декабря 2019-го - тогда отличился Месси с паса Суареса. Надо ли напоминать, где эта парочка сейчас?

"Барселона" - "Атлетико": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Атлетико"

Турнирное положение команд

На 05.02

Ориентировочные составы

У "Барсы", как обычно, полный лазарет больных, но из важных потерь лишь Ансу Фати и Эрик Гарсия. Остальные - чисто балласт.

У "Атлетико" под вопросом значатся Гризманн, Кондогбья и Льоренте. На сегодняшней тренировке фотографы их в кадр не поймали - похоже, придется Симеоне выстраивать тактику без этой троицы.

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Араухо, Пике, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Педри - Ферран Торрес, Обамеянг, Траоре

"Атлетико": Облак - Васс, Хименес, Савич, Эрмосо - Карраско, де Пауль, Коке, Лемар - Корреа, Матеус Кунья

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

"Барселона" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол

Текущий сезон для "Матрасников" проходит под знаком "забиваем и тут же пропускаем". Почему на "Камп Ноу" должно быть иначе? Выберем "обе забьют" - БК предлагают это событие с коэффициентами 1,8-1,9.