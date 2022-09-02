Севилья - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.09.2022

Примера. 4-й тур

3 сентября. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Антонио Матеу Лаос

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Центральный поединок выходных в Испании, если учитывать статус команд, а не их текущее турнирное положение.

У "Барсы" здесь все нормально, а вот "Севилья" выдала худший старт за 41 год. Завтрашний матч для команды Хулена Лопетеги - важнейший шанс доказать, что она жива. Еще одно поражение поставит тренера на грань отставки.

"Севилья"

"Севилья" набрала одно очко в трех стартовых турах - и это плохо. Но еще хуже то, что она набрала это очко в матчах с "Альмерией", "Вальядолидом" и "Осасуной". Если их не побеждать, то кого?

Уровень игры команды Лопетеги ниже плинтуса. Полузащита не бежит, атака забила трижды в трех турах, защита наошибалась на пять матчей вперед. После уходов Диего Карлоса и Жюля Кунде центра обороны у "Севильи", кажется, просто нет - Умар Садик соврать не даст. Была небольшая надежда на дедлайн, но и тут мимо - размен Окампоса на Янузая и аренда Дольберга не вдохновили фанов.

3000 ₴ До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус

Спасти такую "Севилью" в матче против "Барселоны" может только тотальная мобилизация всех игроков, настрой и четкий план. Ниже падать некуда, и это может помочь. Играть, конечно, придется низко, от защиты; в нападении использовать стандарты. Ну, и рассчитывать на удачу - кажется, ничто другое остановить Левандовского пока неспособно.

"Барселона"

Смутные времена Сетьена и Кумана позади - "Барса" опять приезжает на "Писхуан" явным фаворитом. Рычаги Лапорты таки дают результат.

На старте сезона каталонцы играют, как обычно. Ультраоборонительный "Райо Вальекано" нули удержал, но дальше машина разогналась, и "Сосьедаду" с "Вальядолидом" Левандовский забил по дублю. Хорош на фланге Дембеле, Бускетс все еще контролирует опорную зону, слева Бальде уже посадил в запас Альбу, впервые за 3-4 года появилась приличная лавка. В общем, у "Барсы" все хорошо.

4 - Robert Lewandowski ???????? is the first player to score four goals in his first three LaLiga games since Radamel Falcao ???????? for Atletico Madrid in 2011 and the first to do so for Barcelona in the entire 21st century. Impact. pic.twitter.com/pDLAXvn9uy — OptaJose (@OptaJose) August 28, 2022

От выезда к кризисной "Севилье" фанаты каталонцев вправе ожидать успеха. Хави - догматик, и не поменяет рисунок игры - будет все тот же контроль, растягивание обороны через фланги, заигрывание Роберта. При этом в разгром или хотя бы легкие три очка все равно не верим. "Севилья" сядет глубоко, а три линии защиты поди пробей. Вероятно, "Барсе" придется помучиться, как во втором круге прошлого чемпионата.

"Севилья" - "Барселона": статистика личных встреч

Кто забыл - тогда "Кулес" победили 1:0 благодаря изумительному голу Педри. А до этого, осенью, расписали на "Писхуане" ничью 1:1 даже с Ютглой и Абде в основе.

"Севилья" - удобный соперник для "Барсы", и это тоже может стать фактором завтра. Просто вдумайтесь: последняя победа "Нервиона" над каталонцами в Ла Лиге датирована октябрем 2015 года!

"Севилья" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Севильи"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

На 02.09

Ориентировочные составы

"Севилья" не заявила на "Барсу" новичка Янузая; также лечатся защитники Рекик и Маркао, а вот Акунья возвращается после дисквалификации.

У "Барсы" вопросы остаются только по Андреасу Кристенсену, который на неделе болел, но, кажется, с ним уже все хорошо.

"Севилья": Буну - Навас, Кармона, Ньянзу, Акунья - Оливер, Фернандо, Дилейни - Ламела, Рафа Мир, Папу Гомес

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде - Гави, Бускетс, Педри - Дембеле, Левандовский, Рафинья

"Севилья" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Севилья" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Рискнем поставить на простую победу "Кулес". "Севилья" на старте сезона играла катастрофично, и в ее резкое превращение из тыквы в карету совершенно не верится.

Букмекеры предлагают успех "Барселоны" с коэффициентами 1,8-1,9.