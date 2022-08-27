Эспаньол - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.08.2022

Примера. 3-й тур

28 августа. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" 23:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Марио Мелеро Лопес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Средней сложности выезд для Мадрида. "Эспаньол" безусловно даст бой, он точно не худший в нынешней Ла Лиги, но все же побеждать чемпион обязан - на то он и чемпион.

Ах да, для истории - это будет первый матч "Реала" после ухода Каземиро. Неделю назад бразилец не полетел в Виго, но тогда еще оставались последние формальности. Теперь же - у Орельена Чуамени абсолютный карт-бланш. Поглядим, как он его использует.

"Эспаньол"

У "Эспаньола" старт сезона получился неровным и малоэффективным. В 1-м туре с "Сельтой" каталонцы вовремя спохватились и отыгрались с 0:2, а вот во 2-м всухую уступили "Райо Вальекано" (0:2), трижды за тайм обстучав штанги.

Кто-то объяснит такое везением/невезением, но послушайте, это топ-уровень; тут либо ты стабилен, либо тебя нет. У нового тренера "Попугаев" Диего Мартинеса обеспечить элитную стабильность пока не получается. Что в атаке, что в обороне многовато слабых отрезков.

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Собственно, в этом и кроется задача "Эспаньола" на "Реал" - сыграть ровно, без срывов и ляпов. Год назад это у "Попугаев" получилось - и они победили "Сливочных" 2:1. С тех пор "Реал" явно стал сильнее, сами каталонцы добавили мозгов в полузащиту, а вот их атака ослабела без ждущего трансфер де Томаса. Хоселу старается, но не гарантирует голы и выигранную борьбу - и это вторая по важности проблема после нестабильности. Решат их обе - тогда будет интрига.

"Реал Мадрид"

У "Реала" на старте сезона был и относительный легки успех в Суперкубке против "Айнтрахта" (2:0), и сложная, волевая победа в Альмерии (2:1), и тотальный вынос "Сельты" на ее же поле (4:1). Сложно сказать, какой из сценариев повторится на "Корнелье". Может, и никакой.

Без Каземиро "Сливочные" начинают новую страницу, которую еще непонятно кому писать. Пока ручка в руках Чуамени, но и Камавинга, и Вальверде могут занять место, если он оплошает. Орельену надо сходу снимать все вопросы, так что не удивляйтесь, если он где-то переусердствует.

He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé. Espero volver algún día a la que siempre será mi casa. Ni en mil vidas podré devolveros al @realmadrid y al madridismo todo lo que me habéis dado. Por siempre… ¡Hala Madrid! pic.twitter.com/VH91DA3HJW — Casemiro (@Casemiro) August 20, 2022

Также пора бы забить с игры Бензема, который в двух стартовых турах выглядел тяжеловато, а Родриго - просто выйти на поле после долгого лечения. Это пока все ожидания от "Реала", не считая, ясное дело, победы. "Барса" мощно укрепилась летом и впереди сложная чемпионская гонка; теряя очки на поле середняков ее не выиграть, и столь опытный коллектив, как у Мадрида, это понимает.

"Эспаньол" - "Реал": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Эспаньол" дома одолел "Реал" 2:1, как мы уже писали, а вот на своем поле уже Мадрид торжествовал 4:0, благодаря чему досрочно выиграл Ла Лигу.

Если копнуть еще глубже, то у "Сливочных" явное преимущество над "Попугаями" - в 2015-21 годах они выиграли 11 очных матчей с 12.

"Эспаньол" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Эспаньола"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

На 27.08.

Ориентировочные составы

У "Реала" выздоровели и готовы играть Родриго и Тони Кроос - как минимум немца мы завтра точно увидим в основе. Также прогнозируем Милитао опять выиграет место у Рюдигера.

В "Эспаньоле" в плохой форме ждущие продажи Адрия Педроса и Рауль де Томас - их выход маловероятен; также из-за удаления в прошлом туре не сыграет основной стоппер Серхи Гомес.

"Эспаньол": Лекомт - Хиль, Калеро, Кабрера, Оливан - Дардер, Эспозито, Винисиус Соуза - Рубен Санчес, Хоселу, Меламед

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Чуамени, Кроос - Вальверде, Бензема, Винисиус

"Эспаньол" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Эспаньол" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

После назначения Диего Мартинеса у "Попугаев" сильно хромает защита; даже "Сельта" и "Райо" имели моментов на 3-4 гола. Думаете, "Реал" создаст меньше?

Поставим на индивидуальный тотал "Сливочных" больше 1,5 - БК предлагают это событие с коэффициентами около 1,5.