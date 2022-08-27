Барселона - Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.08.2022

Примера. 3-й тур

28 августа. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 20:30 "Вальядолид"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

На бумаге один из самых простых матчей для каталонцев. Костяк "Вальядолида" составляют игроки, которые не прошли бы в основу киевского "Динамо". Да, они кое-что могут за счет сплоченности и низкого оборонительного блока, но все же "Барса" обязана брать три очка. Любая осечка в завтрашнем противостоянии, даже ничья, будет расцениваться как провал.

"Барселона"

У "Барсы" получился неровный старт сезона. Сперва команда Хави не сдвинула с места "автобус" от "Райо Вальекано" (0:0), после чего на "Аноэте" за счет длинной лавки дожала "Сосьедад" (4:1).

Пока рано говорить, готовы ли обновившиеся "Кулес" бросать вызов "Реалу" и выигрывать группу ЛЧ с "Баварией", но для "Вальядолида", естественно, они достаточно сильны. Роберт Левандовский показал, что не растерял голевое чутье; Ансу Фати вжился в роль джокера; даже Усман Дембеле начал попадать в ворота. Вот с обороной после потерь мяча есть проблемы, но, по правде, у кого их нет?

34 - @lewy_official ???????? became last night in first player to score a brace in @LaLigaEN on his birthday (34) since Obafemi Martins ???????? in October 28, 2012 with Levante (28).



Gift. pic.twitter.com/mHaaYdTmFM — OptaJose (@OptaJose) August 22, 2022

Так что "Барса" должна брать свое. Главное - не упереться в 75-80% владения. Против "Райо" было хорошо видно - миллиард ненужных пасов туда-сюда помогал сопернику. То же было и до перерыва на "Аноэте", и лишь когда "Кулес" включили игровую аритмию пошли голы. Если Хави умен, он усвоил урок, и с "Вальядолидом" каталонцы сохранят и опцию контратак тоже.

"Вальядолид"

У "Вальядолида" на старте сезона сплошь элитные соперники. "Вильярреалу" команда Пачеты проиграла без шансов (0:3), а вот с "Севильей" затащила ничью (1:1).

Разница между двумя поединками на поверхности. "Подводники" атаковали быстро, делая акцент на прострелах в штрафную. "Севилья" же хоть и забила в том же ключе, но большую половину матча провела не спеша, даже статично, что хорошо иллюстрирует гол Ануара. Не надо быть Пепом Гвардиолой, чтобы понять - чем медленнее соперник, тем больше шансов у "Вальядолида".

3000 ₴ До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус

Моменты - вопрос второстепенный. Главное, что будут делать гости на "Камп Ноу" - замедлять "Барсу". Мелкие фолы, низкий защитный блок, три линии прессинга - "Вальядолид" будет втягивать "Кулес" в тягомотину. Если удастся - могут быть варианты, но надо понимать, что уровень соперника чрезвычайно высок. Даже если команда Пачеты выполнит план на 100%, это не дает гарантии, что Левандовский не забьет.

"Барселона" - "Вальядолид": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Вальядолид" играл в Сегунде, поэтому команды не встречались.

Ну, а до этого "Барса" выиграла 6 из 6 матчей у "Вальядолида" в 2018-21 годах, причем 4 из них со счетом 1:0, что в целом нетипично для эпохи Месси.

"Барселона" - "Вальядолид": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Вальядолида"

Турнирное положение команд

На 27.08

Ориентировочные составы

Поговаривают, что "Барселона" зарегистрировала на Ла Лигу Жюля Кунде, но, по мнению Marca, Хави оставит его на скамейке. Там же рискует начать игру Фати, у которого продолжаются проблемы с мышцами.

Касательно "Вальядолида", то защитник Эль-Ямик не сыграет из-за полученной в Севилье красной карточки, а Плано и Вайсманн травмированы.

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кристенсен, Эрик Гарсия, Альба - Гави, Бускетс, Педри - Дембеле, Левандовский, Рафинья

"Вальядолид": Асенхо - Луис Перес, Хави Санчес, Хоакин Фернандес, Эскудеро - Агуадо, Меса, Кике Перес - Ануар, Серхио Леон, Тони Вилья

"Барселона" - "Вальядолид": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Вальядолид": прогноз от UA-Футбол

Роберт Левандовский обожает колотить голы слабакам - он никогда не останавливается и за счет этого побил множество рекордов в Бундеслиге. С какой стати ему щадить "Вальядолид"?

Поставим на гол поляка - БК предлагают это событие с коэффициентами около 1,5.