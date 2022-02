Райо Вальекано - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.02.2022

Конечно, мы понимаем, что сейчас вам не до футбола. Но вдруг если вы захотите убежать на полтора часа от ужасов за окном, или, может, вы находитесь в другой стране и в безопасности - тогда в субботу, 26 февраля, у вас будет возможность посмотреть мадридское дерби.

У "Райо" шесть подряд туров без побед в Примере, причем на этом отрезке команда Андони Ираолы уступала таким "грандам", как "Осасуна" (0:3), "Эльче" (1:2), "Сельта" (0:2).

Отчасти "Райо" навредил неожиданный успех в Кубке, где команда добралась до полуфинала - у "Молний" просто нет настолько длинной лавки, чтобы бороться на два турнира. Но и игровой спад тоже заметен - особенно у Фалькао, Нтеки и центрбеков.

Если такой "Райо" возьмет очки у "Реала", это будет чудо, не иначе. Ни букмекеры, ни фанаты в это не верят и мы, пожалуй, с этим согласны. Контратаки через Трехо и Альваро Гарсию - последнее оружие "Райо" - еще работают, но этого слишком мало, чтобы одолевать настолько серьезного соперника.

У "Реала" последний месяц выдался тяжелым, и поражение от довольно-таки невзрачного "ПСЖ" (0:1) в ЛЧ - лишь одно из подтверждений. Из этой же оперы 0:0 с "Вильярреалом" и вымученные 1:0 с "Гранадой".

Невооруженным глазом видно, что основа "Сливочных" наелась - особенно средняя зона, где Модричу, Кроосу и Каземиро просто необходима ротация. С другой стороны, минувший тур и 3:0 над "Алавесом" показали, что безнадежных аутсайдеров Мадрид все еще бьет исправно.

Real Madrid will offer Vinicius Junior a new contract with a €1 billion release clause pic.twitter.com/qMDbUFhvHr