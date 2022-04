Барселона - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 1.05.2022

Складывается впечатление, что второе место в Ла Лиге никому не надо. "Атлетико" играет плохо, "Севилья" еще хуже, "Барса" в последних трех турах потерпела два поражения.

Хави не может нравиться такое положение дел, так что завтра ждем на поле агрессивных каталонцев. Тем более, команда наконец получила неделю отдыха, которого ей категорически не хватало, а в соперниках почти безнадежная на чужих полях "Мальорка".

Каталонцы вылетели из ЛЕ и проиграли 2 из 3 последних матчей в Ла Лиге - и это плохо. Но еще хуже то, кому именно они уступили. Гиганты, одолевшие команду Хави - "Райо Вальекано" и "Кадис".

Играя на два фронта одним составом "Барса" сильно устала, это бросалось в глаза. Ее фирменный контроль мяча и контрпрессинг перестали работать; вернулись и дыры в центре обороны. Отдых должен поспособствовать восстановлению игры "Кулес", но, конечно, пока травмирован Педри, вернуть всю красоту не удастся. Гави и тем более Нико не могут полноценно заменить выбывшего. Не готов играть со старта и Ансу Фати.

Ansu Fati's return pushed to May 1st when Barcelona host Mallorca.



Fati has never played a game for Barcelona in the month of April!



2020: Covid lockdown.

2021: Injury.

2020: Injury. pic.twitter.com/rSWxWpiWon