Шанс оторваться. Реал Мадрид - Гранада. Анонс и прогноз матча Примеры на 6.02.2022

После 2:2 с "Эльче" в чемпионате и 0:1 в Кубке от "Атлетика" сезон "Реала" перестает выглядеть безоблачным. Требла уже точно не видать; в ЛЧ слишком много топов, чтоб делать прогнозы; остается Ла Лига, где "Севилья" совсем рядом.

"Гранада" - один из самых удобных соперников для Мадрида в чемпионате за последнее десятилетие. Тем не менее, Бензема и Винисиус травмированы, и это оставляет гостям какой-никакой шанс на сенсацию. Зацепятся ли они за него?

Игровой спад "Реала" наметился после поездки в Саудовскую Аравию. Там команда Карло Анчелотти выложилась и взяла Суперкубок, но затем ноги перестали носить ветеранов по полю.

"Эльче" чудом не победил на "Бернабеу" - спас пенальти и финальный навал (2:2). "Атлетик" же и подавно ничего не позволил Мадриду, забив решающий гол на 89-й минуте (1:0). В обоих матчах полузащита "Реала" не добегала, а нападение не создавало достаточно остроты. Травма Бензема бьет по Мадриду точно, как когда-то проблемы Роналду.

| Min. 75: Gareth Bale laughing because the coaching staff made Hazard sit on the bench after warming up for the whole 2nd half. @elchiringuitotv pic.twitter.com/ls4L2Kv77I