Бетис - Валенсия. Анонс и прогноз финала Кубка Испании на 23.04.2022

Кубок Испании. Финал

23 апреля. Севилья. "Ла Картуха"

"Бетис" 23:00 "Валенсия"

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Между прочим, это всего лишь второй случай за последние 12 лет, когда в финале Кубка короля не будет никого из "большой тройки" испанского футбола - "Барса", "Реал" и "Атлетико" выбыли на ранних стадиях.

На бумаге фаворитом финала выглядит "Бетис", который впервые с 2005 года реально претендует на попадание в ТОП-4 и, соответственно, ЛЧ. Но что такое "бумага", когда на кону трофей? Тем более, даже сейчас в составе "Валенсии" остаются парни, способные решить исход больших матчей в одиночку.

"Бетис"

"Бетис" выигрывал Кубок короля дважды; последний раз - в 2005 году. Из того состава до финала-2022 дотянул только Хоакин. Ему уже 40, но ветеран так силен, что порой даже выходит в основе!

В текущем розыгрыше Кубка "Бетису" повезло избежать встречи с грандами, зато были у них "Севилья" (2:1) и "Реал Сосьедад" (4:0). Особенно запомнилось дерби - оно растянулось на два дня из-за беспорядков на трибунах. Команда Ману Пеллегрини вытащила тот матч за счет более крепких нервов и бесподобного выступления Виллиама Карвалью в доигровке.

Joaquín won the Copa del Rey with Real Betis in 2005 when he was 23.



He has a chance to win it again in 2022 at the age of 40 pic.twitter.com/fV8MhqTC5R — B/R Football (@brfootball) March 3, 2022

Португалец и сегодня будет среди главных действующих лиц - вместе с Гвидо Родригесом они займутся вдавливанием "Валенсии" в ее штрафную. Фекир и Каналес - ответственные за креатив; Бельерин и Алекс Морено - за кроссы; Борха - за голы. У "Бетиса" все отлажено и работает. Сбои происходят, когда сопернику удается навязать свой футбол - так, например, было с "Айнтрахтом" и "Атлетико". Футбол "Валенсии" - провокации, фолы и разбивание игры на эпизоды. Если "Бетис" этого не допустит, то победит.

"Валенсия"

У "Валенсии" богатая история кубковых побед - аж 8 трофеев. Последний был добыт в 2019 году в матче с "Барселоной", которая тогда банально не отошла от 0:4 на "Энфилде".

Путь "Летучих мышей" к финалу-2022 был попроще, чем у "Бетиса" - всю грязную работу за них сделал "Атлетик", выбивший "Реал" и "Барсу". После этого "Валенсии" оставалось только перебегать уже выдохшихся басков в полуфинале (1:1, 1:0). На более ранних стадиях "Лос Чес" также били "Кадис", "Атлетико Балеарес" и "Картахену" - та еще оппозиция.

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Надо смотреть на Примеру, а там у "Летучих мышей" все неровно. В феврале-марте результаты радовали - 4 победы и ничья; дальше пошел спад - 2 ничьи и 2 поражения, причем во всех апрельских матчах команда Пепе Бордаласа играла хуже соперников. Даже лидеры - Гедеш, Солер и Гайя - не приносили пользу. Завтра этой троице надо исправляться - от нее зависит если не все, то многое. Ну, и от защиты, конечно, тоже. Думается, Бордалас сыграет 5-3-2, ведь индивидуально все его стопперы просто ужасны - один Муктар "Автогол" Дихааби чего стоит!

"Бетис" - "Валенсия": статистика личных встреч

В текущем чемпионате команды встречались в октябре, и тогда "Бетис" без шансов разбил оппонента 4:1, забивая на любой вкус.

Что касается именно кубковых встреч, то последняя такая была в феврале 2019-го, и там дальше с боями прошли "Летучие мыши" - 2:2 и 1:0.

"Бетис" - "Валенсия": последние матчи команд

Последние матчи "Бетиса"

Последние матчи "Валенсии"

Ориентировочные составы

"Бетис" подходит к финалу в оптимальном составе. Травма Мартина Монтойи и дисквалификация Поля Акуоку - это несерьезно.

У "Валенсии" дела обстоят не так благополучно. Макси Гомес имеет проблему с пальцем ноги, а Гонсалу Гедеш не тренировался пару дней из-за ушиба, но, похоже, оба таки сыграют. По Габриэлу Паулисте пока уверенности нет - он пройдет решающий тест непосредственно перед финалом.

"Бетис": Браво - Бельерин, Песселья, Бартра, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Карвалью - Каналес, Фекир, Хуанми - Борха Иглесиас

"Валенсия": Силлессен - Коррея, Диахаби, Паулиста, Альдерете, Гайя - Солер, Гильямон, Муса - Гедеш, Дуро

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"Бетис" - "Валенсия": ставки и коэффициенты

"Бетис" - "Валенсия": прогноз от UA-Футбол

У "Бетиса" четвертая лучшая атака в Испании; намного выше среднего забивает и "Валенсия". При этом обороны у тех и других неидеальны. А тут еще финал, нервы…

В этой ситуации поставим на "обе забьют" - БК предлагают это событие с коэффициентами 1,9-2,0.