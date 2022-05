Бетис - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.05.2022

"Барселона" занимает 2-е место, на 2 очка опережая "Севилью"; "Бетис" идет в таблице 5-м, отставая от ТОП-4 лишь на 3 балла. Для обеих команд борьба за место в ЛЧ еще не закончена.

Будущий матч по идее должен не только очертить будущую ТОП-4, но и показать наглядно, чего стоят "Барса" и "Бетис" на фоне усталости, травм и игрового спада. Вряд ли это будет очень эффектно, а вот борьбу - и физическую, и ментальную - мы вам обещаем.

Команда Мануэля Пеллегрини в серии пенальти выиграла Кубок короля - и это огромный успех. С другой стороны, не надо забывать, что в финале была бита несильная "Валенсия", а в Ла Лиге у зелено-белых лишь 2 очка в последних 3 турах.

Фекир и Каналес - два лидера "Бетиса" - подустали; Хуанми почти перестал забивать; Вильям Карвалью выбыл из-за травмы. Все это тянет зелено-белых в болото, где они обычно и обитают. Матч с "Барсой", возможно, последний шанс таки зацепиться за ЛЧ. "Севилья" и "Атлетико" в очень плохой форме, и это надо использовать, пока не поздно.

Против "Кулес" "Бетису" нет резона закрываться наглухо - его защита в средней зоне сильнее, чем в собственной штрафной. Значит, будет борьба за инициативу. Учитывая травму Педри и невнятную форму де Йонга, у севильцев будет шанс, но Фекиру и Каналесу надо забыть об усталости и показать лучший футбол. Без этого "Бетис" не победит; турнирное же положение таково, что дае ничья будет для него сродни поражению.

Команда Хави в апреле проиграла "Райо Вальекано" (0:1) и "Кадису" (0:1), а затем победила "Мальорку" (2:1). Мягко говоря, неубедительные результаты.

Складывается впечатление, что каталонцы не в силах пробить плотные и глубокие обороны. "Мальорка" проиграла, дав слишком много свободы. "Бетис", думается, избежит такой оплошности. И что делать Хави? Доминировать в полузащите без Педри не удается. Рассчитывать на оборону в свете травмы Пике - тоже сложно; Эрик Гарсия неубедителен, не зря клуб торгует Кристенсена из "Челси".

80% - Barcelona have won 80% of their games with Pedri González ???????? in the starting XI in LaLiga this season (W8 D2 L0), compared to just 42.1% without him as starter (W8 D7 L4). Rest. pic.twitter.com/xj3H6ZUv0G