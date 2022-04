Барселона - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.04.2022

Пропущенный матч, который может сыграть решающую роль в борьбе за второе место в Ла Лиге. Если "Барса" победит - она получит 3 очка преимущества над "Севильей" и 5 - над "Атлетико".

"Райо Вальекано" на неделе добыл первую победу в чемпионате в 2022 году и на бумаге выглядит слабым соперником. Тем не менее, текущая форма "Барсы" не дает оснований рассчитывать на разгром даже здесь.

Каталонцы не играют плохо - они просто очень сильно устали. При Хави сформировался костяк из 13-14 игроков, которые тащили на себе и Ла Лигу, и ЛЕ. На замене одни слабаки, а эпидемия травм не прекращается - вот вам и причины спада формы.

На неделе команда Хави чудом победила в гостях "Реал Сосьедад" (1:0) - Обамеянг забил решающий гол, также порадовали самоотдачей и эффективностью Пике и тер Штеген. Остальные - или средне, или слабо. Особенно это касается полузащиты, которая проиграла баскам в темпе, что и создавало проблемы у ворот "Кулес".

