Наконец-то интрига. Реал - Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 20.03.2022

Примера. 29-й тур

20 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Последние 2-3 года "Реал" буквально доминировал над "Барселоной", что вылилось в катастрофические для каталонцев 6 матчей без побед. Но в футболе ничего не вечно.

Уже в январе в Суперкубке "Барса" дала такой бой "Сливочным", что те еле унесли ноги (3:2). Учитывая, что с тех пор каталонцы еще прибавили, ждем завтра не просто Эль Класико, а Эль Класико двух примерно равных по силе команд. Когда такое было последний раз?

"Реал Мадрид"

У "Реала" главная беда прямо сейчас - травма Карима Бензема. У француза проблемы с икроножной мышцей и с вероятностью 99% он не сыграет. Возможно, это все и решит - в текущем чемпионате Карим забил 22 мяча и отдал 11 результативных передач - то есть, поучаствовал в 33 голах из 59 общекомандных.

В остальном форма "Реала" такая, что бояться кого-либо ему грех. Даже "Челси", с которым "Сливочные" встретятся в четвертьфинале ЛЧ - вполне проходимый соперник, если Мадрид опять сыграет с той же страстью, что дома против "ПСЖ" (3:1). Модрич все еще ведет игру, Каземиро тащит в отборе, Винисиус разрывает на фланге, а Куртуа стоит стеной - что еще надо?

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Думается, против "Барселоны" "Реал" не будет изобретать велосипед и сыграет от соперника. Хави нужен мяч? Пусть берет, но первая линия обороны Мадрида встретит гостей еще в 40 метрах от ворот. Первый же перехват - и вперед, Винисиус! Тактика простая, но чертовски надежная.

"Барселона"

Помните "Барсу", которая сливалась всем подряд осенью? Забудьте, ее больше нет. Новые "Кулес" не проигрывают во всех турнирах с 20 января, и на этом отрезке помимо середняков прошли, например, "Наполи", комфортно разбив его на "Диего Марадоне" (4:2). Не менее впечатляющей выдалась и победа над "Атлетико" с тем же счетом.

У Хави получилось наладить фирменный каталонский контрпрессинг сразу после потери мяча на чужой половине - фактически уже два месяца, как "Барса" не дает никому отдышаться. А под лавиной бесконечных атак любой даст слабину. "Галатасарай" в четверг отбивался отчаянно, но все равно пропустил дважды (1:2) и вылетел.

11 games unbeaten in all competitions.



Xavi ball pic.twitter.com/GYdnHS72yc — B/R Football (@brfootball) March 17, 2022

Победа в Стамбуле позволила "Барсе" продолжить гонку за последним доступным в сезоне трофеем - Лигой Европы. И это хорошо. С другой стороны, сил было потрачено немало, а Мадрид всю неделю отдыхал. И это плохо. Хотя, конечно, не критично. От своего стиля на "Бернабеу" Хави не откажется - будут и агрессивный прессинг, и позиционные атаки, и кроссы Алвеса и Альбы на Обамеянга. Все это безотказно работало на командах среднего уровня; на "Бернабеу" увидим, как будет с коллективом топ-класса, коим является "Реал".

"Реал Мадрид" - "Барселона": статистика личных встреч

В текущем сезоне "Реал" уже дважды побеждал "Барсу" - 2:1 в чемпионате и 3:2 в Суперкубке. Это были очень разные матчи - если в Ла Лиге команда Кумана сдалась почти без шансов, то в Суперкубке уже с Хави каталонцы рубились 120 минут.

В целом, как уже говорилось, "Реал" доминирует в Класико больше двух лет. Последняя победа "Барсы" над извечным соперником случалась в марте 2019-го - к слову, как раз на "Бернабеу" (1:0).

"Реал Мадрид" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

На 18.03

Ориентировочные составы

У "Реала" очень большие вопросы по Бензема - и это не просто потеря, а почти катастрофа для командного нападения. Также неприятна и травма левого бека Ферлана Менди - особенно в свете выдающейся формы Усмана Дембеле.

У "Барселоны" точно не сыграет Дест, поэтому придется против скоростного Винисиуса выпускать "старичка" Алвеса. Сам он точно не справится, так что Дембеле придется постоянно отходить назад. Ну, и Жерар Пике тоже под вопросом, но, зная его отношение, на "Реал" он выйдет даже на костылях.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо - Вальверде, Каземиро, Модрич - Асенсио, Йович, Винисиус

"Барселона": тер Штеген - Алвес, Пике, Эрик Гарсия, Альба - Педри, Бускетс, Френки де Йонг - Дембеле, Обамеянг, Ферран Торрес

Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале

"Реал Мадрид" - "Барселона": статистика личных встреч

"Реал Мадрид" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Матч имеет турнирное значения только для "Барсы", которая борется за ТОП-4; позиции "Реала" наверху таблицы почти ничего не угрожает. Добавьте сюда вероятное отсутствие Бензема - вы думаете, Мадрид полетит вперед? Или что каталонцы, имевшие нешуточные проблемы с автобусом "Галатасарая", накидают Куртуа полную авоську?

Мы думаем иначе и осторожно поставим на ТМ 3,5 - БК предлагают такое событие с коэффициентами 1,5-1,6.