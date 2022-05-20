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Реал Мадрид - Бетис. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.05.2022
Финальный аккорд
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto
Примера. 38-й тур
20 мая. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Бетис"
Арбитр: Сантьяго Хайме Латре
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Первый матч последнего тура чемпионата Испании-2021/22. И для "Реала", и для "Бетиса" он уже ничего не решает. Севильцы еще могут опуститься с 5-го места на 6-е, но глобально разницы никакой - в любом случае, это выход в ЛЕ.
Зрелищности и, тем более, жесткости не обещаем - наоборот, игроки "Реала" будут убирать ноги, чтобы избежать травм перед финалом ЛЧ. Зато гарантируем эмоциональные прощания - Иско, Марсело, Бэйл, Бельерин и, вероятно, Хоакин проведут последние матчи за свои клубы.
"Реал Мадрид"
У "Реала" главный матч впереди - 28 мая на "Стад де Франс" Мадрид сыграет в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Все силы, мысли и эмоции будут направлены туда.
Матч с "Бетисом" не имеет для "Сливочных" никакого турнирного значения, но он важен с точки зрения подготовки к финалу. Анчелотти точно потребует от команды темпа, остроты, быстрого выхода из обороны - в общем, всего того, чем "Реал" будет бить "Ливерпуль". С первых минут у Мадрида точно выйдет основа. Никакого Лунина, никакого Вальехо - только сильнейшие.
У "Реала" потрясающая статистика в текущем сезоне - 26 побед в 37 турах; разница голов 80:31. На бумаге он во всем сильнее "Бетиса", но, убирая ноги, победить трудно, да и вряд ли Мадриду сегодня важна победа. Поддержать тонус, наиграть и попробовать какие-то вещи - вот чему чемпион посвятит 38-й тур.
"Бетис"
У севильцев ситуация еще проще, ведь для них это заключительный матч всего сезона. Дальше никаких испытаний - только заслуженный отдых. Ну, и Лига наций для некоторых сборников.
Вообще сезон для зелено-белых выдался историчный - команда впервые с 2005 года взяла Кубок короля, да и за ЛЧ билась до предпоследнего тура. Когда такое было последний раз? Летом Каналеса, Фекира, Карвалью и Гвидо Родригеса удержать будет нелегко - претендентов пруд пруди. Если кто-то из квартета собирается уйти, блеснуть на "Бернабеу" - отличный способ набить цену.
100 - Real Betis have scored 100 goals in 55 matches this season in all competitions, reaching 100+ goals in a single campaign as a LaLiga team for the second time in their history, after achieving it in 1996/97 (102 goals in 53 matches). Show. pic.twitter.com/a42NuJCS8b— OptaJose (@OptaJose) May 15, 2022
Тем более, "Бетис" умеет играть в гостях - у него 32 очка в 18 турах; это третий показатель в Ла Лиге. Зелено-белые побеждали на "Камп Ноу", а два последних матча Ла Лиги выиграли с общим счетом 5:0. Если они выложатся, "Реалу" будет непросто. Но нужно ли это парням Пеллегрини, чьи вторые половинки уже заказали билеты на Ибицу и Мальдивы?
"Реал Мадрид" - "Бетис": статистика личных встреч
В первом круге "Сливочные" добыли тяжелую победу на "Бенито Вильямарин" благодаря единственному (и какому!) голу от Дани Карвахаля.
Если же говорить о матчах именно в Мадриде, то тут "Бетису" есть чем похвастать - он не проигрывает "Реалу" в гостях с 2017 года! Последние 4 встречи здесь - две ничьи и две победы "бетикос".
"Реал Мадрид" - "Бетис": последние матчи команд
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Бетиса"
Турнирное положение команд
После 37 туров
Ориентировочные составы
У "Реала" возвращается в запас Давид Алаба, что очень важно перед финалом ЛЧ; также выздоровел и Эден Азар. Иско и Бэйл хоть и травмированы, однако включены в заявку - вероятно, Папа Карло даст обоим попрощаться с фанатами.
У "Бетиса" лечатся голкипер Клаудио Браво и защитник Мартин Монтойя, а вот центрбек Марк Бартра возвращается в состав после дисквалификации.
"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Начо, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго, Бензема, Винисиус
"Бетис": Руи Силва - Бельерин, Бартра, Песселья, Алекс Морено - Гвидо Родригес, Карвалью - Каналес, Фекир, Хуанми - Борха Иглесиас
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"Реал Мадрид" - "Бетис": ставки и коэффициенты
"Реал Мадрид" - "Бетис": прогноз от UA-Футбол
Учитывая, что Marca, AS и другие ведущие СМИ видят в старте Мадрида всех лидеров, рискнем предположить, что атакующего провала, как неделю назад в Кадисе, не будет.
Выберем самое простое - поставим на гол Карима Бензема. БК настолько в нем уверены, что принимают ставки на это событие с коэффициентами около 1,65.
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