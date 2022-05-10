Барселона - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.05.2022

Примера. 36-й тур

10 мая. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:30 "Сельта"

Арбитр: Мигель Ортис Ариас

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Матч, в котором обеим командам уже ничего не надо. "Сельта" давно гарантировала себе привычное уютное место в середине таблицы; "Барселона" на выходных обезопасила себя от вылета из ТОП-4.

Да, теоретически "Севилья" и "Атлетико" еще могут подвинуть каталонцев со 2-й строчки на 4-ю, но какая разница? Поэтому ждем либо бесшабашного, открытого футбола без оглядки на результат, либо же наоборот скучного, вялого перекатывания мяча в ожидании свистка. Вероятность обоих сценариев примерно 50 на 50.

"Барселона"

"Барса" окончательно решила задачу с ТОП-4 только на прошлых выходных - Жорди Альба идеальным ударом на 94-й минуте нокаутировал "Бетис" (2:1). Учитывая, что Хави принял команду, когда она шла в таблице 9-й, это несомненный успех.

Попадание в ЛЧ означает, что "Кулес" будет легче торговать новичков. Уже вовсю ходят слухи про Рафинью из "Лидса", а также дуэт из "Челси" - Кристенсена и Аспиликуэту. Первый, вероятно, будет сменщиком у Ансу Фати; остальные усилят оборону, которая все еще слишком зависима от ветеранистого Пике.

BRUTAL STAT:



13 of Ansu Fati's 19 Barça goals were scored within 20 minutes of him being on the pitch! pic.twitter.com/h4LSnhKP7m — Fati (@AnsuStats) May 7, 2022

Возвращаясь к делам насущным, "Барса" в апреле проиграла 3 кряду домашних матча, а затем одолела "Мальорку" (2:1). С "Сельтой" точно не будет легче. Во-первых, не сыграет мозг полузащиты Бускетс. Во-вторых, у "Кельтов" есть свойство иногда ловить кураж. Как на это отреагирует "Барса"? При Хави команда старается накрывать соперников высоко, отбирать быстро, а это забирает уйму сил. Не факт, что их завтра хватит. Не забываем - это мидвик, а субботний выезд на "Бенито Вильямарин" был не из легких.

"Сельта"

"Сельта" на выходных буквально растоптала "Алавес" (4:0), де-факто отправив его в Сегунду, но не надо обольщаться - команда Эдуардо Коудета жутко нестабильна. Связать воедино два удачных результата ей не удается с начала января.

Больших проблем у "Кельтов" две - короткая скамейка и тюремный срок Санти Мины. Да-да, вы не ослышались - центрфорварду на днях влепили 4 года за решеткой за изнасилование. Он, конечно, подал апелляцию, но инсайдеры пишут, что шансы невелики. В текущей Ла Лиге 26-летний Мина забил 7 голов, и равноценно заменить его некем. Тиаго Гальярдо на поверку оказался каким-то пляжником.

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У "Сельты" точно 1 победа в последних 9 выездных матчах, и это плохой знак перед поездкой на "Камп Ноу". Касательно хороших, то здесь отличная форма Яго Аспаса (3 гола в 2 последних турах), а еще мотивация отдельных игроков. Так, Денис Суарес перебрался в Виго, не заиграв в "Барселоне", а Хави Галана СМИ напротив сватают на "Камп Ноу" на замену Альбе. Эти двое точно завтра будут стараться изо всех сил.

"Барселона" - "Сельта": статистика личных встреч

В первом круге команды выдали совершенно фееричный матч: после первого тайма "Барса" лидировала 3:0, но в итоге дело закончилось ничьей 3:3. Конечно, "Сельту" спас Аспас - как и всегда.

Также "Кельты" выиграли и последний матч с "Барсой" на "Камп Ноу" - было это почти ровно год назад, и на гол Месси дублем тогда ответил… Санти Мина. Короче, легкой прогулки история "Барсе" не обещает - это как минимум.

"Барселона" - "Сельта": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Сельты"

Турнирное положение команд

После 35 туров

Ориентировочные составы

У "Барселоны" из-за травм вне игры Жерар Пике, Сержиньо Дест, Нико, а Серхио Бускетс пропустит матч из-за перебора карточек. Под вопросом остается и тер Штеген.

У "Сельты" естественно недоступен Мина; также лечится после перелома Уго Мальо, а у Нолито разрыв приводящей мышцы. Все три выбывших футболиста для "Кельтов" очень важны.

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Араухо, Эрик Гарсия, Альба - Гави, Френки де Йонг, Пуч - Дембеле, Обамеянг, Ферран Торрес

"Сельта": Дитуро - Васкес, Араухо, Айду, Галан - Бельтран - Браис Мендес, Денис Суарес, Серви - Аспас, Тиаго Гальярдо

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"Барселона" - "Сельта": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Сельта": прогноз от UA-Футбол

Рискнем предположить, что раз уж командам все равно бояться нечего, то они порадуют зрителей хотя бы отрезками открытого, атакующего футбола. Поставим на "обе забьют" - БК предлагают эта ставку с коэффициентами около 1,5.