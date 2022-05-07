Бетис - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.05.2022

Примера. 35-й тур

7 мая. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Антонио Матеу Лаос

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Барселона" занимает 2-е место, на 2 очка опережая "Севилью"; "Бетис" идет в таблице 5-м, отставая от ТОП-4 лишь на 3 балла. Для обеих команд борьба за место в ЛЧ еще не закончена.

Будущий матч по идее должен не только очертить будущую ТОП-4, но и показать наглядно, чего стоят "Барса" и "Бетис" на фоне усталости, травм и игрового спада. Вряд ли это будет очень эффектно, а вот борьбу - и физическую, и ментальную - мы вам обещаем.

"Бетис"

Команда Мануэля Пеллегрини в серии пенальти выиграла Кубок короля - и это огромный успех. С другой стороны, не надо забывать, что в финале была бита несильная "Валенсия", а в Ла Лиге у зелено-белых лишь 2 очка в последних 3 турах.

Фекир и Каналес - два лидера "Бетиса" - подустали; Хуанми почти перестал забивать; Вильям Карвалью выбыл из-за травмы. Все это тянет зелено-белых в болото, где они обычно и обитают. Матч с "Барсой", возможно, последний шанс таки зацепиться за ЛЧ. "Севилья" и "Атлетико" в очень плохой форме, и это надо использовать, пока не поздно.

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Против "Кулес" "Бетису" нет резона закрываться наглухо - его защита в средней зоне сильнее, чем в собственной штрафной. Значит, будет борьба за инициативу. Учитывая травму Педри и невнятную форму де Йонга, у севильцев будет шанс, но Фекиру и Каналесу надо забыть об усталости и показать лучший футбол. Без этого "Бетис" не победит; турнирное же положение таково, что дае ничья будет для него сродни поражению.

"Барселона"

Команда Хави в апреле проиграла "Райо Вальекано" (0:1) и "Кадису" (0:1), а затем победила "Мальорку" (2:1). Мягко говоря, неубедительные результаты.

Складывается впечатление, что каталонцы не в силах пробить плотные и глубокие обороны. "Мальорка" проиграла, дав слишком много свободы. "Бетис", думается, избежит такой оплошности. И что делать Хави? Доминировать в полузащите без Педри не удается. Рассчитывать на оборону в свете травмы Пике - тоже сложно; Эрик Гарсия неубедителен, не зря клуб торгует Кристенсена из "Челси".

80% - Barcelona have won 80% of their games with Pedri González ???????? in the starting XI in LaLiga this season (W8 D2 L0), compared to just 42.1% without him as starter (W8 D7 L4). Rest. pic.twitter.com/xj3H6ZUv0G — OptaJose (@OptaJose) April 10, 2022

По идее, надо нагружать фланги, где все еще эффективны Дембеле, Альба, а в прошлом туре и Депай внезапно ожил, но есть нюанс - для этого надо выиграть центр поля. А за него "Бетис" будет драться. В общем, ждем нетипичный для "Барсы" матч - примерно, как две недели назад в Сан-Себастьяне, а то и жестче.

"Бетис" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге "Бетис" одолел "Барселону" на "Камп Ноу" благодаря позднему голу Хуанми (1:0), и это было первое поражение Хави-тренера в Ла Лиге.

До этого "Кулес" пять раз подряд побеждали зелено-белых, причем всякий раз забивая не менее трех голов. В марте 2019-го Месси даже исполнил на "Бенито Вильямарин" такое, что аплодировали чужие болельщики.

"Бетис" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Бетиса"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

После 34 туров

Ориентировочные составы

У "Бетиса" из основных есть сомнения по Эктору Бельерину и Вильяму Карвалью. При плохом раскладе первого заменит Юсуф Сабали, а в центр поля на позицию португальца отодвинется Серхио Каналес.

У "Барселоны" до конца сезона выбыли Педри, Нико и, по слухам, Жерар Пике; также вне игры Сержиньо Дест, а тер Штеген под вопросом. Это все оставляет Хави мало пространства для маневра в обороне.

"Бетис": Браво - Сабали, Песселья, Бартра, Морено - Гвидо Родригес, Карвалью - Каналес, Фекир, Хуанми - Борха Иглесиас

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Араухо, Эрик Гарсия, Альба - де Йонг, Бускетс, Гави - Дембеле, Обамеянг, Ферран Торрес

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"Бетис" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Бетис" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

У обеих команд самые качественные игроки выступают в нападении, а не защите; плюс много разрушителей вне игры из-за травм. Рискнем поставить на "обе забьют" - коэффициенты на это событие колеблются в районе 1,55-1,6.