Барселона - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.03.2022

"Атлетико" выиграл в четвертом туре подряд, и это обязывает "Барсу" не отставать. "Бетис" совсем неподалеку; "Севилья" все еще заметно впереди, а, значит, борьба за ТОП-4 будет серьезной.

"Осасуна" - далеко не самый звездный коллектив в Примере, но против "Барсы" завтра будет целый ряд факторов, которые надо учитывать и Хави, и желающим поставить на легкую победу фаворита.

Во-первых, "Барса" будет уставшей - в четверг она здорово вымоталась против "Галатасарая" в ЛЕ, так и не сумев пробить турецкий автобус (0:0). Из основы лишь Гави и Дани Алвес пропускали встречу - первый отбывал дисквалификацию, а второй не заявлен на турнир.

А с "Осасуной", между тем, бегать придется много. Баски сильны в прессинге; у них неплохие фланги; есть рослые ребята замыкать навесы. В свете этого предскажем ротацию на краях у "Кулес" - например, выход свежего Дембеле вместо Адама Траоре. Также в центр нападения вернется Обамеянг - эксперимент с Ферраном в роли ложной 9-ки опять не сыграл.

Araujo has not turned down an offer from Barcelona, ​​there are some Premier League clubs interested, but the player wants to continue at Barça and the club also sees this as a first priority.