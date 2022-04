Реал Сосьедад - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.04.2022

Не успела "Барселона" порадоваться весеннему спурту, как спад формы отбросил команду практически туда, откуда она и начинала - в борьбу за ТОП-4.

Пока что у каталонцев здесь поул-позишн благодаря матчу в запасе против безнадежного "Райо Вальекано". С другой стороны, даже одна осечка может все изменить, а "Ла Реал" - даже не сомневайтесь - выложится на 150%, чтобы эта осечка случилась именно на его "Аноэте".

Дело серьезное: впервые с 2013 года у "Сосьедада" есть шанс залететь в ЛЧ. Команда Иманола Альгуасиля отстает от ТОП-4 лишь на 5 очков за 6 туров до окончания чемпионата; чудо еще возможно.

Форма у басков приличная. Даже несмотря на вылет лидера атак Микеля Оярсабаля "Сосьедад" не проигрывает уже 5 туров подряд - помогает железобетонная защита, уже сдержавшая "Бетис" (0:0) и "Севилью" (0:0). Еще один конек - игры на своем поле, где "Ла Реал" в текущем чемпионате уступил только полуфиналистам ЛЧ "Реалу" (0:2) и "Вильярреалу" (1:3).

Real Sociedad definitely want to sign Rafinha this summer. The Basque club thinks they can convince PSG with an offer of between 8 and 10 M € . ????????



- sport



As a reminder, FC Barcelona will benefit from 35% of the transfer fee. pic.twitter.com/upAKhudpu1