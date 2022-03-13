Барселона - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 13.03.2022

Примера. 28-й тур

13 марта. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Осасуна"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Атлетико" выиграл в четвертом туре подряд, и это обязывает "Барсу" не отставать. "Бетис" совсем неподалеку; "Севилья" все еще заметно впереди, а, значит, борьба за ТОП-4 будет серьезной.

"Осасуна" - далеко не самый звездный коллектив в Примере, но против "Барсы" завтра будет целый ряд факторов, которые надо учитывать и Хави, и желающим поставить на легкую победу фаворита.

"Барселона"

Во-первых, "Барса" будет уставшей - в четверг она здорово вымоталась против "Галатасарая" в ЛЕ, так и не сумев пробить турецкий автобус (0:0). Из основы лишь Гави и Дани Алвес пропускали встречу - первый отбывал дисквалификацию, а второй не заявлен на турнир.

А с "Осасуной", между тем, бегать придется много. Баски сильны в прессинге; у них неплохие фланги; есть рослые ребята замыкать навесы. В свете этого предскажем ротацию на краях у "Кулес" - например, выход свежего Дембеле вместо Адама Траоре. Также в центр нападения вернется Обамеянг - эксперимент с Ферраном в роли ложной 9-ки опять не сыграл.

[ @FabrizioRomano] | Araujo has not turned down an offer from Barcelona, ​​there are some Premier League clubs interested, but the player wants to continue at Barça and the club also sees this as a first priority. #fcblive pic.twitter.com/GwrjJBaxPZ — BarçaTimes (@BarcaTimes) March 12, 2022

В целом "Барса" на ходу, убегать из нее уже никто не собирается, даже наоборот. Однако это не команда времен Месси, Иньесты и самого Хави. "Сарай" четко показал - если запереться в штрафной всеми силами и держать концентрацию 90 минут, то выстоять можно. "Осасуна" уже проделывала такое на "Бернабеу" - почему бы не попробовать и на "Камп Ноу"?

"Осасуна"

Тем более, памплонцы сейчас выглядят неплохо. В прошлом туре они по делу обыграли не кого-нибудь, а победителя ЛЕ "Вильярреал" (1:0) благодаря точному навесу на Авилу.

Команда Ягобы Аррасате сыгранная, жесткая, умело обороняется. В последних 7 матчах "Осасуна" лишь раз пропустила больше одного гола - от "Атлетико" (0:3). Менее статусных соперников баски останавливают стабильно и качественно.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Ну и еще важный момент - эта команда вообще не боится гостевых трибун. В текущем сезоне у "Осасуны" 20 очков в 13 выездных поединках, что на 5 баллов больше, чем она добыла на родном "Эль Садаре". То есть, на ауру "Камп Ноу" каталонцам рассчитывать нечего - все придется решать самим непосредственно на поле.

"Барселона" - "Осасуна": статистика личных встреч

Еще порция хороших новостей для "Осасуны". В декабре баски на своем поле уже останавливали "Барсу" (2:2) - на последних минутах та буквально не знала, куда деваться.

Если копнуть чуть глубже, то у "Барсы" в целом лишь 2 победы в 5 последних матчах против "Осасуны" в Ла Лиге. Причем и на "Камп Ноу" баски торжествовали не так давно - в июле 2020-го (2:1).

"Барселона" - "Осасуна": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Осасуны"

Турнирное положение команд

На 13.03

Ориентировочные составы

У "Барсы" возвращаются в заявку Гави и Алвес, плюс ждем в основе тех, кто с "Галатасараем" выходил лишь на замену - Бускетса, Дембеле, Обамеянга, Пике.

У "Осасуны" главная потеря - дисквалифицированный Чими Авила, который рвал и метал в последних турах. Без него правый фланг атаки осиротеет - Хави Мартинес недостаточно хорош, чтобы заполнить эту пустоту.

"Барселона": тер Штеген - Алвес, Араухо, Пике, Альба - Педри, Бускетс, Гави - Дембеле, Обамеянг, Торрес

"Осасуна": Эррера - Видаль, Давид Гарсия, Крус, Ману Санчес - Хави Мартинес, Торро, Монкайола, Рубен Гарсия - Кике, Будимир

Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале

"Барселона" - "Осасуна": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол

"Барса", естественно, фаворит, но легкой прогулкой тут не пахнет - скорее, придется драться за каждый мяч, как обычно с басками. И если победа и будет, она будет выстраданной.

Отсюда наша ставка - на "Осасуну" с форой +1,5. БК предлагают этот вариант с коэффициентами 1,8-1,9.