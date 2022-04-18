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Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.04.2022

Испания
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Сине-гранатовые vs очередной автобус

Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.04.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 32-й тур
18 апреля. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 22:00 "Кадис"
Арбитр: Сантьяго Хайме Латре
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

После сенсационного вылета из Лиги Европы от "Айнтрахта" "Барселоне" надо срочно извиниться перед фанатами, но сделать это будет не так и просто. Пик формы пройден, начался игровой спад.

Да, в пользу "Кулес" все еще говорят класс, мастерство, фактор поля и очевидная слабость оппонента. С другой стороны, почти все то же самое было неделю назад с "Леванте", и что? "Барсу" от позора спасла лишь голова Люка де Йонга.

"Барселона"

"Барселона" идет второй в таблице и не проигрывает в Ла Лиге с 4 декабря; в последних 7 турах команда Хави и подавно победила с общим счетом 22:4.

"Айнтрахт" эта серия не впечатлила, поскольку немцы играют в совершенно другой футбол, чем привыкли в Ла Лиге. Они не ждут атак, а встречают соперника высоко; выбегают в контратаки не раз в 10 минут, а при каждом удобном случае. По сути, "Барса" столкнулась с незнакомым ей уровнем агрессии - и захлебнулась. Педри, Гави, Ферран - все они таланты, но еще сырые.

С "Кадисом" будет не просто проще, а иначе. Соперник сядет глубоко, контратаковать и напрягать Пике будет редко. От "Барсы" потребуется то, чему Хави ее уже обучил - методично взламывать "автобус". Конечно, проблемы и тут возможны, но, если силы после "Айнтрахта" еще остались, 1-2 мяча такому оппоненту "Кулес" забивать обязаны.

"Кадис"

Синхронные победы "Алавеса" и "Леванте" напрягли всех в "Кадисе" - они-то думали, что ниже 18-го места точно не опустятся, но теперь ситуация еще накалилась.

Стало быть, на "Камп Ноу" надо брать очки. Звучит смешно, знаем, но южане уже имеют опыт таких подвигов - зимой их "автобус" устоял на "Сантьяго Бернабеу" (0:0). У "Кадиса" худший в лиге процент контроля мяча (39,5%), они в тройке худших по точности передач (72%) и количеству ударов (9,8). Понимаете, да? Атаки у команды нет, зато она обучена вгрызаться в каждый мяч.

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Как справедливо отмечал Пеп, атаковать 5-5-0 никогда не станет простой задачей. Будь у "Кадиса" в соперниках какой-то середняк - мы бы не думая поставили на ТМ. Но, послушайте, это "Барса", а она не уходит с поля без голов уже 15 туров подряд. Южанам не хватит только "автобуса" - надо еще контратаки, а у них Негредо старый и не бежит; Идрисси бежит, но не туда; Чоко Лосано за зиму сдулся - не узнать. И кем забивать прикажете? Проблемы "Барсы" - ничто в сравнении с реалиями "Кадиса".

"Барселона" - "Кадис": статистика личных встреч

В первом круге "Кадис" расписал с "Барсой" скучные нули - это было начало агонии имени Рональда Кумана; тогда и стало ясно, что голландца надо убирать.

Если копнуть глубже, то всего в 21 веке команды встречались между собой 5 раз - дважды победили "Кулес", один раз - "Кадис", еще два раза были зафиксированы ничьи.

"Барселона" - "Кадис": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.04.2022 - изображение 1

Последние матчи "Кадиса"

Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.04.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

На 17.04

Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.04.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Барсы" гигантская потеря - Педри повредил подколенное сухожилие против "Айнтрахта" и, похоже, выбыл до конца сезона. Менять его будут Гави и Нико, но, честно, это не то.

Также у "Кулес" дисквалифицирован Рональд Араухо, а Жерар Пике еще не готов выходить в старте - это добавит проблем центральной зоне, если, конечно, у "Кадиса" хватит сил и смелости ее атаковать.

Касательно самих гостей, то здесь отмечаем дисквалификацию волнореза Рубена Алькараса и травмы защитников Арояна и Каркелена - из всех трех на основу претендовал бы только парагваец.

"Барселона": тер Штеген - Алвес, Ленгле, Эрик Гарсия, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Гави - Дембеле, Обамеянг, Ферран Торрес

"Кадис": Ледесма - Акапо, Луис Эрнандес, Чуст, Эспино - Алехо, Хосе Мари, Феде, Идрисси - Негредо, Лукас Перес

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"Барселона" - "Кадис": ставки и коэффициенты

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"Барселона" - "Кадис": прогноз от UA-Футбол

У каталонцев, конечно, большие проблемы в обороне, но в то, что ей забьет на "Камп Ноу" вторая худшая атака чемпионата, верится с трудом. Поставим на "индивидуальный тотал 2 меньше 0,5" - БК предлагают это событие с коэффициентами от 1,8.

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В статье: Барселона Кадис Прогнозы
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