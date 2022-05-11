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Реал Мадрид - Леванте. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.05.2022
Чемпион против аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
Примера. 36-й тур
12 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:30 "Леванте"
Арбитр: Адриан Кордеро Вега
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
На выходных "Реал" проиграл свой первый матч в статусе чемпиона соседям из "Атлетико", и завтра "Сливочные" постараются реабилитироваться перед фанатами. Это их единственная мотивация.
"Леванте" же бьется за выживание, и даже ничья будет означать для него почти гарантированный вылет. У "Лягушек" нет выбора - они со старта побегут вперед, и либо сотворят сенсацию, либо проиграют крупно.
"Реал Мадрид"
У "Реала" остался всего один важный матч в сезоне - это финал ЛЧ против "Ливерпуля". Он состоится 28 мая в Париже, а до тех пор Карло Анчелотти надо и форму команде поддержать, и травм избежать. Сложное уравнение.
В прошлом туре с "Атлетико" папа Карло дал отдохнуть Бензема и еще ряду основных игроков - и дело закончилось беззубым поражением (0:1). Вероятно, с "Леванте" состав будет менее экспериментальным, хотя некоторые исключение будут. Например, Алаба все еще на лечении, да и Крооса гонять третий раз за неделю не очень правильно.
Real Madrid players after their defeat against Atlético Madrid this weekend. pic.twitter.com/pQAhSyzmQf— Football Tweet (@Football__Tweet) May 9, 2022
У "Сливочных" лучший домашний рекорд в текущей Ла Лиге - 40 очков в 17 турах. Они любят радовать "Бернабеу", а тут еще и соперник абсолютно точно сыграет с шашками наголо. Забитых мячей должно быть много. Особые голевые надежды - на Винисиуса, который прекрасен на пространстве. Да, и насчет Лунина - его в этот раз не будет. Тибо Куртуа ревниво относится к своему статусу №1, и лишний раз сердить бельгийца Анчелотти не станет.
"Леванте"
"Лягушки" добыли первую победу в чемпионате только в январе, а по-настоящему разыгрались к апрелю, что и отбросило эту вполне симпатичную команду на дно таблицы. Просто вдумайтесь: по забитым голам "Леванте" - 8-я команда Ла Лиги (44 в 35 турах).
В нынешнем состоянии подопечные Алессио Личи не боятся никого - они били "Вильярреал" (2:0) и "Реал Сосьедад" (2:1), на равных сражались с "Севильей" (2:3) и "Барселоной" (2:3). Мадриду не будет легко, это точно. Контратаки у "Леванте" быстрые, его капитан Эль Команданте Моралес в великолепной форме, а защита весной наконец перестала напоминать решето.
Главное опасение насчет гостей - даже не класс "Реала", а ситуация в таблице. "Лягушки" еще формально в гонке за выживание, но их шансы малы. Это давит на психику; давление слишком высоко. Не расклеится ли аутсайдер в такой ситуации, да еще и на поле чемпиона?
"Реал Мадрид" - "Леванте": статистика личных встреч
В первом круге команды выдали просто потрясающее шоу, завершив его со счетом 3:3, причем Мадрид имел все шансы проиграть - на последних минутах его уже пустые ворота спасла штанга.
"Леванте" вообще самый неудобный соперник для "Реала" из не-топов. Так, с начала 2018-го "Сливочные" трижды победили "Лягушек", два раза сыграли вничью и трижды проиграли!
"Реал Мадрид" - "Леванте": последние матчи команд
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Леванте"
Турнирное положение команд
На 11.05
Ориентировочные составы
У "Леванте" только одна сравнительно свежая потеря - не сыграет 36-летний ветеран Роберто Сольдадо, который последнее время неплохо выходил на замены.
У "Реала" вне заявки из-за травм Алаба, Марсело, Себальос, Иско и, конечно же, Бэйл с Азаром.
"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Начо, Менди - Вальверде, Каземиро, Модрич - Винисиус, Бензема, Родриго
"Леванте": Карденас - Мирамон, Робер, Дуарте, Везу, Сон - Радоя, Пепелу, Мелеро - Дани Гомес, Моралес
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"Реал Мадрид" - "Леванте": ставки и коэффициенты
"Реал Мадрид" - "Леванте": прогноз от UA-Футбол
Рискнем предположить, что "Лягушки" не "вывезут" навалившегося давления и дадут слабину. Поставим на простую победу "Реала" - БК предлагают этот вариант с коэффициентами от 1,5.
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