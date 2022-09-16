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Барселона - Эльче. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.09.2022

Испания
(1 голосов)

Шансы у аутсайдера не просматриваются

Барселона - Эльче. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.09.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rubén de la Fuente Pérez/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Примера. 6-й тур
17 сентября. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 17:15 "Эльче"
Арбитр: Алехандро Муньис Руис
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Как ни крути, удобный календарь у "Барсы". После тяжелого и неудачного выезда в Мюнхен в рамках ЛЧ команда Хави получит возможность расслабиться и подправить настроение в поединке с аутсайдером Ла Лиги.

Да, каталонцы обязательно проведут ротацию, но их соперник так плох, что и при этом раскладе нас ждет разгром с обязательными голами от Левандовского. Все прочее будет считаться большой сенсацией.

"Барселона"

У "Барсы" старт сезона в целом удался хорошо. 13 очков из 15 в Ла Лиге при том, что позади выезды в Сан-Себастьян и Севилью - это здорово. Больше набрал только "Реал", который вообще не ошибается.

Касательно же последнего матча против "Баварии" (0:2), то и тут "Кулес" играли на равных, местами даже превосходили оппонента, но не реализовали свои шансы. Роберт Левандовский только с виду напоминает робота - на деле, вернувшись в бывший дом, поляк разволновался и пару раз нетипично для себя оплошал. Не сомневайтесь, с "Эльче" такое не повторится.

Думается, Роберт сгонит злость на зелено-полосатых по полной программе и отгрузит им 2-3 мяча. Также вероятны выходы в основе Ансу Фати и Феррана Торреса, и они тоже попытаются убедить Хави в своих претензиях на старт. В центре поля на место Бускетса опустится Френки де Йонг. Хороших новостей для "Эльче" нет - резерв у Хави в форме, бегает быстро и много. Если не будет недооценки, гостей сомнут еще до первых замен.

"Эльче"

На этом месте вы скажете: "Не, чувак, ты недооцениваешь "Эльче", но тут уже заготовлен ряд аргументов.

Во-первых, у зелено-полосатых только 1 очко в 5 турах при разнице голов 2:12. Они ужасны что в атаке, что в защите. Во-вторых, даже хуже, чем дома, команда Франсиско играет в гостях. На поле "Бетиса" она проиграла 0:3, на "Эль Мадригале" в Вильярреале - 0:4.

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Ну, и главное - никаких признаков улучшения ситуации не наблюдается. Трансферы, скорее, ослабили "Эльче" - как минимум Мохику слева заменить точно некому. В прошлом туре "Атлетик" наколотил зелено-полосатым 4 гола за тайм, после чего убивал время. Футбол, который тогда показала команда Франсиско - это вообще не уровень Ла Лиги. Для результата в Барселоне такому "Эльче" надо прибавить во всем и сразу - вы в это верите? Серьезно?

"Барселона" - "Эльче": статистика личных встреч

Даже в сумрачные времена Сетьена и Кумана "Барса" брала свое в поединках с "Эльче". Последний раз зелено-белым удавалось остановить "Кулес" аж в 2014 году - тогда были зафиксированы 0:0.

Касательно прошлого сезона, то здесь "Барса" дома победила 3:2, а в гостях 2:1. Ферран Торрес, Депай и Гави тогда были среди лучших.

"Барселона" - "Эльче": последние матчи команд

Последние матчи "Барселоны"

Барселона - Эльче. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.09.2022 - изображение 1

Последние матчи "Эльче"

Барселона - Эльче. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.09.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

После 5 туров

Барселона - Эльче. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.09.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Барсы" потерь из-за травм нет, но будет ротация, из-за которой точно спрогнозировать состав каталонцев сложно. У "Эльче" еще с мая лечится капитан Гонсало Верду - в остальном все готовы играть.

"Барселона": тер Штеген - Бельерин, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде - Кессье, де Йонг, Педри - Ферран Торрес, Левандовский, Фати

"Эльче": Бадиа - Лирола, Роко, Бигас, Меркау - Моренте, Маскарель, Гумбау, Колладо - Бойе, Понсе

"Барселона" - "Эльче": ставки и коэффициенты

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1,10
11
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29
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12
23
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"Барселона" - "Эльче": прогноз от UA-Футбол

Усталость постепенно накапливается, но соперник слаб, а мотивация после досадного поражения от "Баварии" должна зашкаливать. Поставим на победу "Барсы" с форой (-2,5) - БК предлагают ее с коэффициентами 1,75-1,85.

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В статье: Барселона Прогнозы Эльче
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
16.09.2022 в 21:19
Страх перед Баварией ещё будет чувствоваться команды Б. Так что нулевая ничья.
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