Барселона - Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.08.2022

На бумаге один из самых простых матчей для каталонцев. Костяк "Вальядолида" составляют игроки, которые не прошли бы в основу киевского "Динамо". Да, они кое-что могут за счет сплоченности и низкого оборонительного блока, но все же "Барса" обязана брать три очка. Любая осечка в завтрашнем противостоянии, даже ничья, будет расцениваться как провал.

У "Барсы" получился неровный старт сезона. Сперва команда Хави не сдвинула с места "автобус" от "Райо Вальекано" (0:0), после чего на "Аноэте" за счет длинной лавки дожала "Сосьедад" (4:1).

Пока рано говорить, готовы ли обновившиеся "Кулес" бросать вызов "Реалу" и выигрывать группу ЛЧ с "Баварией", но для "Вальядолида", естественно, они достаточно сильны. Роберт Левандовский показал, что не растерял голевое чутье; Ансу Фати вжился в роль джокера; даже Усман Дембеле начал попадать в ворота. Вот с обороной после потерь мяча есть проблемы, но, по правде, у кого их нет?

34 - @lewy_official ???????? became last night in first player to score a brace in @LaLigaEN on his birthday (34) since Obafemi Martins ???????? in October 28, 2012 with Levante (28).



Gift. pic.twitter.com/mHaaYdTmFM