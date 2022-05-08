Атлетико - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.05.2022

Примера. 35-й тур

8 мая. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" 22:00 "Реал"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Дерби Мадриленьо пройдет на фоне грандиозных успехов "Реала", который за неделю не только оформил чемпионство, но и вышел в финал ЛЧ, эффектно одолев "Манчестер Сити".

"Атлетико" точно попытается подпортить настроение извечному врагу, но способен ли он на это? Команда Диего Симеоне в плохом состоянии - у нее много травм и ноль забитых голов в двух последних турах. Только если "Сливочные" выпустят полурезерв "Матрасники" могут рассчитывать на игровое преимущество, да и то не факт.

"Атлетико"

В последних 6 матчах у "Матрасников" только одна победа. И если против "Ман Сити" хотя бы понятно, откуда неудачи, то 0:0 с "Гранадой" и 0:2 с "Атлетиком" - это очень плохо.

У команды Диего Симеоне внезапно развалилось вообще все. Так уже было перед новым годом, но к весне команда собралась и выдала неплохой отрезок. Казалось, что "Матрасники" выздоровели, но затем Феликс выбыл, Эррера выдохся, Ренан Лоди перестал забивать - и дела пошли по наклонной. Защита - и то пропала. Неделю назад Иньяки Уильямс легко мог оформлять хет-трик.

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Против основы "Реала" у "Атлетико" сейчас шансов немного, почти все игроки не в форме, так что надежда вся на мотивацию. Симеоне пытается ее добавить скандалом - он отказался устроить "Реалу" чемпионский коридор. Похоже, хочет превратить игру в побоище, в этом есть логика. Отступать-то некуда - борьба за ТОП-4 продолжается, а по календарю у "Матрасников" после дерби будут "Севилья" и "Ла Реал". Так можно и без ЛЧ оказаться.

"Реал"

Команда Карло Анчелотти сильно устала после 120 минут посреди недели против "Ман Сити" (3:1), но, с другой стороны, это приятная усталость. Соперник чудом одолен, впереди - финал ЛЧ.

Золотые медали Ла Лиги у "Реала" тоже в кармане, так что давления никакого нет, можно играть себе в удовольствие. У Мадрида это получается на ура - в последних 5 матчах он обязательно забивал не менее трех голов. Бензема, Винисиус, Родриго, даже Васкес - в ударе все; это резко контрастирует с ситуацией "Атлетико", чьи игроки на дне формы.

▪️ 43 goals in 43 games

▪️ Won La Liga

▪️ Scored the goal to put Real Madrid into the Champions League final @Benzema is playing like a man who wants it pic.twitter.com/WVSrAzQeFw — B/R Football (@brfootball) May 4, 2022

На "Ванда Метрополитано" "Реал" приедет точно не отбиваться. Если выйдет полурезерв - значит, будет равная игра; если же Анчелотти выпустит основу - тогда Симеоне будет очень сложно. Забросы на Винисиуса, контроль игры Модричем, божественная реализация Бензема - все это с начала апреля работало безотказно и давало результат даже в самых сложных ситуациях.

"Атлетико" - "Реал": статистика личных встреч

В первом круге "Реал" обыграл "Атлетико" практически без шансов - 2:0 с голами Бензема и Асенсио.

Это в целом типичная история для Дерби Мадриленьо последних лет. Во внутренних соревнованиях "Атлетико" не побеждает "Реал" с 2016 года; в Европе - с 2018-го.

"Атлетико" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

На 08.05

Ориентировочные составы

В Испании пишут, что завтра в старте "Реала" выйдет Андрей Лунин - если правда, то это будет дебютный матч украинца в текущей Ла Лиге и первый в испанской элите с 18 мая 2019-го.

Также отмечаем, что "Сливочным" из-за травм не помогут Алаба, Марсело, Иско и Себальос, а "Матрасники" остались без Феликса, Лемара (травмы) и Эрмосо (дисквалификация).

"Атлетико": Облак - Врсалько, Савич, Хименес, Рейнилду, Ренан Лоди - Льоренте, Кондогбья, Коке - Матеус Кунья, Корреа

"Реал": Лунин - Васкес, Милитао, Начо, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго, Бензема, Винисиус

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"Атлетико" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

"Матрасники" уже очень давно плохо показывают себя в дерби, а тут им еще и будет противостоять соперник, находящийся на пике формы и эмоций.

Поставим на то, что "Реал" в такой ситуации как минимум не проиграет. Ставку 2Х букмекеры предлагают с коэффициентами 1,75-1,85.