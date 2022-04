Одно очко до чемпионства. Реал Мадрид - Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.04.2022

Исторический матч. Если "Реал" не проиграет, то рекордный 35-й раз станет чемпионом Испании.

У Мадрида на неделе был тяжелый выезд в Манчестер в рамках ЛЧ, но, когда трофей так близко, с настроем проблем не возникнет. Никаких "спустя рукава" - даже если будет ротация. Зачем откладывать празднования? Тем более, дальше по календарю дерби с "Атлетико", где точно будет сложнее, чем с "Попугаями".

Как уже говорилось, "Реал" во вторник ездил в Манчестер к "Сити", и там в бешенной перестрелке проиграл 3:4. Могло быть теоретично и 3:7, но "Горожан" подвела реализация, и шансы на финал ЛЧ Мадрид сохранил.

Сил на "Этихаде" было потрачено немеряно, так что с "Эспаньолом" часть лидеров точно придется поберечь. Прежде всего, 36-летнего Модрича; также, вероятно, отдохнет едва вернувшийся после травмы Менди. По Бензема ясности нет. Скорее всего, Карим выйдет и сыграет в стиле позднего Месси - будет бродить пешком и включаться по своему разумению. Недавно с "Осасуной" мы уже видели нечто подобное.

