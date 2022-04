Барселона - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.04.2022

"Барселона", набравшая лучший ход за несколько лет, встретится с "Севильей", которая внезапно оказалась в самой глубокой яме с начала сезона.

Формально это все еще матч претендентов на второе место - в таблице их разделяет лишь 3 очка. Фактически же - это поединок команд, чье качество футбола на разных уровнях. Плюс еще фактор "Камп Ноу"... "Севилье" очень повезет, если она удержит хотя бы ничью.

Здесь ответы на все вопросы давно получены. 12 матчей без поражений во всех турнирах; выход в 1/4 ЛЕ; 4:0 с "Атлетиком", 4:2 с "Атлетико" и даже 4:0 в Мадриде на "Бернабеу".

Хави нашел оптимальные сочетания во всех линиях, его команда здорово бежит; даже Дембеле, который летом уходит, улыбается на все 32 и демонстрирует невиданную за пять лет в Барселоне эффективность - 7 ассистов за месяц только в Ла Лиге. На этом же отрезке у Обамеянга 7 голов.

Since the arrival of Xavi, Barcelona have outscored all the teams in #LaLiga including log-leaders Real Madrid pic.twitter.com/GtIIV0VnK6