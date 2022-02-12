Без лучших бомбардиров. Вильярреал - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.02.2022

Примера. 24-й тур

12 февраля. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" 17:15 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Севилья" выиграла свой матч 24-го тура, а это значит, что "Реалу" надо отвечать - и желательно отвечать победно. "Эстадио де ла Серамика" - не самое удобное для этого место.

На стадионе "Вильярреала" "Сливочные" не побеждали с 2017 года, и хотя у них лучшая выездная форма из всех 20 команд Примеры в текущем сезоне, назвать команду Карло Анчелотти явным фаворитом перед этим противостоянием язык не повернется. Да, "Реал" сильнее на бумаге, но и только.

"Вильярреал"

"Подводники" очень сконцентрировано провели два последних матча - 3:0 с "Мальоркой" и 2:0 на поле "Бетиса". Второй результат особенно ценен - сдержать Фекира, Каналеса и Борху нынче невероятно сложно.

Унаи Эмери, однако, справился. Его секрет - в движении против мяча, взаимной подстраховке, мастерстве центрбеков Пау Торреса и Рауля Альбиоля. Нападение у "Подводников" чуть отошло на второй план с травмой их лидера и второго лучшего бомбардира минувшей Примеры Жерара Морено - он повредил икру на "Бенито Вильямарин" и сегодня на 99% не сыграет.

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Без Морено впереди у Эмери остается богатый набор фланговых бегунков во главе с Чуквезе, а вот наконечника может не хватить. Потому и много голов не ждем - 1-2 максимум. И нет, легкой прогулкой для Мадрида тут даже не пахнет. У "Вильярреала 24 очка в 12 домашних играх, и он уже останавливал "Реал" на "Бернабеу" в этом сезоне. Чего ему мельтешить?

"Реал Мадрид"

У "Реала" посреди следующей недели 1/8 ЛЧ против "ПСЖ", и это накладывает отпечаток и на выезд к "Вильярреалу" тоже. Карим Бензема и Ферлан Менди уже тренируются, но Анчелотти не рискует и даже не включил французов в заявку - они появятся уже в Париже.

Без Бензема атака "Реала" представляет собою печальное зрелище, в чем мы уже неоднократно убедились. Из последнего - вымученные 1:0 над "Гранадой", когда Мадрид выручила лишь пушка Марко Асенсио. В остальном смотреть на мучения лидера было сложновато - командная игра хромала, интенсивность низкая, продвижение мяча банальное.

???? MARCA’s banner headline: “Rehearsal for the Champions League.”



- Tomorrow’s match is Vini’s 150th with Real Madrid. There is optimism that Benzema can play against PSG. #UCL pic.twitter.com/rgI3EKqPvi — Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) February 11, 2022

На сей раз должно быть лучше уже потому, что возвращаются Винисиус и Каземиро - первый даст необходимую скорость слева, второй - зарубится за подбор. Также на руку "Реалу" и калибр соперника - "Вильярреал" не припаркует "автобус", а значит, пространство будет. Еще бы понять, кто туда будет вбегать? Что Иско, что Йович против "Гранады" сыграли ужасно, а один Винисиус все позиции не закроет.

"Вильярреал" - "Реал": статистика личных встреч

Как уже отмечалось, в первом круге "Субмарина" в Мадриде перекусила все нападение "Реала", комфортно увезя с "Бернабеу" нули.

Если копнуть глубже, то последняя победа "Вильярреала" над "Реалом" случалась в январе 2018-го - решающий гол в активе Пабло Форнальса. С другой стороны, "Сливочные" не побеждали на "Серамике" еще дольше - с февраля 2017-го. Ничья - вот их любимый результат.

"Вильярреал" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Вильярреала"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

На 12.02.

Ориентировочные составы

У "Реала" вне игры Ферлан Менди и Карим Бензема, зато возвращаются Винисиус и Каземиро. Да, есть еще травма Мариано Диаса, но кому он интересен?

У "Вильярреала" лечатся Жерар Морено, Франсис Коклен и Рубен Пенья - один железно основной и два игрока ротации.

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян - Тригейрос, Капу, Парехо - Чуквезе, Алькасер, Данжума

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио, Йович, Винисиус

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"Вильярреал" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Вильярреал" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

Мы хорошо помним, как Эмери засушил Мадрид на "Бернабеу" - это был один из самых скучных матчей всего сезона. "Реал" же без Бензема голы не забивает, а вымучивает. В этой ситуации выберем ТМ 2,5 - БК предлагают этот вариант с коэффициентами 2,0-2,1.