Барселона - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 1.05.2022

Примера. 34-й тур

1 мая. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Мальорка"

Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Складывается впечатление, что второе место в Ла Лиге никому не надо. "Атлетико" играет плохо, "Севилья" еще хуже, "Барса" в последних трех турах потерпела два поражения.

Хави не может нравиться такое положение дел, так что завтра ждем на поле агрессивных каталонцев. Тем более, команда наконец получила неделю отдыха, которого ей категорически не хватало, а в соперниках почти безнадежная на чужих полях "Мальорка".

"Барселона"

Каталонцы вылетели из ЛЕ и проиграли 2 из 3 последних матчей в Ла Лиге - и это плохо. Но еще хуже то, кому именно они уступили. Гиганты, одолевшие команду Хави - "Райо Вальекано" и "Кадис".

Играя на два фронта одним составом "Барса" сильно устала, это бросалось в глаза. Ее фирменный контроль мяча и контрпрессинг перестали работать; вернулись и дыры в центре обороны. Отдых должен поспособствовать восстановлению игры "Кулес", но, конечно, пока травмирован Педри, вернуть всю красоту не удастся. Гави и тем более Нико не могут полноценно заменить выбывшего. Не готов играть со старта и Ансу Фати.

Ansu Fati's return pushed to May 1st when Barcelona host Mallorca.



Fati has never played a game for Barcelona in the month of April!



2020: Covid lockdown.

2021: Injury.

2020: Injury. pic.twitter.com/rSWxWpiWon — Fati (@AnsuStats) April 24, 2022

Против "Мальорки" "Барса" опять не будет идеальной, это точно, но все равно ждем более внятного выступления, чем в последних турах. В защиту вернутся Пике и Алвес; с ними станет спокойнее. Ну, и еще ждем голов от Феррана Торреса. Он за месяц запорол столько шансов, что хватило бы на полгода - есть чувство, что его вот-вот прорвет.

"Мальорка"

У "Мальорки" в этом сезоне словно две разных команды - на своем поле она способна побеждать грандов, а на чужих тушуется против аутсайдеров.

Имея в резюме 8 очков в 16 выездных турах, ехать на "Камп Ноу" само по себе страшно. А если учесть, что "Мальорка" не побеждает "Барсу" 12 лет, а ее лучший форвард пропустит матч из-за перебора карточек, то дело кажется вообще безнадежным. Невзирая даже на все проблемы "Кулес".

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"Автобус" - единственное, что "Киноварь" может предложить завтра. Вообще новый тренер островитян Хавьер Агирре не фанат такого стиля, но выбора не осталось. "Мальорка" опережает зону вылета лишь на 2 очка, а вчерашняя победа "Алавеса" еще обострило ситуацию. За очки надо сражаться на всех полях и всеми средствами. 5-3-2 с глубокой линией обороны вполне подойдут.

"Барселона" - "Мальорка": статистика личных встреч

Как уже говорилось, "Барселона" выиграла все матчи против "Мальорки", начиная с февраля 2011-го. Последний успех "Киновари" на "Камп Ноу" датирован 2008 годом - там голы забивали такие люди, как Дани Гуиса, Пьер Вебо и Борха Валеро!

В первом круге текущего чемпионата "Барса" поехала в Пальму без 17 (!) игроков основы, но все равно торжествовала 1:0 благодаря Люку де Йонгу.

"Барселона" - "Мальорка": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Мальорки"

Турнирное положение команд

На 30.04

Ориентировочные составы

У "Барсы" из важных потерь только Педри и Дест, плюс Брейтуэйт и Мингеса сдали положительные тесты на COVID. Ансу Фати возвращается, но пока ждем его только со скамейки.

У "Мальорки" заметные проблемы в обороне ввиду отсутствия Седлара и Хауме Косты, но еще более драматичные в нападении, где из-за дисквалификации не сыграет Ведат Мурики. Чтоб вы понимали, для островитян он как Бензема для "Реала".

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Араухо, Пике, Альба - Френки де Йонг, Бускетс, Гави - Дембеле, Обамеянг, Ферран Торрес

"Мальорка": Рико - Гонсалес, Вальент, Раильо, Оливан, Маффео - Дани Родригес, Баба, Антонио Санчес - Ли Кан Ин, Анхель

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"Барселона" - "Мальорка": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Мальорка": прогноз от UA-Футбол

В способность "Мальорки" без своего лидера навязать "Барсе" борьбу на "Камп Ноу" не верим категорично. Поставим на индивидуальный тотал каталонцев больше 2,5 - БК предлагают такую ставку с коэффициентами 2,1-2,2.