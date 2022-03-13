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Барселона - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.03.2022
Надо держать темп "Атлетико"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Примера. 28-й тур
13 марта. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 22:00 "Осасуна"
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
"Атлетико" выиграл в четвертом туре подряд, и это обязывает "Барсу" не отставать. "Бетис" совсем неподалеку; "Севилья" все еще заметно впереди, а, значит, борьба за ТОП-4 будет серьезной.
"Осасуна" - далеко не самый звездный коллектив в Примере, но против "Барсы" завтра будет целый ряд факторов, которые надо учитывать и Хави, и желающим поставить на легкую победу фаворита.
"Барселона"
Во-первых, "Барса" будет уставшей - в четверг она здорово вымоталась против "Галатасарая" в ЛЕ, так и не сумев пробить турецкий автобус (0:0). Из основы лишь Гави и Дани Алвес пропускали встречу - первый отбывал дисквалификацию, а второй не заявлен на турнир.
А с "Осасуной", между тем, бегать придется много. Баски сильны в прессинге; у них неплохие фланги; есть рослые ребята замыкать навесы. В свете этого предскажем ротацию на краях у "Кулес" - например, выход свежего Дембеле вместо Адама Траоре. Также в центр нападения вернется Обамеянг - эксперимент с Ферраном в роли ложной 9-ки опять не сыграл.
[ @FabrizioRomano] | Araujo has not turned down an offer from Barcelona, there are some Premier League clubs interested, but the player wants to continue at Barça and the club also sees this as a first priority. #fcblive pic.twitter.com/GwrjJBaxPZ— BarçaTimes (@BarcaTimes) March 12, 2022
В целом "Барса" на ходу, убегать из нее уже никто не собирается, даже наоборот. Однако это не команда времен Месси, Иньесты и самого Хави. "Сарай" четко показал - если запереться в штрафной всеми силами и держать концентрацию 90 минут, то выстоять можно. "Осасуна" уже проделывала такое на "Бернабеу" - почему бы не попробовать и на "Камп Ноу"?
"Осасуна"
Тем более, памплонцы сейчас выглядят неплохо. В прошлом туре они по делу обыграли не кого-нибудь, а победителя ЛЕ "Вильярреал" (1:0) благодаря точному навесу на Авилу.
Команда Ягобы Аррасате сыгранная, жесткая, умело обороняется. В последних 7 матчах "Осасуна" лишь раз пропустила больше одного гола - от "Атлетико" (0:3). Менее статусных соперников баски останавливают стабильно и качественно.
Ну и еще важный момент - эта команда вообще не боится гостевых трибун. В текущем сезоне у "Осасуны" 20 очков в 13 выездных поединках, что на 5 баллов больше, чем она добыла на родном "Эль Садаре". То есть, на ауру "Камп Ноу" каталонцам рассчитывать нечего - все придется решать самим непосредственно на поле.
"Барселона" - "Осасуна": статистика личных встреч
Еще порция хороших новостей для "Осасуны". В декабре баски на своем поле уже останавливали "Барсу" (2:2) - на последних минутах та буквально не знала, куда деваться.
Если копнуть чуть глубже, то у "Барсы" в целом лишь 2 победы в 5 последних матчах против "Осасуны" в Ла Лиге. Причем и на "Камп Ноу" баски торжествовали не так давно - в июле 2020-го (2:1).
"Барселона" - "Осасуна": последние матчи команд
Последние матчи "Барселоны"
Последние матчи "Осасуны"
Турнирное положение команд
На 13.03
Ориентировочные составы
У "Барсы" возвращаются в заявку Гави и Алвес, плюс ждем в основе тех, кто с "Галатасараем" выходил лишь на замену - Бускетса, Дембеле, Обамеянга, Пике.
У "Осасуны" главная потеря - дисквалифицированный Чими Авила, который рвал и метал в последних турах. Без него правый фланг атаки осиротеет - Хави Мартинес недостаточно хорош, чтобы заполнить эту пустоту.
"Барселона": тер Штеген - Алвес, Араухо, Пике, Альба - Педри, Бускетс, Гави - Дембеле, Обамеянг, Торрес
"Осасуна": Эррера - Видаль, Давид Гарсия, Крус, Ману Санчес - Хави Мартинес, Торро, Монкайола, Рубен Гарсия - Кике, Будимир
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"Барселона" - "Осасуна": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол
"Барса", естественно, фаворит, но легкой прогулкой тут не пахнет - скорее, придется драться за каждый мяч, как обычно с басками. И если победа и будет, она будет выстраданной.
Отсюда наша ставка - на "Осасуну" с форой +1,5. БК предлагают этот вариант с коэффициентами 1,8-1,9.
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