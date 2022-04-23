Барселона - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.04.2022

Примера. 21-й тур

24 апреля. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Райо Вальекано"

Арбитр: Исидро Диас де Мера Эскудерос

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Пропущенный матч, который может сыграть решающую роль в борьбе за второе место в Ла Лиге. Если "Барса" победит - она получит 3 очка преимущества над "Севильей" и 5 - над "Атлетико".

"Райо Вальекано" на неделе добыл первую победу в чемпионате в 2022 году и на бумаге выглядит слабым соперником. Тем не менее, текущая форма "Барсы" не дает оснований рассчитывать на разгром даже здесь.

"Барселона"

Каталонцы не играют плохо - они просто очень сильно устали. При Хави сформировался костяк из 13-14 игроков, которые тащили на себе и Ла Лигу, и ЛЕ. На замене одни слабаки, а эпидемия травм не прекращается - вот вам и причины спада формы.

На неделе команда Хави чудом победила в гостях "Реал Сосьедад" (1:0) - Обамеянг забил решающий гол, также порадовали самоотдачей и эффективностью Пике и тер Штеген. Остальные - или средне, или слабо. Особенно это касается полузащиты, которая проиграла баскам в темпе, что и создавало проблемы у ворот "Кулес".

???????? Marc-André ter Stegen - Real Sociedad vs FC Barcelona - LaLiga Week 33

Man of the match.

pic.twitter.com/qo5jLZdLYe — (@BarcelonaComps) April 23, 2022

Хотелось бы сказать, что дома "Барсе" будет легче, но мы же помним "Айнтрахт", а потом "Кадис". Не верим, что с "Райо" будет сильно проще, и дело не в мадридцах, а в самой "Барсе". Ей очень нужна неделя-другая отдыха, а тут 5-й матч за 14 дней и куча травмированных в придачу. Придется играть через не могу, показывать характер, а у "Барсы" с этим все неровно - иногда получается, иногда нет.

"Райо Вальекано"

"Райо" в четверг добыл важнейшую для себя победу, одолев еще одних каталонцев - "Эспаньол" (1:0). Эта победа - первая для команды Андони Ираолы в Примере с середины декабря!

Мадридцы жутко провалили вторую половину зимы, а весной от них еще и удача отвернулась. "Молнии" не выглядели слабее "Атлетико", "Гранады", "Валенсии" и "Алавеса", но набрали с ними только 2 очка. Реализация моментов хромает, но еще важнее - оборона, особенно в концовках матчей. "Бетис", "Реал", "Эльче", "Гранада" забивали "Райо" после 80-й минуты. Плюс еще фактор вратарей - что Димитриевский, что Зидан привозят регулярно.

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Против "Барсы" у "Райо" немного шансов, но он бежит, у него поставлены контратаки и неплохие фланги - как раз то, чего "Кулес" боятся больше всего. Ну, и бонус - "Молнии" здорово бьются с топами. Во 2-м круге Ла Лиги они уступили "Реалу", "Севильи" и "Атлетико" с общим счетом всего лишь 1:3.

"Барселона" - "Райо Вальекано": статистика личных встреч

Победа "Райо" над "Барсой" в 1-м круге с голом Фалькао (1:0) была, скорее, благом для "Кулес" - после нее Рональда Кумана уволили и начали переговоры с Хави.

Если же копнуть глубже, то там у каталонцев сплошные успехи - 14 побед подряд над "Райо" в 2003-21 годах.

"Барселона" - "Райо Вальекано": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Райо Вальекано"

Турнирное положение команд

На 23.04

Ориентировочные составы

Пике, Алвес и Араухо получили микротравмы в четверг против "Сосьедада", и маловероятно, что завтра они появятся в старте. По-прежнему недоступен Ансу Фати, хотя он уже тренируется; Педри, напомним, выбыл до конца сезона.

У "Райо" вне игры остаются только хавбек Меркеланц и защитник Савельич - обе потери почти незаметные.

"Барселона": тер Штеген - Дест, Эрик Гарсия, Ленгле, Альба - Нико Гонсалес, Бускетс, Френки де Йонг - Дембеле, Обамеянг, Ферран Торрес

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мараш, Катена, Фран Гарсия - Валентин, Комесанья - Паласон, Трехо, Альваро Гарсия - Гвардиола

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"Барселона" - "Райо Вальекано": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Райо Вальекано": прогноз от UA-Футбол

С "Барсой" в последних турах работает правило: нет Пике и Араухо - нет обороны. А завтра обоих с большой вероятностью не будет. Для "Райо" это карт-бланш.

Поставим на то, что мадридцы им воспользуются и хотя бы раз забьют - БК принимают ставки на это с коэффициентами 1,75-1,8.