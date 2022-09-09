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Кадис - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.09.2022

Испания
(1 голосов)

Прогулка перед "Баварией"

Кадис - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.09.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 5-й тур
10 сентября. Кадис. "Нуэво Мирандилья"
"Кадис" 19:30 "Барселона"
Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Барса" сыграет против однозначно слабейшей команды Примеры прямо сейчас. В стартовых 4 турах "Кадис" не просто не набрал ни одного очка, но даже не забил ни единого гола.

У Хави велик соблазн выпустить на такого соперника резерв, чтобы дать основе отдохнуть перед матчем с "Баварией" в ЛЧ, но посмотрим. Тренер "Барсы" может и перестраховаться - как-никак, его парней ждет "автобус", а это всегда вызов; даже если соперник индивидуально слаб.

"Кадис"

Все плохо у "Кадиса" и, если честно, причин держать Серхио на посту тренера почти не осталось. Атака исчезла, хавбеки инертны, защита дырявая - это катастрофа.

Неделю назад "Субмарина" наглядно показала свою слабость на "Балаидосе". Кое-как сдерживать "Сельту" получалось лишь тайм; дальше исчезла концентрация, Аспасу позволяли пробивать без помех с любимой левой; пошли потери мяча возле собственных ворот.

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Да, в теории у "Кадиса" все еще есть быстроногий Лосано, способный убежать от любой защиты; есть мощный и напористый левый краек Эспино; в наличии также опыт Альваро Негредо и талант новичка Тео Бонгонда. На бумаге это звучит неплохо. Проблема в том, что на поле все они на данный момент бесполезны. "Барса" едет на "Мирандилью" в худший момент для местной команды…

"Барселона"

… и в лучший момент для себя. После 4:1 с "Ла Реалом", 4:0 с "Вальядолидом", 3:0 с "Севильей" и 5:1 с "Викторией" уверенность каталонцев в своих силах зашкаливает.

Команда Хави по-прежнему небезупречна в обороне, но это типично для "Барселоны". Главное, что недочеты защитников с лихвой компенсируются работой центра поля и эффективностью нападения, где мировой уровень показывает не только Левандовский, но и Усман Дембеле. Если "Кулес" хотят побить "Кадис" легко, поляк с французом должны выходить в старте.

Также Хави, вероятно, выпустит Гави и Бускетса для контроля и продвижения мяча; справа напрашивается дебют Бельерина, который позволил бы Кунде вернуться на привычное место в центре обороны. Ну, и натиск со старта - это 100%. "Барса" попробует все решить за 20-30 минут, а затем доигрывать пешком, чтобы сэкономить побольше сил на вторник, когда на "Камп Ноу" пожалует "Бавария".

"Кадис" - "Барселона": статистика личных встреч

Это главная причина для оптимизма у "Субмарины". В последних 4 очных матчах между командами у "Кадиса" две победы и две ничьи.

Понятно, что тогда была другая "Барса", но констатируем факт: в прошлом сезоне "Кулес" при Кумане сыграли на "Мирандилье" 0:0, а уже с Хави уступили на "Камп Ноу" 0:1.

"Кадис" - "Барселона": последние матчи команд

Последние матчи "Кадиса"

Кадис - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.09.2022 - изображение 1

Последние матчи "Барселоны"

Кадис - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.09.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

После 4 туров

Кадис - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.09.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Кадиса" проблемы с опорными - травмированы как Хон Гарридо, так и Рубен Алькарас.

У "Барселоны" недоступен Серхи Роберто - у него микротравма; ну, и еще прогнозируем ротацию от Хави. Например, в сравнении с матчем против "Виктории" ждем в основе Рафинью, Бускетса, Гави и Бельерина.

"Кадис": Ледесма - Сальдуа, Луис Эрнандес, Чуст, Эспино - Аларкон, Алекс, Бланко - Бонгонда, Перес, Лосано

"Барселона": тер Штеген - Бельерин, Кунде, Эрик Гарсия, Бальде - Гави, Бускетс, Педри - Дембеле, Левандовский, Рафинья

"Кадис" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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6,20
1,25
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15,5
6,30
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6,50
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"Кадис" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Барсе" ни к чему затяжная борьба в Кадисе. Соперник слабый, разваленный и надо брать быка за рога. Поставим на то, что "Кулес" выиграют первый тайм - БК предлагают эту ставку с коэффициентами 1,6-1,65.

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В статье: Барселона Кадис Прогнозы
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Комментарии (3)
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Барселиниуc (землянин)
09.09.2022 в 23:52
Никакого резерва нах. Играть только основой. Не хватало ещё на Кадисе терять очки. Да и игроки должны быть в игровом тонусе перед Баварией. Лева дубль. Вперёд Барса!
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0
0
oda1979 (Запорожье)
09.09.2022 в 23:23
Если удача банкротам сопутствовать как в последних матчах не будет, то будет ничейка или минимальное поражение
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0
-2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.09.2022 в 23:47
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