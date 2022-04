Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.04.2022

После сенсационного вылета из Лиги Европы от "Айнтрахта" "Барселоне" надо срочно извиниться перед фанатами, но сделать это будет не так и просто. Пик формы пройден, начался игровой спад.

Да, в пользу "Кулес" все еще говорят класс, мастерство, фактор поля и очевидная слабость оппонента. С другой стороны, почти все то же самое было неделю назад с "Леванте", и что? "Барсу" от позора спасла лишь голова Люка де Йонга.

"Барселона" идет второй в таблице и не проигрывает в Ла Лиге с 4 декабря; в последних 7 турах команда Хави и подавно победила с общим счетом 22:4.

"Айнтрахт" эта серия не впечатлила, поскольку немцы играют в совершенно другой футбол, чем привыкли в Ла Лиге. Они не ждут атак, а встречают соперника высоко; выбегают в контратаки не раз в 10 минут, а при каждом удобном случае. По сути, "Барса" столкнулась с незнакомым ей уровнем агрессии - и захлебнулась. Педри, Гави, Ферран - все они таланты, но еще сырые.

4 - #Barcelona have conceded 4 penalties in their last two games, as many as in their previous 55 matches in all competitions. Since 2004/05, Kostic' goal from the spot is the earliest one conceded by the Catalonian side in all competitions. Punishment. #UEL pic.twitter.com/meUq1ELPLC