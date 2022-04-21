Реал Сосьедад - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.04.2022

Примера. 33-й тур

21 апреля. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" 22:30 "Барселона"

Арбитр: Карлос дель Серро Гранде

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Не успела "Барселона" порадоваться весеннему спурту, как спад формы отбросил команду практически туда, откуда она и начинала - в борьбу за ТОП-4.

Пока что у каталонцев здесь поул-позишн благодаря матчу в запасе против безнадежного "Райо Вальекано". С другой стороны, даже одна осечка может все изменить, а "Ла Реал" - даже не сомневайтесь - выложится на 150%, чтобы эта осечка случилась именно на его "Аноэте".

"Реал Сосьедад"

Дело серьезное: впервые с 2013 года у "Сосьедада" есть шанс залететь в ЛЧ. Команда Иманола Альгуасиля отстает от ТОП-4 лишь на 5 очков за 6 туров до окончания чемпионата; чудо еще возможно.

Форма у басков приличная. Даже несмотря на вылет лидера атак Микеля Оярсабаля "Сосьедад" не проигрывает уже 5 туров подряд - помогает железобетонная защита, уже сдержавшая "Бетис" (0:0) и "Севилью" (0:0). Еще один конек - игры на своем поле, где "Ла Реал" в текущем чемпионате уступил только полуфиналистам ЛЧ "Реалу" (0:2) и "Вильярреалу" (1:3).

Real Sociedad definitely want to sign Rafinha this summer. The Basque club thinks they can convince PSG with an offer of between 8 and 10 M € . ????????



- sport



As a reminder, FC Barcelona will benefit from 35% of the transfer fee. pic.twitter.com/upAKhudpu1 — Dhennyz Oyango (@Oyango27) April 20, 2022

Против "Барсы" бело-голубые сыграют в привычном ключе - много борьбы, фолов, стандартов и фланговых подач. Плохую форму Исака компенсируют мощью Серлота в штрафной; отсутствие Сильвы - мотивацией Рафиньи, который сыграет против "своих". Много голов при таких раскладах не ждем, а вот тотал по фолам наверняка будет побит.

"Барселона"

"Барсу" опять накрыли проблемы. Вылет из ЛЕ от "Айнтрахта" еще можно худо-бедно объяснить неудобностью соперника, но как быть с вымученными 3:2 против "Леванте" и 0:1 против "Кадиса"?

Травма Педри лишила прессинг каталонцев прежней прыти; зимние новички Траоре, Обамеянг и Торрес, кажется, просто выдохлись. Да, Дембеле еще бежит и обостряет, только у него совсем нет удара, и без поддержки партнеров Усман ничего не может. А побеждать, между тем, надо - ТОП-4 команда еще не гарантировала даже близко.

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Интересно, что выберет Хави - еще раз поставит на основу, попутно толкнув мотивационную речь, или же даст шанс ближайшему резерву - парням, вроде Абде, Нико или Пуча? Ошибиться никак нельзя. Выезды в целом даются "Кулес" тяжело - с начала марта только "Реал" был бит без боя (4:0), а вот с "Эльче", "Галатасараем", Айнтрахтом" и "Леванте" все было очень близко. И это, на секунду, когда "Барса" пребывала на пике формы…

"Реал Сосьедад" - "Барселона": статистика личных встреч

"Барса" и "Ла Реал" встречались в дебютном туре текущей Ла Лиги, и тогда "Кулес" победили благодаря яркой игре Мартина Брейтуэйта (4:2). Странно, но с тех пор датчанин ничего подобного не показывал близко.

В целом "Сосьедад" для "Барсы" соперник удобный - последнее поражение каталонцев от басков датировано аж апрелем 2016-го. С тех пор - 12 побед "Кулес" и 2 ничьи.

"Реал Сосьедад" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Реал Сосьедада"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

На 21.04

Ориентировочные составы

У "Ла Реала" помимо давно выбывших Оярсабаля и Монреаля отмечаем дисквалификацию Давида Сильвы за дебютную (!) красную карточку в карьере. Вероятно, отсутствие ветерана приведет к смене схемы басков с 4-4-2 на 4-3-3.

У "Барселоны" возвращаются в строй Рональд Араухо и Жерар Пике, а это значит, что дыры в центре, как было с "Кадисом", больше не будет.

"Реал Сосьедад": Ремиро - Сальдуа, Субельдия, Ле Норманн, Рико - Мерино, Субименди, Рафинья - Исак, Серлот, Янузай

"Барселона": тер Штеген - Дест, Пике, Араухо, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Гави - Дембеле, Обамеянг, Ферран Торрес

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"Реал Сосьедад" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Реал Сосьедад" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Баски чуть ли не главные мастера во всей Ла Лиги по "сухарям" на своем поле, а нападение "Барсы" уже две недели, мягко говоря, не впечатляет. Выберем ТМ 2,5 - БК предлагают этот вариант с коэффициентами около 2,0.