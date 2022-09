Кадис - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.09.2022

"Барса" сыграет против однозначно слабейшей команды Примеры прямо сейчас. В стартовых 4 турах "Кадис" не просто не набрал ни одного очка, но даже не забил ни единого гола.

У Хави велик соблазн выпустить на такого соперника резерв, чтобы дать основе отдохнуть перед матчем с "Баварией" в ЛЧ, но посмотрим. Тренер "Барсы" может и перестраховаться - как-никак, его парней ждет "автобус", а это всегда вызов; даже если соперник индивидуально слаб.

Все плохо у "Кадиса" и, если честно, причин держать Серхио на посту тренера почти не осталось. Атака исчезла, хавбеки инертны, защита дырявая - это катастрофа.

Неделю назад "Субмарина" наглядно показала свою слабость на "Балаидосе". Кое-как сдерживать "Сельту" получалось лишь тайм; дальше исчезла концентрация, Аспасу позволяли пробивать без помех с любимой левой; пошли потери мяча возле собственных ворот.

Да, в теории у "Кадиса" все еще есть быстроногий Лосано, способный убежать от любой защиты; есть мощный и напористый левый краек Эспино; в наличии также опыт Альваро Негредо и талант новичка Тео Бонгонда. На бумаге это звучит неплохо. Проблема в том, что на поле все они на данный момент бесполезны. "Барса" едет на "Мирандилью" в худший момент для местной команды…

… и в лучший момент для себя. После 4:1 с "Ла Реалом", 4:0 с "Вальядолидом", 3:0 с "Севильей" и 5:1 с "Викторией" уверенность каталонцев в своих силах зашкаливает.

Команда Хави по-прежнему небезупречна в обороне, но это типично для "Барселоны". Главное, что недочеты защитников с лихвой компенсируются работой центра поля и эффективностью нападения, где мировой уровень показывает не только Левандовский, но и Усман Дембеле. Если "Кулес" хотят побить "Кадис" легко, поляк с французом должны выходить в старте.

1 - @lewy_official ???????? is the first player to score a UEFA Champions League #UCL hat trick for three different teams (one for Borussia Dortmund, four for Bayern Munich, one for Barcelona). Prolific. pic.twitter.com/EE435xrGMD