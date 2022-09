Севилья - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.09.2022

Центральный поединок выходных в Испании, если учитывать статус команд, а не их текущее турнирное положение.

У "Барсы" здесь все нормально, а вот "Севилья" выдала худший старт за 41 год. Завтрашний матч для команды Хулена Лопетеги - важнейший шанс доказать, что она жива. Еще одно поражение поставит тренера на грань отставки.

"Севилья" набрала одно очко в трех стартовых турах - и это плохо. Но еще хуже то, что она набрала это очко в матчах с "Альмерией", "Вальядолидом" и "Осасуной". Если их не побеждать, то кого?

Уровень игры команды Лопетеги ниже плинтуса. Полузащита не бежит, атака забила трижды в трех турах, защита наошибалась на пять матчей вперед. После уходов Диего Карлоса и Жюля Кунде центра обороны у "Севильи", кажется, просто нет - Умар Садик соврать не даст. Была небольшая надежда на дедлайн, но и тут мимо - размен Окампоса на Янузая и аренда Дольберга не вдохновили фанов.

Спасти такую "Севилью" в матче против "Барселоны" может только тотальная мобилизация всех игроков, настрой и четкий план. Ниже падать некуда, и это может помочь. Играть, конечно, придется низко, от защиты; в нападении использовать стандарты. Ну, и рассчитывать на удачу - кажется, ничто другое остановить Левандовского пока неспособно.

Смутные времена Сетьена и Кумана позади - "Барса" опять приезжает на "Писхуан" явным фаворитом. Рычаги Лапорты таки дают результат.

На старте сезона каталонцы играют, как обычно. Ультраоборонительный "Райо Вальекано" нули удержал, но дальше машина разогналась, и "Сосьедаду" с "Вальядолидом" Левандовский забил по дублю. Хорош на фланге Дембеле, Бускетс все еще контролирует опорную зону, слева Бальде уже посадил в запас Альбу, впервые за 3-4 года появилась приличная лавка. В общем, у "Барсы" все хорошо.

4 - Robert Lewandowski ???????? is the first player to score four goals in his first three LaLiga games since Radamel Falcao ???????? for Atletico Madrid in 2011 and the first to do so for Barcelona in the entire 21st century. Impact. pic.twitter.com/pDLAXvn9uy