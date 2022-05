Хетафе - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.05.2022

"Хетафе" надо набрать одно очко для сохранения прописки в элите, "Барселоне" - для второго места в итоговой таблице Примеры. Сомнений, что оба клуба решат задачи, почти нет.

Каталонцы в последних турах добыли три кряду победы, но выглядели неидеально и против жесткого, а порой и жестокого "Хетафе" им придется несладко. Синие - это не "Сельта", оставлявшая километры пространства; они закроются у своих ворот и будут фолить в ожидании шансов. Нас ждет игра характеров и нервов, в которой легко не будет никому.

Тяжелейшая кампания синих подходит к концу. Три подряд ничьи почти обезопасили "Хетафе" от вылета, который осенью, при Мичеле, казался неизбежным.

Кике Санчес Флорес - главный архитектор спасения синих, но и зимних новичков надо отметить. Оскар добавил стабильности средней линии, а Борха Майораль уже забил 6 критично важных голов. Трудно сказать, чем он не удовлетворил Моуриньо в "Роме" - на поле воспитанник "Реала" умеет и отдать, и открыться, и забить. Породистый форвард.

Против "Барселоны" он точно выйдет в старте, но увидим ли мы его в действии зависит в основном от полузащиты. "Хетафе" отдаст сопернику мяч, это точно, но сложится ли контригра? В последних 5 домашних матчах синие суммарно забили 2 гола, а вообще в мае уже дважды играли 0:0. Кажется, нейтральным фанатам лучше обойти будущий матч стороной.

У каталонцев в 5 последних турах 4 победы, но действительно интересно команда выглядела только посреди недели против "Сельты" (3:1).

"Кельты" дали Дембеле и Обамеянгу пространство - и они им сразу же воспользовались. А вот с соперниками, которые обороняются компактно и агрессивно идут в отбор, у Хави возникают проблемы. "Айнтрахт" (2:3) и "Райо Вальекано" (0:1) - как раз из этой оперы. Надо ли напоминать, что "Хетафе" играет именно в таком ключе?

| FC Barcelona has NOT lost a single away game in La Liga since Xavi took over as coach. pic.twitter.com/PMdEuo3OXH