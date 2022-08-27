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Эспаньол - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.08.2022
Год назад здесь произошла сенсация
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Silvestre Szpylma/Quality Sport Images
Примера. 3-й тур
28 августа. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"
"Эспаньол" 23:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Марио Мелеро Лопес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Средней сложности выезд для Мадрида. "Эспаньол" безусловно даст бой, он точно не худший в нынешней Ла Лиги, но все же побеждать чемпион обязан - на то он и чемпион.
Ах да, для истории - это будет первый матч "Реала" после ухода Каземиро. Неделю назад бразилец не полетел в Виго, но тогда еще оставались последние формальности. Теперь же - у Орельена Чуамени абсолютный карт-бланш. Поглядим, как он его использует.
"Эспаньол"
У "Эспаньола" старт сезона получился неровным и малоэффективным. В 1-м туре с "Сельтой" каталонцы вовремя спохватились и отыгрались с 0:2, а вот во 2-м всухую уступили "Райо Вальекано" (0:2), трижды за тайм обстучав штанги.
Кто-то объяснит такое везением/невезением, но послушайте, это топ-уровень; тут либо ты стабилен, либо тебя нет. У нового тренера "Попугаев" Диего Мартинеса обеспечить элитную стабильность пока не получается. Что в атаке, что в обороне многовато слабых отрезков.
Собственно, в этом и кроется задача "Эспаньола" на "Реал" - сыграть ровно, без срывов и ляпов. Год назад это у "Попугаев" получилось - и они победили "Сливочных" 2:1. С тех пор "Реал" явно стал сильнее, сами каталонцы добавили мозгов в полузащиту, а вот их атака ослабела без ждущего трансфер де Томаса. Хоселу старается, но не гарантирует голы и выигранную борьбу - и это вторая по важности проблема после нестабильности. Решат их обе - тогда будет интрига.
"Реал Мадрид"
У "Реала" на старте сезона был и относительный легки успех в Суперкубке против "Айнтрахта" (2:0), и сложная, волевая победа в Альмерии (2:1), и тотальный вынос "Сельты" на ее же поле (4:1). Сложно сказать, какой из сценариев повторится на "Корнелье". Может, и никакой.
Без Каземиро "Сливочные" начинают новую страницу, которую еще непонятно кому писать. Пока ручка в руках Чуамени, но и Камавинга, и Вальверде могут занять место, если он оплошает. Орельену надо сходу снимать все вопросы, так что не удивляйтесь, если он где-то переусердствует.
He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé. Espero volver algún día a la que siempre será mi casa. Ni en mil vidas podré devolveros al @realmadrid y al madridismo todo lo que me habéis dado. Por siempre… ¡Hala Madrid! pic.twitter.com/VH91DA3HJW— Casemiro (@Casemiro) August 20, 2022
Также пора бы забить с игры Бензема, который в двух стартовых турах выглядел тяжеловато, а Родриго - просто выйти на поле после долгого лечения. Это пока все ожидания от "Реала", не считая, ясное дело, победы. "Барса" мощно укрепилась летом и впереди сложная чемпионская гонка; теряя очки на поле середняков ее не выиграть, и столь опытный коллектив, как у Мадрида, это понимает.
"Эспаньол" - "Реал": статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Эспаньол" дома одолел "Реал" 2:1, как мы уже писали, а вот на своем поле уже Мадрид торжествовал 4:0, благодаря чему досрочно выиграл Ла Лигу.
Если копнуть еще глубже, то у "Сливочных" явное преимущество над "Попугаями" - в 2015-21 годах они выиграли 11 очных матчей с 12.
"Эспаньол" - "Реал": последние матчи команд
Последние матчи "Эспаньола"
Последние матчи "Реала"
Турнирное положение команд
На 27.08.
Ориентировочные составы
У "Реала" выздоровели и готовы играть Родриго и Тони Кроос - как минимум немца мы завтра точно увидим в основе. Также прогнозируем Милитао опять выиграет место у Рюдигера.
В "Эспаньоле" в плохой форме ждущие продажи Адрия Педроса и Рауль де Томас - их выход маловероятен; также из-за удаления в прошлом туре не сыграет основной стоппер Серхи Гомес.
"Эспаньол": Лекомт - Хиль, Калеро, Кабрера, Оливан - Дардер, Эспозито, Винисиус Соуза - Рубен Санчес, Хоселу, Меламед
"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Чуамени, Кроос - Вальверде, Бензема, Винисиус
"Эспаньол" - "Реал": ставки и коэффициенты
"Эспаньол" - "Реал": прогноз от UA-Футбол
После назначения Диего Мартинеса у "Попугаев" сильно хромает защита; даже "Сельта" и "Райо" имели моментов на 3-4 гола. Думаете, "Реал" создаст меньше?
Поставим на индивидуальный тотал "Сливочных" больше 1,5 - БК предлагают это событие с коэффициентами около 1,5.
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