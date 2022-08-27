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Барселона - Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.08.2022

Испания
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В ожидании второй подряд победы

Барселона - Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.08.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 3-й тур
28 августа. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 20:30 "Вальядолид"
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

На бумаге один из самых простых матчей для каталонцев. Костяк "Вальядолида" составляют игроки, которые не прошли бы в основу киевского "Динамо". Да, они кое-что могут за счет сплоченности и низкого оборонительного блока, но все же "Барса" обязана брать три очка. Любая осечка в завтрашнем противостоянии, даже ничья, будет расцениваться как провал.

"Барселона"

У "Барсы" получился неровный старт сезона. Сперва команда Хави не сдвинула с места "автобус" от "Райо Вальекано" (0:0), после чего на "Аноэте" за счет длинной лавки дожала "Сосьедад" (4:1).

Пока рано говорить, готовы ли обновившиеся "Кулес" бросать вызов "Реалу" и выигрывать группу ЛЧ с "Баварией", но для "Вальядолида", естественно, они достаточно сильны. Роберт Левандовский показал, что не растерял голевое чутье; Ансу Фати вжился в роль джокера; даже Усман Дембеле начал попадать в ворота. Вот с обороной после потерь мяча есть проблемы, но, по правде, у кого их нет?

Так что "Барса" должна брать свое. Главное - не упереться в 75-80% владения. Против "Райо" было хорошо видно - миллиард ненужных пасов туда-сюда помогал сопернику. То же было и до перерыва на "Аноэте", и лишь когда "Кулес" включили игровую аритмию пошли голы. Если Хави умен, он усвоил урок, и с "Вальядолидом" каталонцы сохранят и опцию контратак тоже.

"Вальядолид"

У "Вальядолида" на старте сезона сплошь элитные соперники. "Вильярреалу" команда Пачеты проиграла без шансов (0:3), а вот с "Севильей" затащила ничью (1:1).

Разница между двумя поединками на поверхности. "Подводники" атаковали быстро, делая акцент на прострелах в штрафную. "Севилья" же хоть и забила в том же ключе, но большую половину матча провела не спеша, даже статично, что хорошо иллюстрирует гол Ануара. Не надо быть Пепом Гвардиолой, чтобы понять - чем медленнее соперник, тем больше шансов у "Вальядолида".

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Моменты - вопрос второстепенный. Главное, что будут делать гости на "Камп Ноу" - замедлять "Барсу". Мелкие фолы, низкий защитный блок, три линии прессинга - "Вальядолид" будет втягивать "Кулес" в тягомотину. Если удастся - могут быть варианты, но надо понимать, что уровень соперника чрезвычайно высок. Даже если команда Пачеты выполнит план на 100%, это не дает гарантии, что Левандовский не забьет.

"Барселона" - "Вальядолид": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Вальядолид" играл в Сегунде, поэтому команды не встречались.

Ну, а до этого "Барса" выиграла 6 из 6 матчей у "Вальядолида" в 2018-21 годах, причем 4 из них со счетом 1:0, что в целом нетипично для эпохи Месси.

"Барселона" - "Вальядолид": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Барселона - Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.08.2022 - изображение 1

Последние матчи "Вальядолида"

Барселона - Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.08.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

На 27.08

Барселона - Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.08.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

Поговаривают, что "Барселона" зарегистрировала на Ла Лигу Жюля Кунде, но, по мнению Marca, Хави оставит его на скамейке. Там же рискует начать игру Фати, у которого продолжаются проблемы с мышцами.

Касательно "Вальядолида", то защитник Эль-Ямик не сыграет из-за полученной в Севилье красной карточки, а Плано и Вайсманн травмированы.

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кристенсен, Эрик Гарсия, Альба - Гави, Бускетс, Педри - Дембеле, Левандовский, Рафинья

"Вальядолид": Асенхо - Луис Перес, Хави Санчес, Хоакин Фернандес, Эскудеро - Агуадо, Меса, Кике Перес - Ануар, Серхио Леон, Тони Вилья

"Барселона" - "Вальядолид": ставки и коэффициенты

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"Барселона" - "Вальядолид": прогноз от UA-Футбол

Роберт Левандовский обожает колотить голы слабакам - он никогда не останавливается и за счет этого побил множество рекордов в Бундеслиге. С какой стати ему щадить "Вальядолид"?

Поставим на гол поляка - БК предлагают это событие с коэффициентами около 1,5.

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В статье: Вальядолид Барселона Прогнозы
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Комментарии (2)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
27.08.2022 в 21:04
3:0. Надеюсь Хави не додумается опять Торреса с первых минут выпускать. Хотелось бы, что б с Фати все норм было, дабы он мог играть со старта.
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Бaрселиниус (землянин)
27.08.2022 в 20:27
Сегодня ночью приснилось, шо Барса пропустит два гола от Вальядолида. Проснулся в холодном поту. Притом шо гореть будем 0-2 по ходу первого тайма. Дальше не захотел смотреть. Не знаю.. наверное будет героическая победа 3-2. Лева, Фати, Депай.
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