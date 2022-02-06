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Шанс оторваться. Реал Мадрид - Гранада. Анонс и прогноз матча Примеры на 6.02.2022

Испания
(1 голосов)

Без Бензема и Винисиуса

Шанс оторваться. Реал Мадрид - Гранада. Анонс и прогноз матча Примеры на 6.02.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 23-й тур
6 февраля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Гранада"
Арбитр: Антонио Матеу Лаос
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

После 2:2 с "Эльче" в чемпионате и 0:1 в Кубке от "Атлетика" сезон "Реала" перестает выглядеть безоблачным. Требла уже точно не видать; в ЛЧ слишком много топов, чтоб делать прогнозы; остается Ла Лига, где "Севилья" совсем рядом.

"Гранада" - один из самых удобных соперников для Мадрида в чемпионате за последнее десятилетие. Тем не менее, Бензема и Винисиус травмированы, и это оставляет гостям какой-никакой шанс на сенсацию. Зацепятся ли они за него?

"Реал Мадрид"

Игровой спад "Реала" наметился после поездки в Саудовскую Аравию. Там команда Карло Анчелотти выложилась и взяла Суперкубок, но затем ноги перестали носить ветеранов по полю.

"Эльче" чудом не победил на "Бернабеу" - спас пенальти и финальный навал (2:2). "Атлетик" же и подавно ничего не позволил Мадриду, забив решающий гол на 89-й минуте (1:0). В обоих матчах полузащита "Реала" не добегала, а нападение не создавало достаточно остроты. Травма Бензема бьет по Мадриду точно, как когда-то проблемы Роналду.

С "Гранадой" также не сыграет и Винисиус - второй бомбардир "Сливочных". И пусть разница в классе очевидна; пусть "Реал" еще не проигрывал на "Бернабеу" в текущей Ла Лиге, да и "Гранада" для Мадрида стилистически удобна. Пусть. Чтобы выиграть завтра Анчелотти надо найти того, кто будет забивать голы. Эксперимент с фальшивой "9" в Бильбао не сыграл - выходит, надо ставить на Йовича?

"Гранада"

Команда Роберта Морено, в отличие от "Реала", отдыхала посреди недели, так что должна быть свежее. А вот других сильных сторон у "Гранады" перед выездом в столицу не видно.

"Насриды" в плохой форме - у них лишь 2 очка в 4 последних турах. У 39-летнего Хорхе Молины сбился прицел, а молодые поддерживать не спешат. Особенно это касается защитников - у "Гранады" аж 33 пропущенных гола в 22 турах; это 6-й худший результат в Ла Лиге. Против Мадрида удобнее играть в "автобус", это каждому известно, но у команды Морено он дырявый.

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Про историю личных встреч вообще молчим - там для "Гранады" все катастрофично. И что остается? Характер, беговая работа, а, главное, везение. Гостям очень важно забить первыми; если произойдет наоборот - "Реал" закроется и даже без Винисиуса с Бензема где-нибудь да и подловит "Гранаду" на контратаке.

"Реал" - "Гранада": статистика личных встреч

В 13 последних очных матчах "Реал" непременно побеждал "Гранаду" во всех турнирах. Эта серия началась еще в 2013-м и длится до сих пор.

В первом круге текущего сезона "Сливочные", как обычно, обыграли "Насридов" без проблем - 4:1 с голами Асенсио, Начо, Винисиуса и Менди.

"Реал" - "Гранада": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

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Последние матчи "Гранады"

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Турнирное положение команд

На 5.02

Шанс оторваться. Реал Мадрид - Гранада. Анонс и прогноз матча Примеры на 6.02.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

Мы уже говорили, что вне заявки "Реала" Бензема и Винисиус; кроме них не поможет завтра Мадриду и травмированный Ферлан Менди, тогда как Дани Карвахаль должен вернуться в строй после COVID.

У "Гранады" не сыграют лишь защитники Нейдер Лосано и Сантьяго Ариас - обоих Морено будет нетрудно заменить.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Начо, Алаба - Кроос, Каземиро, Модрич - Асенсио, Йович, Азар

"Гранада": Масимиану - Кини, Херман Санчес, Торренте, Нева - Колладо, Милья, Гоналон, Пуэртас - Суарес, Молина

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"Реал" - "Гранада": ставки и коэффициенты

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"Реал" - "Гранада": прогноз от UA-Футбол

Фишка противостояний "Реала" и "Гранады" в том, что Мадрид обычно не просто побеждает, а прямо-таки громит южан. 4:1, 4:0, 5:0 - типичные счета.

Понятно, что на сей раз у "Реала" полно своих проблем, но у "Гранады" их не меньше - это раз; а во-вторых, Анчелотти точно устроил своим взбучку после вылета из Кубка. Рискнем поставить на то, что она сработала и выберем победу Мадрида с форой -1,5 - БК предлагают такое событие с коэффициентами 1,8-1,9.

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В статье: Реал (Мадрид) Гранада Прогнозы
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Комментарии (3)
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sasha_lv (Львів)
06.02.2022 в 00:44
Тато,випусти на заміну Бейла,чуйка є,заб"є...
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0
0
avatar
NORDOS
06.02.2022 в 00:37
Лише перемога! Вперед Мадрид!
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+1
0
sasha_lv (Львів)
06.02.2022 в 00:30
Без форвардів важко,но перемога за Реалом!
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+1
0


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