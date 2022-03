Мальорка - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.03.2022

В первом круге "Реал" обыграл "Мальорку" дома 6:1, и с тех пор мало что изменилось. По сути, единственный козырь "Киновари" сейчас - "Иберостар"; в текущем сезоне "Мальорка" дома проиграла лишь четырежды.

С другой стороны, Мадрид после чудесного прохода "ПСЖ" в Лиге чемпионов пребывает на таком эмоциональном подъеме, что вряд ли обратит внимание на эту мелочь. Главное для Мадрида - не "победить" еще до старта; при должном отношении к игре все должно пройти без сюрпризов.

У "Мальорки" действительно неплохие результаты дома, но вот текущая форма команды - ни в какие ворота. Четыре кряду фиаско - это очень плохо.

Уже ясно, что "Киновари" в этом сезоне светит борьба за выживание с неясным концом. У нее 13 поражений - это третий худший показатель в Примере. Также у "Мальорки" вторая худшая оборона в лиге - 45 пропущенных в 27 турах. С атакой чуть лучше, но гордиться тоже нечем - 26 голов в 27 турах.

Очевидно, что такая команда неспособна сопротивляться "Реалу" высоко в поле. Ее единственный шанс в том, чтобы запереться в штрафной и 90 минут выносить мяч на Ведата Мурики - благо, косовар здорово борется вверху. "Реал" ранее уже имел проблемы с автобусами, это правда. Но, опять же, успех затеи островитян будет зависеть не только от них, но и от "Сливочных" и их настроя на игру.

Дело в том, что у "Реала" чуть ли не впервые в сезоне появилось право на ошибку. Сейчас отрыв "Сливочных" от "Севильи" составляет 7 очков; ну, представим, Мадрид сыграет вничью - и что? Это как-то приблизит "Нервион" к золоту?

То есть, игра спустя рукава со стороны фаворита теоретично возможна. Но это только в теории. На практике же а) Анчелотти сделает все, чтобы ее не допустить; б) трудяги, вроде Модрича, Бензема или Каземиро, не привыкли валять дурака; в) Камавинга, Асенсио и остальная молодежь в прекрасной форме и играют себе в кайф.

