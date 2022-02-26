Райо Вальекано - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.02.2022

Примера. 26-й тур

26 февраля. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" 19:30 "Реал Мадрид"

Арбитр: Исидро Диас де Мера Эскудеро

Трансляция: MEGOGO

Конечно, мы понимаем, что сейчас вам не до футбола. Но вдруг если вы захотите убежать на полтора часа от ужасов за окном, или, может, вы находитесь в другой стране и в безопасности - тогда в субботу, 26 февраля, у вас будет возможность посмотреть мадридское дерби.

"Райо Вальекано"

У "Райо" шесть подряд туров без побед в Примере, причем на этом отрезке команда Андони Ираолы уступала таким "грандам", как "Осасуна" (0:3), "Эльче" (1:2), "Сельта" (0:2).

Отчасти "Райо" навредил неожиданный успех в Кубке, где команда добралась до полуфинала - у "Молний" просто нет настолько длинной лавки, чтобы бороться на два турнира. Но и игровой спад тоже заметен - особенно у Фалькао, Нтеки и центрбеков.

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Если такой "Райо" возьмет очки у "Реала", это будет чудо, не иначе. Ни букмекеры, ни фанаты в это не верят и мы, пожалуй, с этим согласны. Контратаки через Трехо и Альваро Гарсию - последнее оружие "Райо" - еще работают, но этого слишком мало, чтобы одолевать настолько серьезного соперника.

"Реал Мадрид"

У "Реала" последний месяц выдался тяжелым, и поражение от довольно-таки невзрачного "ПСЖ" (0:1) в ЛЧ - лишь одно из подтверждений. Из этой же оперы 0:0 с "Вильярреалом" и вымученные 1:0 с "Гранадой".

Невооруженным глазом видно, что основа "Сливочных" наелась - особенно средняя зона, где Модричу, Кроосу и Каземиро просто необходима ротация. С другой стороны, минувший тур и 3:0 над "Алавесом" показали, что безнадежных аутсайдеров Мадрид все еще бьет исправно.

Real Madrid will offer Vinicius Junior a new contract with a €1 billion release clause pic.twitter.com/qMDbUFhvHr — GOAL (@goal) February 22, 2022

На поле "Райо" "Реал" вряд ли будет цепляться за большой процент владения - он ему только вредит. Скорее, он попытается втянуть "Молний" в игру на встречных курсах, которую те обожают. При таком раскладе Винисиус, Бензема и дальние передачи Модрича сделают свое дело быстро.

"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В первом круге Мадрид победил "Райо" благодаря голам Крооса и Бензема - у "Молний" ответил Фалькао, но было уже поздно.

На "Эстадио де Вальекас", в свою очередь, последняя встреча команд в апреле 2019-го завершилась сенсационной победой хозяев 1:0. Это, правда, не помогло "Райо" в том году избежать вылета.

"Райо Вальекано" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Райо Вальекано"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

На 26.02

Ориентировочные составы

У "Реала" травмирован Давид Алаба, а у Гарета Бэйла очередные проблемы с мышцами - они вне заявки. У "Райо" из новостей - только сомнения по резервному хавбеку Унаи Лопесу, но без него легко обойдутся.

"Райо Вальекано": Зидан - Балью, Савельич, Катена, Фран Гарсия - Комесанья, Валентин - Паласон, Трехо, Альваро Гарсия - Гвардиола

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль, Начо, Милитао, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Асенсио, Бензема, Винисиус

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"Райо Вальекано" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Райо Вальекано" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

А что тут думать? Заряжайте на победу "Реала" - нынешний "Райо" он должен обыгрывать даже вдесятером. Странно даже, что БК предлагают победу "Сливочных" с коэффициентами аж 1,6-1,7.