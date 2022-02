На три результата. Валенсия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.02.2022

"Валенсия" в плохой форме и набрала только 2 очка в 6 последних турах, зато вышла в полуфинал Кубка короля, где уже зацепилась за комфортные 1:1 в Бильбао. Парадокс.

"Барса", в свою очередь, весь сезон чередует хорошие матчи, средние и откровенно слабые. В четверг с "Наполи", к примеру, был средний. Какой теперь ждать на "Месталье" - хороший или слабый? Кажется, этого не знает даже сам Хави.

Последняя победа "Валенсии" в чемпионате датирована аж 20 декабря; с тех пор в Ла Лиге у команды Хосе Бордаласа 4 поражения и 2 ничьи. Это была бы катастрофа, если бы не параллельные успехи в Кубке.

У "Валенсии" весь сезон хромает оборона, это мы уже привыкли, но в последние недели и с атакой нелады. 1:2 против "Алавеса", который до этого не побеждал 11 туров подряд - это как? О более сильных соперниках молчим. С "Атлетико" "Валенсию" хватило минут на 70, дальше провал - и 2:3. На поле "Реала" "Летучие мыши" и подавно сдулись без шансов - 1:4.

В матче с "Барсой" на стороне "Валенсии" будет свежесть и поддержка трибун, но этого мало. Нужны еще нормальный прессинг, системная контригра, хоть какой-то порядок в центре обороны, который "Кулес" почти наверняка попытаются продавить с помощью Люка де Йонга. Короче, работы у Бордаласа непочатый край - его команда в середине февраля выглядит куда проблемнее, чем это было 2-3 месяца назад.

После синхронных побед "Атлетико" и "Вильярреала" в субботу у "Барсы" нет выбора - ее на "Месталье" устроит только победа. Отпускать конкурентов за ТОП-4 сейчас опасно.

Серия неудач "Лос Чес" дает "Барсе" надежду, но у нее и своих "нюансов" хватает. Например, физика. Бускетс отдыхал в четверг с "Наполи", но остальные-то устали. Похоже, нас ждет ротация с выходами Дембеле, Люка де Йонга и остального ближнего резерва. У Хави нет выбора - график у "Барсы" плотный, и уже через 4 дня ей ехать в Неаполь, где прием будет еще "теплее", чем на "Месталье".

