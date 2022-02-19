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Без права на ошибку. Реал Мадрид - Алавес. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2022
Пора бы столичному гранду победить
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Примера. 25-й тур
19 февраля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Алавес"
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
И "Реал", и "Алавес" подходят к очному матчу с одной победой в пяти последних поединках. Кто мог такое представить еще в начале января?
У Мадрида сейчас определяющий отрезок. "Севилья" отстает в таблице лишь на 4 очка, и победы нужны позарез; между тем невооруженным глазом видно, что основа подустала. "Алавес" - один из слабейших коллективов Ла Лиги, но он отдыхал неделю, а "Реал" во вторник отпахал в защите с "ПСЖ" (0:1). Этот матч опаснее для Мадрида, чем кажется.
"Реал Мадрид"
Конечно, игроки "Реала" превосходят оппонентов в классе, опыте и вообще во всем. Также в пользу Мадрида говорит его отличная домашняя форма в Ла Лиге - 28 очков в 12 матчах на "Бернабеу".
Беда в том, что эти цифры были набиты в прежние месяцы, когда Модрич и Кроос еще давали динамику, а Бензема и Винисиус пачками забивали голы. Уже месяц как этого нет. Карим только-только вернулся после травмы; остальные просто выдохлись. Против "ПСЖ" Мадрид не организовал ни единой внятной контратаки за 90 минут. Перед этим "Сливочные" сыграли лишь один толковый тайм в Вильярреале (0:0), а "Гранаду" победили натужно благодаря удару издали (1:0).
| Real Madrid's next games:— RMadridinfoNaija???????? (@RMadridINaija) February 16, 2022
19/02: Alaves
26/02: Rayo Vallecano ✈
05/03: Real Sociedad
09/03: PSG
12-13/03: Mallorca ✈
19-20/03: Barcelona
-- international break -- pic.twitter.com/6rHQmSjNYD
На бумаге "Алавес" слабее и Парижа, и "Подводников", и даже "Гранады", но что, если кризис "Реала" усугубляется? Завтрашний матч должен все показать - если и тут Мадрид забуксует, тогда проблемы очень серьезные.
"Алавес"
Команда уровня "Реала" с "Алавесом" буксовать не должна априори. Дело не только в классе. У басков вторая худшая оборона в Примере - 39 пропущенных в 24 турах; у них второй худший результат на выезде в Ла Лиге - 5 очков в 11 играх; также "Алавес" - наименее результативная команда чемпионата с 19 голами.
В минувшем туре команда Хосе Луиса Мендилибара показала, что хоронить ее рановато, одолев дома "Валенсию" (2:1), но, справедливости ради, это была первая победа "Алавеса" в 12 турах!
На бумаге баскам нечего противопоставить "Реалу", кроме борьбы, стандартов и выносов в сторону Хоселу - типичный набор аутсайдера. Сработает ли он - зависит сугубо от Мадрида и качества его футбола. С "Барсой" месяц назад было близко - "Алавес" держался 87 минут, но затем таки пропустил (0:1). Впрочем, у "Барсы" нет Бензема, а у "Реала" он есть и уже забил в сезоне 24 гола.
"Реал Мадрид" - "Алавес": статистика личных встреч
В первом круге на "Мендисорросе" "Реал" победил без вопросов, забив трижды за 15 минут в начале второго тайма (4:1).
А вот в прошлом сезоне - в ноябре 2020-го - уже "Алавес" бил "Сливочных", причем на их же поле - 2:1. Голы тогда забивали Лукас Перес и Хоселу; Каземиро отквитал один в концовке, но на камбэк "Реал" не хватило.
"Реал Мадрид" - "Алавес": последние матчи команд
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Алавеса"
Турнирное положение команд
На 19.02
Ориентировочные составы
У "Реала" потерь нет вообще - ни травмированных, ни дисквалифицированных. Редкая удача для тренера.
Касательно "Алавеса", то здесь отмечаем перебор карточек у капитана команды и ее центрального защитника Виктора Лагуардии. Американец Мэтт Миазга его подменит, но, конечно, это "не то".
"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио, Бензема, Винисиус
"Алавес": Пачеко - Теналья, Лежен, Миазга, Дуарте - Хасон, Эскаланте, Пина, Лум, Риоха - Хоселу
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"Реал Мадрид" - "Алавес": ставки и коэффициенты
"Реал Мадрид" - "Алавес": прогноз от UA-Футбол
У "Алавеса" худшая атака в Ла Лиге - 19 голов в 24 матчах. Пусть "Реал" и далек от идеала, но пропускает он совсем мало и защищаться умеет - "ПСЖ" и "Вильярреал" уже в этом убедились.
Наша ставка - на "индивидуальный тотал 2 меньше 0,5" - БК предлагают ее с коэффициентами 1,75-1,8.
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