Атлетико - Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.05.2022

Дерби Мадриленьо пройдет на фоне грандиозных успехов "Реала", который за неделю не только оформил чемпионство, но и вышел в финал ЛЧ, эффектно одолев "Манчестер Сити".

"Атлетико" точно попытается подпортить настроение извечному врагу, но способен ли он на это? Команда Диего Симеоне в плохом состоянии - у нее много травм и ноль забитых голов в двух последних турах. Только если "Сливочные" выпустят полурезерв "Матрасники" могут рассчитывать на игровое преимущество, да и то не факт.

В последних 6 матчах у "Матрасников" только одна победа. И если против "Ман Сити" хотя бы понятно, откуда неудачи, то 0:0 с "Гранадой" и 0:2 с "Атлетиком" - это очень плохо.

У команды Диего Симеоне внезапно развалилось вообще все. Так уже было перед новым годом, но к весне команда собралась и выдала неплохой отрезок. Казалось, что "Матрасники" выздоровели, но затем Феликс выбыл, Эррера выдохся, Ренан Лоди перестал забивать - и дела пошли по наклонной. Защита - и то пропала. Неделю назад Иньяки Уильямс легко мог оформлять хет-трик.

Против основы "Реала" у "Атлетико" сейчас шансов немного, почти все игроки не в форме, так что надежда вся на мотивацию. Симеоне пытается ее добавить скандалом - он отказался устроить "Реалу" чемпионский коридор. Похоже, хочет превратить игру в побоище, в этом есть логика. Отступать-то некуда - борьба за ТОП-4 продолжается, а по календарю у "Матрасников" после дерби будут "Севилья" и "Ла Реал". Так можно и без ЛЧ оказаться.

Команда Карло Анчелотти сильно устала после 120 минут посреди недели против "Ман Сити" (3:1), но, с другой стороны, это приятная усталость. Соперник чудом одолен, впереди - финал ЛЧ.

Золотые медали Ла Лиги у "Реала" тоже в кармане, так что давления никакого нет, можно играть себе в удовольствие. У Мадрида это получается на ура - в последних 5 матчах он обязательно забивал не менее трех голов. Бензема, Винисиус, Родриго, даже Васкес - в ударе все; это резко контрастирует с ситуацией "Атлетико", чьи игроки на дне формы.

