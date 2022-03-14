Мальорка - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.03.2022

Примера. 28-й тур

14 марта. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

В первом круге "Реал" обыграл "Мальорку" дома 6:1, и с тех пор мало что изменилось. По сути, единственный козырь "Киновари" сейчас - "Иберостар"; в текущем сезоне "Мальорка" дома проиграла лишь четырежды.

С другой стороны, Мадрид после чудесного прохода "ПСЖ" в Лиге чемпионов пребывает на таком эмоциональном подъеме, что вряд ли обратит внимание на эту мелочь. Главное для Мадрида - не "победить" еще до старта; при должном отношении к игре все должно пройти без сюрпризов.

"Мальорка"

У "Мальорки" действительно неплохие результаты дома, но вот текущая форма команды - ни в какие ворота. Четыре кряду фиаско - это очень плохо.

Уже ясно, что "Киновари" в этом сезоне светит борьба за выживание с неясным концом. У нее 13 поражений - это третий худший показатель в Примере. Также у "Мальорки" вторая худшая оборона в лиге - 45 пропущенных в 27 турах. С атакой чуть лучше, но гордиться тоже нечем - 26 голов в 27 турах.

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Очевидно, что такая команда неспособна сопротивляться "Реалу" высоко в поле. Ее единственный шанс в том, чтобы запереться в штрафной и 90 минут выносить мяч на Ведата Мурики - благо, косовар здорово борется вверху. "Реал" ранее уже имел проблемы с автобусами, это правда. Но, опять же, успех затеи островитян будет зависеть не только от них, но и от "Сливочных" и их настроя на игру.

"Реал Мадрид"

Дело в том, что у "Реала" чуть ли не впервые в сезоне появилось право на ошибку. Сейчас отрыв "Сливочных" от "Севильи" составляет 7 очков; ну, представим, Мадрид сыграет вничью - и что? Это как-то приблизит "Нервион" к золоту?

То есть, игра спустя рукава со стороны фаворита теоретично возможна. Но это только в теории. На практике же а) Анчелотти сделает все, чтобы ее не допустить; б) трудяги, вроде Модрича, Бензема или Каземиро, не привыкли валять дурака; в) Камавинга, Асенсио и остальная молодежь в прекрасной форме и играют себе в кайф.

Real Madrid have won 7 of their last 8 matches against Mallorca in all competitions. pic.twitter.com/Q7fXxl05JT — Madridista-Swedeninho (@MadridstaLoco) March 13, 2022

Конечно, случится может всякое - недавно "Галатасарай" поставил автобус и выстоял на "Камп Ноу". Но вероятность сенсации невысока. Скорее, мы поверим в победу лидера с голами где-то во втором тайме - "Реал" так уже перемолол "Алавес" (3:0), "Гранаду" (1:0) и прочих коллег "Мальорки" по борьбе за выживание.

"Мальорка" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

"Реал" выиграл в первом круге 6:1, причем солировал тогда за Мадрид воспитанник балеарского футбола Марко Асенсио, оформивший хет-трик.

В целом же из последних 7 матчей между командами "Реал" выиграл 6; единственное поражение - как раз на "Иберостаре" в октябре 2019 года (0:1).

"Мальорка" - "Реал Мадрид": последние матчи команд

Последние матчи "Мальорки"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

На 14.03

Ориентировочные составы

У "Реала" здоровы вообще все - своеобразный знак качества от Антонио Пинтуса, тренера Мадрида по физподготовке.

У "Мальорки" дисквалифицирован вратарь Маноло Рейна, плюс вне игры основная пара опорников Батталья (перебор карточек) - де Галларета (колено). В принципе, всю троицу есть кому менять.

"Мальорка": Рико - Маффео, Вальент, Раилло, Коста - Севилья, Баба - Кубо, Анхель, Дани Родригес - Мурики

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Камавинга, Каземиро, Модрич - Асенсио, Бензема, Винисиус

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"Мальорка" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Мальорка" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

Можно, конечно, попробовать играться с форами - все же, "Реал" редко громит соперников в гостях, но мы этого делать не будем и просто зарядим на победу фаворита. Верим, что после выноса "ПСЖ" Мадрид по инерции выдаст еще одну хорошую игру. БК принимают ставки на победу "Реала" с коэффициентами 1,5-1,55.