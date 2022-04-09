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Леванте - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.04.2022

Испания
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Гранд едет к борцу за выживание

Леванте - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.04.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 31-й тур
10 апреля. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"
"Леванте" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Встреча команд, которые не равны по своему классу, статусу и возможностям, но не все так просто. "Леванте" ведет отчаянную борьбу за сохранение место в элите, а в такой ситуации любой аутсайдер опасен вдвойне.

Вдобавок "Лягушки" отдыхали всю неделю, пока "Барса" в четверг гоняла туда-сюда за скоростными флангами "Айнтрахта", еле отскочив от поражения (1:1). В общем, интрига жива, хотя таблица и намекает на обратное.

"Леванте"

Если бы "Лягушки" играли весь сезон так, как последний месяц, то ни в какой зоне вылета они бы не шли. В трех последних турах команда Алессио Лиши обыграла "Эльче" (3:0) и "Вильярреал" (2:0), а также остановила "Эспаньол" (1:1).

Теперь до спасительной 17-й строчки "Леванте" 6 очков, но календарь впереди по-настоящему адский - кроме "Барсы" "Лягушек" ждут "Севилья", "Реал" и "Сосьедад". Отдыхать на фаворитах нельзя - придется драться с каждым, даже если надежды совсем мало. Иначе "Леванте" вылетит из элиты второй раз за 10 лет.

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Против "Барсы" команда Лиши может надеяться на идеальную форму своего 34-летнего капитана Хосе Луиса Моралеса, который в одиночку съел "Вильярреал" неделей ранее. Также у "Леванте" впервые в сезоне заработала подстраховка перед штрафной, а вратарь Дани Карденас вспомнил, что умеет спасать. Из плохого - травмы, особенно вылет Хорхе де Фрутоса, без которого наладить фланговую игру будет невероятно сложно.

"Барселона"

У "Барсы" продолжается серия из 14 матчей без поражений, а в Ла Лиге команда и подавно не проигрывает с начала декабря. Неудивительно, что президент Лапорта готов носить Хави на руках.

Да, у каталонцев возникли проблемы на неделе во Франкфурте, но отчасти они объясняются ротацией - без Френки де Йонга и Усмана Дембеле атакуется "Барселоне" нелегко. Плюс "Айнтрахт" команда очень резкая, кусачая, способная организовать 2-3 крутые контратаки за 5 минут - скажем честно, в Примере в таком ключе не играет никто.

Пожалуй, главный вопрос "Барсы" перед выездом в Валенсию звучит так: не устала ли команда Хави от борьбы на два фронта? Если нет, тогда "Леванте" будет съеден с потрохами, а связка Дембеле - Обамеянг разродится еще парочкой голов. Но что, если "Барса" устала? В таком случае нас ждет медленная, убаюкивающая осада без гарантий успеха для фаворита - примерно, как на поле "Эспаньола" (2:2) в феврале.

"Леванте" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге "Барса" легко разбила "Леванте" 3:0 - наверное, то была лучшая игра команды в сезоне под руководством Рональда Кумана.

Если же говорить о матчах на "Сьюдад де Валенсия", то здесь в прошлом сезоне была зафиксирована сенсационная боевая ничья 3:3, а еще раньше - в ноябре 2019-го - "Барса" и подавно была бита 3:1. Даже Месси с Суаресом тогда не помогли!

"Леванте" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Леванте"

Леванте - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.04.2022 - изображение 1

Последние матчи "Барселоны"

Леванте - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.04.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

На 9.04

Леванте - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.04.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

Очень длинный список травмированных у "Леванте" - тут и защитники Мустафи, Дуарте и Касерес; и вингер де Фрутос; и центрфорварды Сольдадо и Дани Гомес. Будь все они здоровы, половина из списка имели бы шансы выйти завтра в основе.

У "Барсы" в лазарете все те же - Фати, Серхи Роберто и Дест; также матч с "Айнтрахтом" из-за травмы не доиграл Жерар Пике - думается, ему тоже понадобятся пару недель, чтобы вернуться на поле, там травма паха.

"Леванте": Карденас - Мирамон, Робер, Постиго, Везу, Франкеса - Мелеро, Пепелу, Радоя - Моралес, Рохер Марти

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Араухо, Эрик Гарсия, Альба - Педри, Бускетс, Фрнки де Йонг - Дембеле, Обамеянг, Ферран Торрес

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"Леванте" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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"Леванте" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

У "Барсы" сложный график, она уже пару лет плохо играет на поле "Леванте" и вдобавок ее соперник на ходу и вгрызается в каждое очко. Вы все еще ждете легкой победы? Мы - нет. Поставим на "Леванте" с форой (+1,5) - БК предлагают это событие с коэффициентами 1,75-1,8.

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В статье: Барселона Леванте (Валенсия) Прогнозы
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