Хетафе - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.05.2022

Примера. 37-й тур

15 мая. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" 20:30 "Барселона"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Хетафе" надо набрать одно очко для сохранения прописки в элите, "Барселоне" - для второго места в итоговой таблице Примеры. Сомнений, что оба клуба решат задачи, почти нет.

Каталонцы в последних турах добыли три кряду победы, но выглядели неидеально и против жесткого, а порой и жестокого "Хетафе" им придется несладко. Синие - это не "Сельта", оставлявшая километры пространства; они закроются у своих ворот и будут фолить в ожидании шансов. Нас ждет игра характеров и нервов, в которой легко не будет никому.

"Хетафе"

Тяжелейшая кампания синих подходит к концу. Три подряд ничьи почти обезопасили "Хетафе" от вылета, который осенью, при Мичеле, казался неизбежным.

Кике Санчес Флорес - главный архитектор спасения синих, но и зимних новичков надо отметить. Оскар добавил стабильности средней линии, а Борха Майораль уже забил 6 критично важных голов. Трудно сказать, чем он не удовлетворил Моуриньо в "Роме" - на поле воспитанник "Реала" умеет и отдать, и открыться, и забить. Породистый форвард.

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Против "Барселоны" он точно выйдет в старте, но увидим ли мы его в действии зависит в основном от полузащиты. "Хетафе" отдаст сопернику мяч, это точно, но сложится ли контригра? В последних 5 домашних матчах синие суммарно забили 2 гола, а вообще в мае уже дважды играли 0:0. Кажется, нейтральным фанатам лучше обойти будущий матч стороной.

"Барселона"

У каталонцев в 5 последних турах 4 победы, но действительно интересно команда выглядела только посреди недели против "Сельты" (3:1).

"Кельты" дали Дембеле и Обамеянгу пространство - и они им сразу же воспользовались. А вот с соперниками, которые обороняются компактно и агрессивно идут в отбор, у Хави возникают проблемы. "Айнтрахт" (2:3) и "Райо Вальекано" (0:1) - как раз из этой оперы. Надо ли напоминать, что "Хетафе" играет именно в таком ключе?

| FC Barcelona has NOT lost a single away game in La Liga since Xavi took over as coach. pic.twitter.com/PMdEuo3OXH — infosfcb  (@infosfcb) May 9, 2022

Чтобы победить синих "Барсе" надо не уступить сопернику в единоборствах (что непросто) и выходить на ударные позиции по узким каналам (других не дадут). Задача не из простых, но Дембеле в хорошей форме, Депай вспомнил о футболе, да и вообще при Хави каталонцы сильны на выезде - 34 очка в 18 матчах; больше только у "Реала". Без моментов "Барса" поле покинуть не должна.

"Хетафе" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге "Барса" минимально обыграла "Хетафе" благодаря голу Депая - 2:1. Было это так давно, что оба клуба с тех пор успели поменять тренеров.

Также напомним, что в прошлом сезоне синие дома минимально одолели "Кулес" (1:0), и это их единственная победа над "Барсой" с 2011 года, так что статистика всецело на стороне гостей.

"Хетафе" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Хетафе"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

На 14.05

Ориентировочные составы

У "Хетафе" вне игры дисквалифицированный центрбек Стефан Митрович, плюс не сыграет давно лечащийся Хайме Мата.

У "Барсы", как обычно, потерь в разы больше. Только из-за перебора карточек не сыграют Альба, Френки де Йонг и Эрик Гарсия; Нико, Дест, Педри, Роберто и Пике травмированы; Фати еще не готов на 90 минут, а Араухо вызывает опасения после сотрясения мозга в игре с "Сельтой". Кем Хави будет обороняться - большой вопрос.

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Даконам, Альварес, Куэнка, Оливера - Флорентину Луиш, Арамбарри, Максимович - Унал, Майораль

"Барселона": тер Штеген - Дани Алвес, Араухо, Ленгле, Мингеса - Бускетс, Гави - Дембеле, Депай, Ферран Торрес - Обамеянг

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"Хетафе" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Хетафе" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Хетафе" играл "низ" в 9 матчах из последних 10 - при таком раскладе сам бог велел поставить на ТМ 2,5. Тем более, БК предлагают эту ставку с довольно щедрыми коэффициентами 1,8-1,9.