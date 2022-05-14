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Атлетико - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.05.2022
Поединок за третье место
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Примера. 37-й тур
15 мая. Мадрид. "Ванда Метрополитано"
"Атлетико" 20:30 "Севилья"
Арбитр: Хосе Санчес Мартинес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Третье место не особо важно в ситуации, когда в Лигу чемпионов выходят четверо, но "Севилья" не забиралась так высоко с 2009 года, и для нее это может стать стимулом.
На стороне "Атлетико" текущая форма, в том числе и домашняя; Хулен Лопетеги может надеяться на крепкую оборону и положительный рекорд в очных матчах с "Матрасниками". Посмотрим, чья в итоге возьмет.
"Атлетико"
"Атлетико" провалил апрель, когда не только выбыл из Лиги чемпионов, но и фактически отдал "Барселоне" второе место в таблице.
С тех пор команда Диего Симеоне вроде бы пришла в чувство и обыграла сперва дубль "Реала" (1:0), а затем "Эльче" (2:0). Другое дело, что игра "Матрасников" в обоих случаях была "на любителя". Отрезками "Атлетико" разваливался, и только слабость оппозиции позволяла выйти сухим из воды. Карраско не забивает, Гризманн окончательно превратился в "игрока эпизодов", Суаресу пора на пенсию - как-то так.
Antoine Griezmann registers 3 goals and 2 assists in 26 league matches this season.— FC Barcelona Fans Nation (@fcbfn_live) May 9, 2022
Atletico Madrid will pay a €10m loan fee + €40m for his permanent transfer. pic.twitter.com/ws18aP0zms
На "Ванда Метрополитано" у "Атлетико" сильные результаты - 40 очков в 18 турах, но "Севилья" с ее эшелонированной обороной может стать проблемой. Вероятно, в будущем матче мяч застрянет в центре, будет много стычек и карточек. А вот голов пообещать не можем - без Жоау Феликса нападение мадридцев лишено изюминки.
"Севилья"
Если "Атлетико" играет средне, то "Севилья" проводит весну просто плохо. В последних 10 турах Ла Лиги у нее только 2 победы.
В трех последних турах "Нервион" играл вничью - против "Вильярреала" отскочили в добавленное время (1:1), а "Кадис" (1:1) и "Мальорку" (0:0) не смогли пробить. Команду Хулена Лопетеги уже освистывают ее собственные болельщики - так все плохо. На бумаге у "Севильи" есть набор ярких вингеров, забивные центрфорварды, умные центрхавы; на практике - она катает мяч поперек-назад, пока не заберут.
У "Атлетико" не осталось задач на сезон, и его такой сценарий завтра устроит. Но как насчет самой "Севильи"? В таблице она опережает "Бетис" только на 5 очков, и вопрос с выходом в ЛЧ пока не закрыт. Тем более, что в последнем туре у команды Лопетеги будут ждать злые и мотивированные баски из "Атлетика". На "Ванда Метрополитано" надо цепляться за очки, вот и весь сказ.
"Атлетико" - "Севилья": статистика личных встреч
В первом круге "Севилья" выгрызла победу над "Атлетико" благодаря позднему голу от Лукаса Окампоса - 2:1. И это даже не удивило.
Начиная с 2018-го "Нервион" четырежды побеждал "Матрасников" при четырех ничьих и всего лишь двух поражениях.
"Атлетико" - "Севилья": последние матчи команд
Последние матчи "Атлетико"
Последние матчи "Севильи"
Турнирное положение команд
После 36 туров
Ориентировочные составы
У "Атлетико" до конца сезона выбыли Лемар и Феликс, плюс не смог доиграть тур на неделе Шиме Врсалько. Из положительного - возвращается после дисквалификации Маркос Льоренте.
У "Севильи" по-прежнему вне игры Сусо, Фернандо и Карим Рекик; также в свете ужасной формы почти всех форвардов ждем очередных ротаций впереди - например, выхода в старте Марсьяля и Окампоса.
"Атлетико": Облак - Савич, Хименес, Рейнилду - Льоренте, де Пауль, Кондогбья, Коке, Карраско - Матеус Кунья, Гризманн
"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья - Жордан, Дилейни, Ракитич - Окампос, Марсьяль, Корона
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"Атлетико" - "Севилья": ставки и коэффициенты
"Атлетико" - "Севилья": прогноз от UA-Футбол
И результаты последних матчей команд, и история их очных встреч, и даже стилистика игры буквально кричат нам, что голов будет мало. Поставим на ТМ 2,5 - БК предлагают эту ставку с коэффициентами 1,5-1,6.
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