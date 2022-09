Барселона - Эльче. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.09.2022

Как ни крути, удобный календарь у "Барсы". После тяжелого и неудачного выезда в Мюнхен в рамках ЛЧ команда Хави получит возможность расслабиться и подправить настроение в поединке с аутсайдером Ла Лиги.

Да, каталонцы обязательно проведут ротацию, но их соперник так плох, что и при этом раскладе нас ждет разгром с обязательными голами от Левандовского. Все прочее будет считаться большой сенсацией.

У "Барсы" старт сезона в целом удался хорошо. 13 очков из 15 в Ла Лиге при том, что позади выезды в Сан-Себастьян и Севилью - это здорово. Больше набрал только "Реал", который вообще не ошибается.

Касательно же последнего матча против "Баварии" (0:2), то и тут "Кулес" играли на равных, местами даже превосходили оппонента, но не реализовали свои шансы. Роберт Левандовский только с виду напоминает робота - на деле, вернувшись в бывший дом, поляк разволновался и пару раз нетипично для себя оплошал. Не сомневайтесь, с "Эльче" такое не повторится.

8 - Robert Lewandowski ???????? has been involved in 8 goals in his first 5 LaLiga games (6 goals and 2 assists), the joint-fastest a player has been involved in 8 goals in the 21st century, along Rafael van der Vaart ???????? in 2008 (4, 4) and Cesc Fàbregas ???????? in 2011 (4, 4). Unstoppable. pic.twitter.com/sFzORJHghT