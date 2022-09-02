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Севилья - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.09.2022

Испания
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Центральный поединок тура в Испании

Севилья - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.09.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 4-й тур
3 сентября. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Антонио Матеу Лаос
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Центральный поединок выходных в Испании, если учитывать статус команд, а не их текущее турнирное положение.

У "Барсы" здесь все нормально, а вот "Севилья" выдала худший старт за 41 год. Завтрашний матч для команды Хулена Лопетеги - важнейший шанс доказать, что она жива. Еще одно поражение поставит тренера на грань отставки.

"Севилья"

"Севилья" набрала одно очко в трех стартовых турах - и это плохо. Но еще хуже то, что она набрала это очко в матчах с "Альмерией", "Вальядолидом" и "Осасуной". Если их не побеждать, то кого?

Уровень игры команды Лопетеги ниже плинтуса. Полузащита не бежит, атака забила трижды в трех турах, защита наошибалась на пять матчей вперед. После уходов Диего Карлоса и Жюля Кунде центра обороны у "Севильи", кажется, просто нет - Умар Садик соврать не даст. Была небольшая надежда на дедлайн, но и тут мимо - размен Окампоса на Янузая и аренда Дольберга не вдохновили фанов.

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Спасти такую "Севилью" в матче против "Барселоны" может только тотальная мобилизация всех игроков, настрой и четкий план. Ниже падать некуда, и это может помочь. Играть, конечно, придется низко, от защиты; в нападении использовать стандарты. Ну, и рассчитывать на удачу - кажется, ничто другое остановить Левандовского пока неспособно.

"Барселона"

Смутные времена Сетьена и Кумана позади - "Барса" опять приезжает на "Писхуан" явным фаворитом. Рычаги Лапорты таки дают результат.

На старте сезона каталонцы играют, как обычно. Ультраоборонительный "Райо Вальекано" нули удержал, но дальше машина разогналась, и "Сосьедаду" с "Вальядолидом" Левандовский забил по дублю. Хорош на фланге Дембеле, Бускетс все еще контролирует опорную зону, слева Бальде уже посадил в запас Альбу, впервые за 3-4 года появилась приличная лавка. В общем, у "Барсы" все хорошо.

От выезда к кризисной "Севилье" фанаты каталонцев вправе ожидать успеха. Хави - догматик, и не поменяет рисунок игры - будет все тот же контроль, растягивание обороны через фланги, заигрывание Роберта. При этом в разгром или хотя бы легкие три очка все равно не верим. "Севилья" сядет глубоко, а три линии защиты поди пробей. Вероятно, "Барсе" придется помучиться, как во втором круге прошлого чемпионата.

"Севилья" - "Барселона": статистика личных встреч

Кто забыл - тогда "Кулес" победили 1:0 благодаря изумительному голу Педри. А до этого, осенью, расписали на "Писхуане" ничью 1:1 даже с Ютглой и Абде в основе.

"Севилья" - удобный соперник для "Барсы", и это тоже может стать фактором завтра. Просто вдумайтесь: последняя победа "Нервиона" над каталонцами в Ла Лиге датирована октябрем 2015 года!

"Севилья" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Севильи"

Севилья - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.09.2022 - изображение 1

Последние матчи "Барселоны"

Севилья - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.09.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

На 02.09

Севилья - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 3.09.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

"Севилья" не заявила на "Барсу" новичка Янузая; также лечатся защитники Рекик и Маркао, а вот Акунья возвращается после дисквалификации.

У "Барсы" вопросы остаются только по Андреасу Кристенсену, который на неделе болел, но, кажется, с ним уже все хорошо.

"Севилья": Буну - Навас, Кармона, Ньянзу, Акунья - Оливер, Фернандо, Дилейни - Ламела, Рафа Мир, Папу Гомес

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде - Гави, Бускетс, Педри - Дембеле, Левандовский, Рафинья

"Севилья" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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"Севилья" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Рискнем поставить на простую победу "Кулес". "Севилья" на старте сезона играла катастрофично, и в ее резкое превращение из тыквы в карету совершенно не верится.

Букмекеры предлагают успех "Барселоны" с коэффициентами 1,8-1,9.

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В статье: Барселона Севилья Прогнозы
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