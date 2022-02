Кто хромает сильнее? Барселона - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 6.02.2022

Этот матч мог бы иметь вес в борьбе за чемпионство, но только не в текущем сезоне. Даже наметившийся спад формы "Реала" ничего не дает каталонцам и "Матрасникам". Они слишком слабы, чтобы им воспользоваться.

И все же грядущее противостояние будет бескомпромиссным. Пусть на кону и не золото, но место в ТОП-4 - тоже серьезная мотивация. Сейчас "Атлетико" опережает "Барсу" лишь на одно очко - где еще, как не на "Камп Ноу", обгонять именитого конкурента?

"Барса" в январе вылетела из Суперкубка и Кубка Испании, поочередно проиграв "Реалу" (2:3) и "Атлетику" (2:3). Кажется, команда Хави еще не готова бить серьезных конкурентов.

Насколько серьезен нынче "Атлетико"? Вопрос риторический. Имя есть; тренер есть; игры - не видно. В былые годы "Барса" не заметила бы такого оппонента, но сейчас ее дела плохи. Усман Дембеле проигнорировал ультиматум клуба и остался до лета. Хави, однако, не исключил его из состава, как хотел Лапорта, чтобы "не стрелять себе в ногу". И это он про форварда, у которого ноль голов в 22 турах!

Ousmane Dembele is in Barcelona's squad to face Atletico Madrid and Xavi is ready to use him pic.twitter.com/V9iJkuJwTt