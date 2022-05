Реал Мадрид - Леванте. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.05.2022

На выходных "Реал" проиграл свой первый матч в статусе чемпиона соседям из "Атлетико", и завтра "Сливочные" постараются реабилитироваться перед фанатами. Это их единственная мотивация.

"Леванте" же бьется за выживание, и даже ничья будет означать для него почти гарантированный вылет. У "Лягушек" нет выбора - они со старта побегут вперед, и либо сотворят сенсацию, либо проиграют крупно.

У "Реала" остался всего один важный матч в сезоне - это финал ЛЧ против "Ливерпуля". Он состоится 28 мая в Париже, а до тех пор Карло Анчелотти надо и форму команде поддержать, и травм избежать. Сложное уравнение.

В прошлом туре с "Атлетико" папа Карло дал отдохнуть Бензема и еще ряду основных игроков - и дело закончилось беззубым поражением (0:1). Вероятно, с "Леванте" состав будет менее экспериментальным, хотя некоторые исключение будут. Например, Алаба все еще на лечении, да и Крооса гонять третий раз за неделю не очень правильно.

