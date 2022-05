Реал Мадрид - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.05.2022

Первый матч последнего тура чемпионата Испании-2021/22. И для "Реала", и для "Бетиса" он уже ничего не решает. Севильцы еще могут опуститься с 5-го места на 6-е, но глобально разницы никакой - в любом случае, это выход в ЛЕ.

Зрелищности и, тем более, жесткости не обещаем - наоборот, игроки "Реала" будут убирать ноги, чтобы избежать травм перед финалом ЛЧ. Зато гарантируем эмоциональные прощания - Иско, Марсело, Бэйл, Бельерин и, вероятно, Хоакин проведут последние матчи за свои клубы.

У "Реала" главный матч впереди - 28 мая на "Стад де Франс" Мадрид сыграет в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Все силы, мысли и эмоции будут направлены туда.

Матч с "Бетисом" не имеет для "Сливочных" никакого турнирного значения, но он важен с точки зрения подготовки к финалу. Анчелотти точно потребует от команды темпа, остроты, быстрого выхода из обороны - в общем, всего того, чем "Реал" будет бить "Ливерпуль". С первых минут у Мадрида точно выйдет основа. Никакого Лунина, никакого Вальехо - только сильнейшие.

У "Реала" потрясающая статистика в текущем сезоне - 26 побед в 37 турах; разница голов 80:31. На бумаге он во всем сильнее "Бетиса", но, убирая ноги, победить трудно, да и вряд ли Мадриду сегодня важна победа. Поддержать тонус, наиграть и попробовать какие-то вещи - вот чему чемпион посвятит 38-й тур.

У севильцев ситуация еще проще, ведь для них это заключительный матч всего сезона. Дальше никаких испытаний - только заслуженный отдых. Ну, и Лига наций для некоторых сборников.

Вообще сезон для зелено-белых выдался историчный - команда впервые с 2005 года взяла Кубок короля, да и за ЛЧ билась до предпоследнего тура. Когда такое было последний раз? Летом Каналеса, Фекира, Карвалью и Гвидо Родригеса удержать будет нелегко - претендентов пруд пруди. Если кто-то из квартета собирается уйти, блеснуть на "Бернабеу" - отличный способ набить цену.

100 - Real Betis have scored 100 goals in 55 matches this season in all competitions, reaching 100+ goals in a single campaign as a LaLiga team for the second time in their history, after achieving it in 1996/97 (102 goals in 53 matches). Show.