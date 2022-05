Барселона - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.05.2022

Матч, в котором обеим командам уже ничего не надо. "Сельта" давно гарантировала себе привычное уютное место в середине таблицы; "Барселона" на выходных обезопасила себя от вылета из ТОП-4.

Да, теоретически "Севилья" и "Атлетико" еще могут подвинуть каталонцев со 2-й строчки на 4-ю, но какая разница? Поэтому ждем либо бесшабашного, открытого футбола без оглядки на результат, либо же наоборот скучного, вялого перекатывания мяча в ожидании свистка. Вероятность обоих сценариев примерно 50 на 50.

"Барса" окончательно решила задачу с ТОП-4 только на прошлых выходных - Жорди Альба идеальным ударом на 94-й минуте нокаутировал "Бетис" (2:1). Учитывая, что Хави принял команду, когда она шла в таблице 9-й, это несомненный успех.

Попадание в ЛЧ означает, что "Кулес" будет легче торговать новичков. Уже вовсю ходят слухи про Рафинью из "Лидса", а также дуэт из "Челси" - Кристенсена и Аспиликуэту. Первый, вероятно, будет сменщиком у Ансу Фати; остальные усилят оборону, которая все еще слишком зависима от ветеранистого Пике.

BRUTAL STAT:



13 of Ansu Fati's 19 Barça goals were scored within 20 minutes of him being on the pitch! pic.twitter.com/h4LSnhKP7m