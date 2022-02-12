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Без лучших бомбардиров. Вильярреал - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.02.2022
Неудобный стадион для Мадрида
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Примера. 24-й тур
12 февраля. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" 17:15 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хосе Санчес Мартинес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
"Севилья" выиграла свой матч 24-го тура, а это значит, что "Реалу" надо отвечать - и желательно отвечать победно. "Эстадио де ла Серамика" - не самое удобное для этого место.
На стадионе "Вильярреала" "Сливочные" не побеждали с 2017 года, и хотя у них лучшая выездная форма из всех 20 команд Примеры в текущем сезоне, назвать команду Карло Анчелотти явным фаворитом перед этим противостоянием язык не повернется. Да, "Реал" сильнее на бумаге, но и только.
"Вильярреал"
"Подводники" очень сконцентрировано провели два последних матча - 3:0 с "Мальоркой" и 2:0 на поле "Бетиса". Второй результат особенно ценен - сдержать Фекира, Каналеса и Борху нынче невероятно сложно.
Унаи Эмери, однако, справился. Его секрет - в движении против мяча, взаимной подстраховке, мастерстве центрбеков Пау Торреса и Рауля Альбиоля. Нападение у "Подводников" чуть отошло на второй план с травмой их лидера и второго лучшего бомбардира минувшей Примеры Жерара Морено - он повредил икру на "Бенито Вильямарин" и сегодня на 99% не сыграет.
Без Морено впереди у Эмери остается богатый набор фланговых бегунков во главе с Чуквезе, а вот наконечника может не хватить. Потому и много голов не ждем - 1-2 максимум. И нет, легкой прогулкой для Мадрида тут даже не пахнет. У "Вильярреала 24 очка в 12 домашних играх, и он уже останавливал "Реал" на "Бернабеу" в этом сезоне. Чего ему мельтешить?
"Реал Мадрид"
У "Реала" посреди следующей недели 1/8 ЛЧ против "ПСЖ", и это накладывает отпечаток и на выезд к "Вильярреалу" тоже. Карим Бензема и Ферлан Менди уже тренируются, но Анчелотти не рискует и даже не включил французов в заявку - они появятся уже в Париже.
Без Бензема атака "Реала" представляет собою печальное зрелище, в чем мы уже неоднократно убедились. Из последнего - вымученные 1:0 над "Гранадой", когда Мадрид выручила лишь пушка Марко Асенсио. В остальном смотреть на мучения лидера было сложновато - командная игра хромала, интенсивность низкая, продвижение мяча банальное.
???? MARCA’s banner headline: “Rehearsal for the Champions League.”— Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) February 11, 2022
- Tomorrow’s match is Vini’s 150th with Real Madrid. There is optimism that Benzema can play against PSG. #UCL pic.twitter.com/rgI3EKqPvi
На сей раз должно быть лучше уже потому, что возвращаются Винисиус и Каземиро - первый даст необходимую скорость слева, второй - зарубится за подбор. Также на руку "Реалу" и калибр соперника - "Вильярреал" не припаркует "автобус", а значит, пространство будет. Еще бы понять, кто туда будет вбегать? Что Иско, что Йович против "Гранады" сыграли ужасно, а один Винисиус все позиции не закроет.
"Вильярреал" - "Реал": статистика личных встреч
Как уже отмечалось, в первом круге "Субмарина" в Мадриде перекусила все нападение "Реала", комфортно увезя с "Бернабеу" нули.
Если копнуть глубже, то последняя победа "Вильярреала" над "Реалом" случалась в январе 2018-го - решающий гол в активе Пабло Форнальса. С другой стороны, "Сливочные" не побеждали на "Серамике" еще дольше - с февраля 2017-го. Ничья - вот их любимый результат.
"Вильярреал" - "Реал": последние матчи команд
Последние матчи "Вильярреала"
Последние матчи "Реала"
Турнирное положение команд
На 12.02.
Ориентировочные составы
У "Реала" вне игры Ферлан Менди и Карим Бензема, зато возвращаются Винисиус и Каземиро. Да, есть еще травма Мариано Диаса, но кому он интересен?
У "Вильярреала" лечатся Жерар Морено, Франсис Коклен и Рубен Пенья - один железно основной и два игрока ротации.
"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян - Тригейрос, Капу, Парехо - Чуквезе, Алькасер, Данжума
"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио, Йович, Винисиус
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"Вильярреал" - "Реал": ставки и коэффициенты
"Вильярреал" - "Реал": прогноз от UA-Футбол
Мы хорошо помним, как Эмери засушил Мадрид на "Бернабеу" - это был один из самых скучных матчей всего сезона. "Реал" же без Бензема голы не забивает, а вымучивает. В этой ситуации выберем ТМ 2,5 - БК предлагают этот вариант с коэффициентами 2,0-2,1.
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