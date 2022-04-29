Одно очко до чемпионства. Реал Мадрид - Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.04.2022

Примера. 34-й тур

30 апреля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 17:15 "Эспаньол"

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Исторический матч. Если "Реал" не проиграет, то рекордный 35-й раз станет чемпионом Испании.

У Мадрида на неделе был тяжелый выезд в Манчестер в рамках ЛЧ, но, когда трофей так близко, с настроем проблем не возникнет. Никаких "спустя рукава" - даже если будет ротация. Зачем откладывать празднования? Тем более, дальше по календарю дерби с "Атлетико", где точно будет сложнее, чем с "Попугаями".

"Реал Мадрид"

Как уже говорилось, "Реал" во вторник ездил в Манчестер к "Сити", и там в бешенной перестрелке проиграл 3:4. Могло быть теоретично и 3:7, но "Горожан" подвела реализация, и шансы на финал ЛЧ Мадрид сохранил.

Сил на "Этихаде" было потрачено немеряно, так что с "Эспаньолом" часть лидеров точно придется поберечь. Прежде всего, 36-летнего Модрича; также, вероятно, отдохнет едва вернувшийся после травмы Менди. По Бензема ясности нет. Скорее всего, Карим выйдет и сыграет в стиле позднего Месси - будет бродить пешком и включаться по своему разумению. Недавно с "Осасуной" мы уже видели нечто подобное.

▪️ 13 goals in 10 UCL games this season.

▪️ 40 goals in 41 games with Real Madrid.



Karim Benzema. ???????? #UCL pic.twitter.com/qMHqSkkWHN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2022

У "Реала" лучшая домашняя статистика в Ла Лиге, он выиграл 8 из 9 последних матчей чемпионата, уступив только "Барселоне"; в 3 последних матчах во всех турнирах "Сливочные" непременно забивали по 3 гола. Какой "Эспаньол"? Таких оппонентов команда Анчелотти при наличии мотивации - а она есть - должна сминать по определению.

"Эспаньол"

Каталонцы умеют играть против грандов, что в сезоне-2021/22 на своей шкуре почувствовали и "Реал", и "Барса". Но это все было на "Корнелье-Эль-Прат". Там место силы "Попугаев", там они собирают свои очки.

В гостях "Эспаньол" почти беспомощен - лишь 8 очков в 16 матчах. Это худший показатель во всей Ла Лиге. Что интересно: в 7 из последних 8 выездов "Попугаи" забивали по голу, но без толку - защита все равно пропускала больше. Диего Лопес - между прочим, бывший кипер "Реала" - даже в 40 лет тащит, а вот партнеры подводят.

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Вряд ли в Мадриде что-то у "Попугаев" изменится, да и зачем? У команды Висенте 39 очков, она на 99,9% обеспечила себе Ла Лигу еще на сезон. В такой ситуации ставить "автобус" и ложиться костьми под "Реал" бессмысленно - скорее, гости попробуют показать на "Бернабеу" себя. Лидеру атак "Попугаев" Раулю де Томасу есть что доказывать - он рос в школе Мадрида, долго ездил по арендам, но в 2019-м его отвергли окончательно. И что теперь? У де Томаса 15 голов в Ла Лиге и место в сборной.

"Реал Мадрид" - "Эспаньол": статистика личных встреч

В первом круге "Эспаньол" сенсационно победил "Реал" на своем поле 2:1 - в той игре Карло Анчелотти поэкспериментировал со схемами, и это ни к чему хорошему не привело.

Если говорить о матчах в Мадриде, то здесь у "Сливочных" серия из 8 кряду побед. Последний раз "Эспаньолу" удавалось не проиграть в столице в 2012 году (2:2).

"Реал Мадрид" - "Эспаньол": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Эспаньола"

Турнирное положение команд

После 33 туров

Ориентировочные составы

У "Реала" дисквалифицированы Начо и Эдер Милитао, что значительно сокращает возможности Анчелотти в обороне. Также есть вопросы и к готовности Давида Алабы - из-за микротравмы его могут и поберечь на ЛЧ.

У "Эспаньола" потерь нет вообще - редкий случай для концовки сезона.

"Реал Мадрид": Куртуа - Васкес, Каземиро, Алаба, Марсело - Вальверде, Камавинга, Кроос - Асенсио, Бензема, Винисиус

"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль, Калеро, Кабрера, Педроса - Эррера, Морланес - Вильена, Дардер, Пуадо - де Томас

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"Реал Мадрид" - "Эспаньол": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Эспаньол": прогноз от UA-Футбол

Мадрид в последних матчах забивает много, а тут еще и "золотая" игра, когда все поклонники "Сливочных" по всему миру прильнут к телевизорам. Сыграть скучно стало бы преступлением.

Поставим на индивидуальный тотал "Реала" больше 1,5 - БК предлагают этот вариант с коэффициентами 1,5-1,6.