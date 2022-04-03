Барселона - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.04.2022

Примера. 30-й тур

3 апреля. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Севилья"

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Барселона", набравшая лучший ход за несколько лет, встретится с "Севильей", которая внезапно оказалась в самой глубокой яме с начала сезона.

Формально это все еще матч претендентов на второе место - в таблице их разделяет лишь 3 очка. Фактически же - это поединок команд, чье качество футбола на разных уровнях. Плюс еще фактор "Камп Ноу"... "Севилье" очень повезет, если она удержит хотя бы ничью.

"Барселона"

Здесь ответы на все вопросы давно получены. 12 матчей без поражений во всех турнирах; выход в 1/4 ЛЕ; 4:0 с "Атлетиком", 4:2 с "Атлетико" и даже 4:0 в Мадриде на "Бернабеу".

Хави нашел оптимальные сочетания во всех линиях, его команда здорово бежит; даже Дембеле, который летом уходит, улыбается на все 32 и демонстрирует невиданную за пять лет в Барселоне эффективность - 7 ассистов за месяц только в Ла Лиге. На этом же отрезке у Обамеянга 7 голов.

Since the arrival of Xavi, Barcelona have outscored all the teams in #LaLiga including log-leaders Real Madrid pic.twitter.com/GtIIV0VnK6 — SuperSport (@SuperSportTV) April 2, 2022

В теории подкосить "Барсу" может фактор международной паузы, но у "Севильи" сборников не меньше, так что нет, не верим. А вот стиль "Нервиона" таки может доставить "Барсе" проблемы. Кто забыл, в Класико Анчелотти сам подставился, выбрав странную схему, где Дембеле постоянно оказывался один в один с Начо. "Севилья" защищается в разы плотнее, так что, вероятно, нас ждет длинный, монотонный взлом "автобуса" - примерно, как было с "Галатасараем".

"Севилья"

Если у "Барселоны" дела идут отлично, то "Севилья" удерживает второе место исключительно за счет накопленных в первом круге запасов. В последних 9 турах Примеры команда Хулена Лопетеги победила лишь дважды (еще 7 ничьих).

Многочисленные травмы подкашивают "Севилью", но не только они. Команда Лопетеги по-прежнему мало пропускает, но атака опустилась уже на уровень плинтуса. В последних 5 турах "Нервион" лишь раз забил больше одного мяча, при этом дважды скатав 0:0. Эн-Несири ужасен, у Рафы Мира сбился прицел, вингеры тоже не тянут. Под нудный перекат мяча "Севильей" легко уснуть.

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На "Камп Ноу" у Лопетеги остается единственный вариант - встать в глухую оборону. "Барса" этого не любит, ей нужен простор, так что "автобус" вполне может и выстоять. Но, опять же, одна ошибка - план А летит в урну, и что дальше? Внятной атакующей игры у "Севильи" не просматривается уже 2-3 месяца.

"Барселона" - "Севилья": статистика личных встреч

В первом круге еще обескровленная, но уже поднимавшая голову "Барселона" переиграла "Севилью" на ее поле, но не довела дело до конца - 1:1.

Что же касается встреч на "Камп Ноу", то здесь в последних трех матчах с "Нервионом" у "Барсы" две победы, причем обе разгромные - 4:0 и 3:0.

"Барселона" - "Севилья": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Севильи"

Турнирное положение команд

На 3.04

Ориентировочные составы

У "Барсы" вне заявки из-за травм Фати, Дест, Люк де Йонг и Роберто, но при этом Ансу уже тренируется - еще одно потенциальное усиление и без того забивной атаки команды Хави. Также по "Кулес" прогнозируем в старте 38-летнего Дани Алвеса - пусть он и не бежит, но кого бояться? Текатито Корону?

Касательно "Нервиона", то здесь вне заявки либо под вопросом аж шесть (!) важных исполнителей - левый бек Акунья, вратарь Буну, плеймейкер Папу Гомес, вингер Сусо, а также опорники Томас Дилейни и Фернандо.

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Пике, Эрик Гарсия, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Педри - Дембеле, Обамеянг, Ферран Торрес

"Севилья": Дмитрович - Навас, Кунде, Диего Карлос, Аугустинссон - Ракитич, Гудель, Жордан - Окампос, Рафа Мир, Корона

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"Барселона" - "Севилья": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Севилья": прогноз от UA-Футбол

В пользу хозяев "Камп Ноу" говорят практически все данные, которые только можно собрать. Чтоб не выдумывать велосипед, просто поставим на победу "Барселоны" - БК предлагают ее с коэффициентами около 1,5.