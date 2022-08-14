Альмерия - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.08.2022

Примера. 1-й тур

14 августа. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" 23:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Победитель Сегунды-2022 примет победителя Примеры-2021. Разницу в уровне чувствуете? Слабо верится, что ее не будет на поле.

"Реал" уже доказал свою боевую форму в матче за Суперкубок УЕФА, а ведь "Айнтрахт" на бумаге значительно превосходит "Альмерию". Андалусийцам надо сильно постараться, если они хотят просто избежать разгрома. Ну, а ничья в таком матче будет для них равна подвигу.

"Альмерия"

В прошлом сезоне "Альмерия" была гегемоном Сегунды. Она пропустила меньше всех, а по забитым мячам уступила только "Вальядолиду", играя в весьма привлекательной манере.

Естественно, для Примеры даже такого состава мало, поэтому клуб провел активную кампанию, в рамках которой привез на юг Испании сразу нескольких ярких молодых талантов - бразильского стоппера Каики, форварда из Сербии Миловановича, португальского центрхава Ги Гедеша; всю эту россыпь укрепит своим опытом Лео Баптистао.

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На дистанции у команды Руби будут шансы, ведь костяк у "Альмерии" неплох, и если молодые заиграют, то будет и кого продать, и кому результат делать. Но это все на будущее. В матче с "Реалом" задача у южан скромнее - не опозориться. В прошлом году Мадрид давал слабину против "автобусов", так что, возможно, "Альмерии" есть смысл сыграть именно так. Это не ее стиль, зато целее будет.

"Реал Мадрид"

У "Реала" прямо сейчас все настолько хорошо, что придраться не к чему. На неделе команда легко и непринужденно взяла Суперкубок УЕФА, всухую обыграв "Айнтрахт" (2:0) и показав совсем не "летний" футбол. Все бегут, прессингуют; пара Винисиус - Бензема работает, будто межсезонья и не было.

Задача Карло Анчелотти - просто удержать этот запал, темп, форму. Модрич, Кроос, Бензема, Карвахаль и другие - они выиграли все по несколько раз, а тут "Альмерия", и надо где-то находить мотивацию. Педагогические таланты Папы Карло нужны "Реалу", как никому.

50% - Vinícius Jr has assisted 32 goals in all competitions for @RealMadrid, with 16 of them setting up goals for Karim Benzema. Telepathic.



Goals assisted by Vinícius Jr for Real Madrid:



16 - Benzema

3 - Asensio, Rodrygo

2 - Kroos, Vázquez, Casemiro, Isco

1 - 2 players pic.twitter.com/cHxEfVappC — OptaJoe (@OptaJoe) August 12, 2022

Ну, а если настрой будет правильный - что может "Альмерия" против чемпиона? "Сливочные" сильнее и могут даже позволить себе некоторую ротацию. После "Айнтрахта" прогнозируем выход Камавинги в центр, а Родриго - направо. Они добавят Мадриду движения. Возможно также Рюдигер объявится в центре обороны - его конкуренция с Милитао обещает быть жесткой; оба стоппера примерно одного уровня.

"Альмерия" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

Последний раз "Альмерия" отбирала очки у "Реала" в 2011 году - тогда встреча на "Хуэгос Медитерранеос" завершилась вничью 1:1.

С тех пор "Сливочные" выиграли пять матчей против "Альмерии" подряд с суммарным счетом 24:2. Правда, было это давненько - самая "свежая" игра от апреля 2015-го.

"Альмерия" - "Реал Мадрид": последние матчи команд

Последние матчи "Альмерии"

Последние матчи "Реала"

Ориентировочные составы

У "Альмерии" травмированы только защитники Хуанхо и Иван Мартос - оба игроки ротации, и обойтись без них не проблема. У "Сливочных" потерь нет вообще - все готовы, но, как уже говорилось, ждем маленькую ротацию.

"Альмерия": Рубио - Посо, Родриго Эли, Бабич, Акиеме - де ла Хос, Саму Кошта - Портильо, Робертоне, Рамазани - Садик

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди - Камавинга, Каземиро, Модрич - Родриго, Бензема, Винисиус

"Альмерия" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Альмерия" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

Мадрид любит играть против "Альмерии", а тут еще и настроение на подъеме после очередного выигранного трофея. Рискнем предположить, что Бензема и Винисиус устроят небольшое шоу и поставим на победу "Реала" с форой (-1,5) - БК предлагают ее с коэффициентами 2,2-2,3.