Атлетико Мадрид - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.09.2022

Может, впервые в эру Симеоне за "Атлетико" страшно перед дерби. Нет, "Реал" не разгромит его - это вообще не в его стиле. А вот победить без труда, не оставив малейших шансов - это он может.

На данный момент команды находятся на разных полюсах формы, и сложно сказать, что может спасти "Матрасников". Главное, что приходит на ум - это сам статус дерби, предполагающий максимальный градус борьбы и самоотдачи. Если матч превратить в бойню - там может быть всякое. Ну, а в футбол "Реал" сейчас играет однозначно лучше.

В текущем чемпионате "Матрасники" набирают в среднем 2 очка за матч, что хорошо для претендента на ТОП-6, но плохо для позапрошлогоднего чемпиона.

В Ла Лиге у команды Диего Симеоне были два сложных соперника - "Вильярреалу" она проиграла 0:2, с "Реалом Сосьедад" закончила вничью 1:1. В Лиге чемпионов на неделе "Атлетико" был в одни ворота бит "Байером", причем 0:2 - это еще хороший результат; немцы создали моментов на 5-6 голов, тогда как у "Матрасников" не было ни-че-го.

Движение мяча медленное, Морату хватило на три тура, Витсель ожидаемо не укрепил защиту, а над ситуацией Гризманна, из-за условий аренды играющего строго по 28 минут, ржет вся Европа. Нет, это уже не тот "Атлетико", которого боялись; в дерби ему будет сложно. Для сенсации хозяевам надо обязательно забить первыми. Еще нужен цемент в центре, чтобы тормозить мяч, и схема с пятью защитниками, дабы Винисиуса могли встречать сразу двое в каждой атаке. Ну, и еще много-много везения.

Если у "Атлетико" сложно выделить сильные стороны на старте сезона, то у "Реала" непросто найти слабые.

На неделе Мадрид на классе переиграл "РБ Лейпциг" (2:0), дождавшись потери немцами концентрации ближе под конец поединка. Это его стиль - изматывать, ждать и бить, когда соперник слабеет. Модрич, Кроос, Карвахаль и другие хранители традиций передают это молодежи, и уже видно, как Вальверде с Винисиусом используют новые знания. 8 побед в 8 матчах - это нечто.

????????Real Madrid today:



✅Toni kroos completed the most passes(111)

✅Dani Ceballos had the most key passes(4)

✅Vinicius completed the most dribbles(8) and won the most duels(12)

✅Ferland Mendy was the most accurate passer(98%)



Valverde⚽

Vinicius ⚽

Rodrygo ⚽

Rudigier⚽ pic.twitter.com/foc2T4EOnU