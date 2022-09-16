Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона - Эльче. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.09.2022
Шансы у аутсайдера не просматриваются
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rubén de la Fuente Pérez/NurPhoto
Примера. 6-й тур
17 сентября. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 17:15 "Эльче"
Арбитр: Алехандро Муньис Руис
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Как ни крути, удобный календарь у "Барсы". После тяжелого и неудачного выезда в Мюнхен в рамках ЛЧ команда Хави получит возможность расслабиться и подправить настроение в поединке с аутсайдером Ла Лиги.
Да, каталонцы обязательно проведут ротацию, но их соперник так плох, что и при этом раскладе нас ждет разгром с обязательными голами от Левандовского. Все прочее будет считаться большой сенсацией.
"Барселона"
У "Барсы" старт сезона в целом удался хорошо. 13 очков из 15 в Ла Лиге при том, что позади выезды в Сан-Себастьян и Севилью - это здорово. Больше набрал только "Реал", который вообще не ошибается.
Касательно же последнего матча против "Баварии" (0:2), то и тут "Кулес" играли на равных, местами даже превосходили оппонента, но не реализовали свои шансы. Роберт Левандовский только с виду напоминает робота - на деле, вернувшись в бывший дом, поляк разволновался и пару раз нетипично для себя оплошал. Не сомневайтесь, с "Эльче" такое не повторится.
8 - Robert Lewandowski ???????? has been involved in 8 goals in his first 5 LaLiga games (6 goals and 2 assists), the joint-fastest a player has been involved in 8 goals in the 21st century, along Rafael van der Vaart ???????? in 2008 (4, 4) and Cesc Fàbregas ???????? in 2011 (4, 4). Unstoppable. pic.twitter.com/sFzORJHghT— OptaJose (@OptaJose) September 12, 2022
Думается, Роберт сгонит злость на зелено-полосатых по полной программе и отгрузит им 2-3 мяча. Также вероятны выходы в основе Ансу Фати и Феррана Торреса, и они тоже попытаются убедить Хави в своих претензиях на старт. В центре поля на место Бускетса опустится Френки де Йонг. Хороших новостей для "Эльче" нет - резерв у Хави в форме, бегает быстро и много. Если не будет недооценки, гостей сомнут еще до первых замен.
"Эльче"
На этом месте вы скажете: "Не, чувак, ты недооцениваешь "Эльче", но тут уже заготовлен ряд аргументов.
Во-первых, у зелено-полосатых только 1 очко в 5 турах при разнице голов 2:12. Они ужасны что в атаке, что в защите. Во-вторых, даже хуже, чем дома, команда Франсиско играет в гостях. На поле "Бетиса" она проиграла 0:3, на "Эль Мадригале" в Вильярреале - 0:4.
Ну, и главное - никаких признаков улучшения ситуации не наблюдается. Трансферы, скорее, ослабили "Эльче" - как минимум Мохику слева заменить точно некому. В прошлом туре "Атлетик" наколотил зелено-полосатым 4 гола за тайм, после чего убивал время. Футбол, который тогда показала команда Франсиско - это вообще не уровень Ла Лиги. Для результата в Барселоне такому "Эльче" надо прибавить во всем и сразу - вы в это верите? Серьезно?
"Барселона" - "Эльче": статистика личных встреч
Даже в сумрачные времена Сетьена и Кумана "Барса" брала свое в поединках с "Эльче". Последний раз зелено-белым удавалось остановить "Кулес" аж в 2014 году - тогда были зафиксированы 0:0.
Касательно прошлого сезона, то здесь "Барса" дома победила 3:2, а в гостях 2:1. Ферран Торрес, Депай и Гави тогда были среди лучших.
"Барселона" - "Эльче": последние матчи команд
Последние матчи "Барселоны"
Последние матчи "Эльче"
Турнирное положение команд
После 5 туров
Ориентировочные составы
У "Барсы" потерь из-за травм нет, но будет ротация, из-за которой точно спрогнозировать состав каталонцев сложно. У "Эльче" еще с мая лечится капитан Гонсало Верду - в остальном все готовы играть.
"Барселона": тер Штеген - Бельерин, Араухо, Эрик Гарсия, Бальде - Кессье, де Йонг, Педри - Ферран Торрес, Левандовский, Фати
"Эльче": Бадиа - Лирола, Роко, Бигас, Меркау - Моренте, Маскарель, Гумбау, Колладо - Бойе, Понсе
"Барселона" - "Эльче": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Эльче": прогноз от UA-Футбол
Усталость постепенно накапливается, но соперник слаб, а мотивация после досадного поражения от "Баварии" должна зашкаливать. Поставим на победу "Барсы" с форой (-2,5) - БК предлагают ее с коэффициентами 1,75-1,85.
Популярное сейчас
- Мариуполь и Полтава на дне. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Мудрик впечатлил скаутов Реала: трансфер будет зависеть от матчей ЛЧ
- Серьезная потеря. Зинченко пропустит сентябрьские матчи сборной из-за травмы
- Долго не запрягал. Назван лучший игрок чемпионата Англии в августе
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
Новости по теме
- 07:00 Прогнозы на футбол Дебют Роналду в Лиге Европы? Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча на 08.09.2022
- 17:02 Прогнозы на футбол Атлетико - Севилья. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.05.2022
- 23:45 Прогнозы на футбол Кадис - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании на 15.05.2022