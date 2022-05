Атлетико - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.05.2022

Третье место не особо важно в ситуации, когда в Лигу чемпионов выходят четверо, но "Севилья" не забиралась так высоко с 2009 года, и для нее это может стать стимулом.

На стороне "Атлетико" текущая форма, в том числе и домашняя; Хулен Лопетеги может надеяться на крепкую оборону и положительный рекорд в очных матчах с "Матрасниками". Посмотрим, чья в итоге возьмет.

"Атлетико" провалил апрель, когда не только выбыл из Лиги чемпионов, но и фактически отдал "Барселоне" второе место в таблице.

С тех пор команда Диего Симеоне вроде бы пришла в чувство и обыграла сперва дубль "Реала" (1:0), а затем "Эльче" (2:0). Другое дело, что игра "Матрасников" в обоих случаях была "на любителя". Отрезками "Атлетико" разваливался, и только слабость оппозиции позволяла выйти сухим из воды. Карраско не забивает, Гризманн окончательно превратился в "игрока эпизодов", Суаресу пора на пенсию - как-то так.

Antoine Griezmann registers 3 goals and 2 assists in 26 league matches this season.



Atletico Madrid will pay a €10m loan fee + €40m for his permanent transfer. pic.twitter.com/ws18aP0zms