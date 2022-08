Альмерия - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.08.2022

Победитель Сегунды-2022 примет победителя Примеры-2021. Разницу в уровне чувствуете? Слабо верится, что ее не будет на поле.

"Реал" уже доказал свою боевую форму в матче за Суперкубок УЕФА, а ведь "Айнтрахт" на бумаге значительно превосходит "Альмерию". Андалусийцам надо сильно постараться, если они хотят просто избежать разгрома. Ну, а ничья в таком матче будет для них равна подвигу.

В прошлом сезоне "Альмерия" была гегемоном Сегунды. Она пропустила меньше всех, а по забитым мячам уступила только "Вальядолиду", играя в весьма привлекательной манере.

Естественно, для Примеры даже такого состава мало, поэтому клуб провел активную кампанию, в рамках которой привез на юг Испании сразу нескольких ярких молодых талантов - бразильского стоппера Каики, форварда из Сербии Миловановича, португальского центрхава Ги Гедеша; всю эту россыпь укрепит своим опытом Лео Баптистао.

На дистанции у команды Руби будут шансы, ведь костяк у "Альмерии" неплох, и если молодые заиграют, то будет и кого продать, и кому результат делать. Но это все на будущее. В матче с "Реалом" задача у южан скромнее - не опозориться. В прошлом году Мадрид давал слабину против "автобусов", так что, возможно, "Альмерии" есть смысл сыграть именно так. Это не ее стиль, зато целее будет.

У "Реала" прямо сейчас все настолько хорошо, что придраться не к чему. На неделе команда легко и непринужденно взяла Суперкубок УЕФА, всухую обыграв "Айнтрахт" (2:0) и показав совсем не "летний" футбол. Все бегут, прессингуют; пара Винисиус - Бензема работает, будто межсезонья и не было.

Задача Карло Анчелотти - просто удержать этот запал, темп, форму. Модрич, Кроос, Бензема, Карвахаль и другие - они выиграли все по несколько раз, а тут "Альмерия", и надо где-то находить мотивацию. Педагогические таланты Папы Карло нужны "Реалу", как никому.

