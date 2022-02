Без лучших бомбардиров. Вильярреал - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.02.2022

"Севилья" выиграла свой матч 24-го тура, а это значит, что "Реалу" надо отвечать - и желательно отвечать победно. "Эстадио де ла Серамика" - не самое удобное для этого место.

На стадионе "Вильярреала" "Сливочные" не побеждали с 2017 года, и хотя у них лучшая выездная форма из всех 20 команд Примеры в текущем сезоне, назвать команду Карло Анчелотти явным фаворитом перед этим противостоянием язык не повернется. Да, "Реал" сильнее на бумаге, но и только.

"Подводники" очень сконцентрировано провели два последних матча - 3:0 с "Мальоркой" и 2:0 на поле "Бетиса". Второй результат особенно ценен - сдержать Фекира, Каналеса и Борху нынче невероятно сложно.

Унаи Эмери, однако, справился. Его секрет - в движении против мяча, взаимной подстраховке, мастерстве центрбеков Пау Торреса и Рауля Альбиоля. Нападение у "Подводников" чуть отошло на второй план с травмой их лидера и второго лучшего бомбардира минувшей Примеры Жерара Морено - он повредил икру на "Бенито Вильямарин" и сегодня на 99% не сыграет.

Без Морено впереди у Эмери остается богатый набор фланговых бегунков во главе с Чуквезе, а вот наконечника может не хватить. Потому и много голов не ждем - 1-2 максимум. И нет, легкой прогулкой для Мадрида тут даже не пахнет. У "Вильярреала 24 очка в 12 домашних играх, и он уже останавливал "Реал" на "Бернабеу" в этом сезоне. Чего ему мельтешить?

У "Реала" посреди следующей недели 1/8 ЛЧ против "ПСЖ", и это накладывает отпечаток и на выезд к "Вильярреалу" тоже. Карим Бензема и Ферлан Менди уже тренируются, но Анчелотти не рискует и даже не включил французов в заявку - они появятся уже в Париже.

Без Бензема атака "Реала" представляет собою печальное зрелище, в чем мы уже неоднократно убедились. Из последнего - вымученные 1:0 над "Гранадой", когда Мадрид выручила лишь пушка Марко Асенсио. В остальном смотреть на мучения лидера было сложновато - командная игра хромала, интенсивность низкая, продвижение мяча банальное.

