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На три результата. Валенсия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.02.2022

Испания
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Игра, в которой нет фаворита

На три результата. Валенсия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.02.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 25-й тур
20 февраля. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" 17:15 "Барселона"
Арбитр: Карлос дель Серро Гранде
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Валенсия" в плохой форме и набрала только 2 очка в 6 последних турах, зато вышла в полуфинал Кубка короля, где уже зацепилась за комфортные 1:1 в Бильбао. Парадокс.

"Барса", в свою очередь, весь сезон чередует хорошие матчи, средние и откровенно слабые. В четверг с "Наполи", к примеру, был средний. Какой теперь ждать на "Месталье" - хороший или слабый? Кажется, этого не знает даже сам Хави.

"Валенсия"

Последняя победа "Валенсии" в чемпионате датирована аж 20 декабря; с тех пор в Ла Лиге у команды Хосе Бордаласа 4 поражения и 2 ничьи. Это была бы катастрофа, если бы не параллельные успехи в Кубке.

У "Валенсии" весь сезон хромает оборона, это мы уже привыкли, но в последние недели и с атакой нелады. 1:2 против "Алавеса", который до этого не побеждал 11 туров подряд - это как? О более сильных соперниках молчим. С "Атлетико" "Валенсию" хватило минут на 70, дальше провал - и 2:3. На поле "Реала" "Летучие мыши" и подавно сдулись без шансов - 1:4.

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В матче с "Барсой" на стороне "Валенсии" будет свежесть и поддержка трибун, но этого мало. Нужны еще нормальный прессинг, системная контригра, хоть какой-то порядок в центре обороны, который "Кулес" почти наверняка попытаются продавить с помощью Люка де Йонга. Короче, работы у Бордаласа непочатый край - его команда в середине февраля выглядит куда проблемнее, чем это было 2-3 месяца назад.

"Барселона"

После синхронных побед "Атлетико" и "Вильярреала" в субботу у "Барсы" нет выбора - ее на "Месталье" устроит только победа. Отпускать конкурентов за ТОП-4 сейчас опасно.

Серия неудач "Лос Чес" дает "Барсе" надежду, но у нее и своих "нюансов" хватает. Например, физика. Бускетс отдыхал в четверг с "Наполи", но остальные-то устали. Похоже, нас ждет ротация с выходами Дембеле, Люка де Йонга и остального ближнего резерва. У Хави нет выбора - график у "Барсы" плотный, и уже через 4 дня ей ехать в Неаполь, где прием будет еще "теплее", чем на "Месталье".

Второй нюанс "Кулес" - в текущей Ла Лиге они выиграли только 3 из 12 выездных матчей. То есть, с нервами нелады и давление трибун работает. Ну и в-третьих, "Барса" не любит команды Бордаласа - жесткие, контратакующие, часто фолящие в центре поля. Это не "травоядный" "Алавес", с которым можно 87 минут катать вату - с "Валенсией" придется брать быка за рога. Готова ли к этому "Барса" со всеми ее "нюансами" - вопрос открытый.

"Валенсия" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге у "Барсы" все получилось отлично - 3:1. Пожалуй, это был лучший матч команды при Кумане. И еще в тот день залетело два шедевра - от Хосе Гайя и Ансу Фати.

Если же говорить о матчах конкретно на "Месталье", то здесь полное равенство - в трех последних встречах команды победили по разу и еще раз расписали мировую.

"Валенсия" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Валенсии"

На три результата. Валенсия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.02.2022 - изображение 1

Последние матчи "Барселоны"

На три результата. Валенсия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.02.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

На 20.02

На три результата. Валенсия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.02.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Барсы" дисквалифицированы ветераны Дани Алвес и Жерар Пике - и это, конечно, потери, хотя оба и далеки от идеальных кондиций. Также вне заявки, как обычно, Фати, Депай, Ленгле и Роберто.

У "Валенсии" в лазарете по-прежнему остаются экс-вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен и центрбек Габриэл Паулиста - к этим тоже давно все привыкли.

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Кюмарт, Диахаби, Гайя - Фулькье, Солер, Мориба, Хиль - Гедеш, Дуро

"Барселона": тер Штеген - Мингеса, Араухо, Эрик Гарсия, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Педри - Дембеле, Люк де Йонг, Ферран Торрес

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"Валенсия" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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"Валенсия" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

В новом году "Барселона" побеждала на выезде только "Мальорку", "Линарес Депортиво" и "Алавес" - при всем уважении к этой троице, "Валенсия" и по именам, и по качеству игры на порядок сильнее.

Рискнем поставить на то, что "Летучие мыши" завтра не проиграют - БК предлагают это событие с коэффициентами 1,7-1,8.

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В статье: Барселона Валенсия Прогнозы
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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
20.02.2022 в 02:18
Перемога Валенсії 2-1.
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