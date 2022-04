Бетис - Валенсия. Анонс и прогноз финала Кубка Испании на 23.04.2022

Между прочим, это всего лишь второй случай за последние 12 лет, когда в финале Кубка короля не будет никого из "большой тройки" испанского футбола - "Барса", "Реал" и "Атлетико" выбыли на ранних стадиях.

На бумаге фаворитом финала выглядит "Бетис", который впервые с 2005 года реально претендует на попадание в ТОП-4 и, соответственно, ЛЧ. Но что такое "бумага", когда на кону трофей? Тем более, даже сейчас в составе "Валенсии" остаются парни, способные решить исход больших матчей в одиночку.

"Бетис" выигрывал Кубок короля дважды; последний раз - в 2005 году. Из того состава до финала-2022 дотянул только Хоакин. Ему уже 40, но ветеран так силен, что порой даже выходит в основе!

В текущем розыгрыше Кубка "Бетису" повезло избежать встречи с грандами, зато были у них "Севилья" (2:1) и "Реал Сосьедад" (4:0). Особенно запомнилось дерби - оно растянулось на два дня из-за беспорядков на трибунах. Команда Ману Пеллегрини вытащила тот матч за счет более крепких нервов и бесподобного выступления Виллиама Карвалью в доигровке.

Joaquín won the Copa del Rey with Real Betis in 2005 when he was 23.



He has a chance to win it again in 2022 at the age of 40 pic.twitter.com/fV8MhqTC5R