Кадис - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании на 15.05.2022

Хотелось бы притянуть интригу за уши – но не получится. "Реал" – чемпион, и заинтересовать его матчами чемпионата Испании уже нереально. Мадридцы думают о финале Лиги чемпионов, который состоится через неделю, а вот "Кадис" должен здесь и сейчас брать очки. Без зачетных баллов, набранных в двух последних турах, риск опуститься в Сегунду растет. Но хватит ли мастерства, характера, терпения? Узнаем совсем скоро.

Чемпионат Испании 37-й тур. 15.05.2022

"Рамон де Карранса"

Арбитр в поле – Антонио Матеу Лаос

"Кадис" 20:30 "Реал"

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"Кадис"

Были времена, - и они не так уж далеки, - когда "Кадис" был грозой авторитетов. Побеждал "Барселону", отбирал очки у "Севильи", портил нервы "Атлетико". Все это прекрасно, но в общем-то этого недостаточно для спокойной жизни. Перед двумя последними турами "Кадис" опережает зону вылета на два очка, так что без прорыва есть риск оказаться на одной из роковых позиций.

Прогнозировать что-либо в контексте "Кадиса" – дело очень неблагородное. В пяти последних поединках команда Серхио имеет целый спектр результатов – от победы над "Барсой" в гостях до разгромного поражения от "Реал Сосьедада". Хотелось бы назвать "Кадис" грозой авторитетов, но в картине результатов мы видим недавнее поражение от "Атлетико" 2:3. Да, нервы мадридцам аутсайдер испортил, но не больше. Если "Реал" соберется и сыграет ответственно, то тоже не испытает проблем.

За "Кадис" из-за травм не сыграют Феде и Ароян. Нельзя сказать, что это матч, в котором андалусийцы не имеют права на ошибку – впереди еще решающее сражение с "Алавесом", который может досрочно упустить шансы на спасение. Но все же пренебрегать матчем против "Реала" тоже нельзя. Мадридцы уже чемпионы – и это шанс подловить их на отсутствии мотивации.

Ориентировочный состав "Кадиса": Ледесма – Акапо, Луис Эрнандес, Чуст, Эспино – Алькарас, Хосе Мари – Алекс, Идрисси – Негредо, Лукас Перес

"Реал"

У "Реала" через неделю финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля" – все мысли направлены на этот матч. С другой стороны, Карло Анчелотти раньше времени привел свою банду к победе в Примере, но не сбавил обороты – 6:0 против "Леванте" (в предыдущем туре) это подтверждают. Если "Реал" почувствует страх соперника, то непременно за это накажет.

Нас интересует позиция номер один – Карло Анчелотти обещал игровое время Андрею Лунину. Украинец уже сыграл в этом сезоне в Примере (0:1 с "Атлетико"), но все же не может довольствоваться минимумом. Кроме того, хочется отстоять на ноль. Против "Кадиса", который является четвертым с конца по показателю результативности в чемпионате, это неплохой шанс.

Кроме Куртуа, за "Реал", вероятнее всего, не сыграют Марсело, Себальос, Иско, Бейл, Алаба и Гутьеррес.

Ориентировочный состав "Реала": Лунин – Карвахаль, Начо, Вальехо, Менди – Лукас Васкес, Камавинга, Кроос – Родриго, Мариано, Ассенсио

"Кадис" – "Реал". Статистика личных встреч

В первом круге "Кадис" сумел выстоять на поле "Реала" – ничья 0:0. В предыдущем чемпионате в гостях вообще была победа 1:0, поэтому нельзя говорить о максимальном удобстве "Кадиса" для "Реала".

Но в целом преимущество мадридцев существенное – девятнадцать побед в 24-х матчах во всех турнирах. Одна даже есть со счетом 6:2.

"Кадис" – "Реал". Последние матчи команд

У "Кадиса" был сложный календарь – "Барселона, "Атлетико", "Севилья". Не удивительно, что и результаты неоднородны – играет команда Серхио так, как позволяет соперник. Победа над "Барсой", ничья с "Севильей" – это уже и так успех, но поражение 0:3 от "Ла Реала" в последнем туре заставляет Кадис мобилизовать силы на финишной прямой.

"Реал" чемпионство добыл в конце апреля – с тех пор одолел "МанСити" в полуфинале Лиги чемпионов, проиграл "Атлетико" в чемпионате, разгромил "Леванте". Карло Анчелотти сейчас в Ла Лиге может не беспокоиться о результате – главное избежать травм и сохранить хорошее настроение.

"Кадис" – "Реал". Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 1 Реал 36 26 6 4 79-30 +49 84 2 "Барселона" 36 21 9 6 68-36 +32 72 3 "Атлетико" 36 20 7 9 62-41 +21 67 4 "Севилья" 36 17 15 4 51-28 +23 66 5 "Бетис" 36 18 7 11 60-40 +20 61 6 "Реал Сосьедад" 36 16 11 9 37-34 +3 59 7 "Вильярреал" 36 15 11 10 60-35 +25 56 8 "Атлетик" 36 13 13 10 41-35 +6 52 9 "Осасуна" 36 12 11 13 37-47 -10 47 10 "Валенсия" 36 10 14 12 45-52 -7 44 11 "Сельта" 36 11 10 15 42-41 +1 43 12 "Райо Вальекано" 36 11 9 16 36-44 -8 42 13 "Эспаньол" 36 10 10 16 39-52 -13 40 14 "Эльче" 36 10 9 17 37-50 -13 39 15 "Хетафе" 36 8 14 14 32-38 -6 38 16 "Гранада" 36 8 13 15 43-59 -16 37 17 "Кадис" 36 7 14 15 33-50 -17 35 18 "Мальорка" 36 8 9 19 32-62 -30 33 19 "Алавес" 36 8 7 21 30-61 -31 31 20 "Леванте" 36 6 11 19 44-73 -29 29

"Кадис" – "Реал". Ставка и коэффициенты

"Кадис" – "Реал". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Реала" 1:0. Прогнозируем Лунину сухой матч. "Кадис" это не тот соперник, который будет неистово атаковать все девяносто минут. Есть убеждение, что андалусийцы испортят нервы чемпиону, но не заставят его капитулировать. Это будет не слишком результативный матч, так что ставка "тотал меньше 2,5", или "Обе забьют – нет" – как раз то, что нужно.