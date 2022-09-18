Атлетико Мадрид - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.09.2022

Примера. 6-й тур

18 сентября. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико Мадрид" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Может, впервые в эру Симеоне за "Атлетико" страшно перед дерби. Нет, "Реал" не разгромит его - это вообще не в его стиле. А вот победить без труда, не оставив малейших шансов - это он может.

На данный момент команды находятся на разных полюсах формы, и сложно сказать, что может спасти "Матрасников". Главное, что приходит на ум - это сам статус дерби, предполагающий максимальный градус борьбы и самоотдачи. Если матч превратить в бойню - там может быть всякое. Ну, а в футбол "Реал" сейчас играет однозначно лучше.

"Атлетико"

В текущем чемпионате "Матрасники" набирают в среднем 2 очка за матч, что хорошо для претендента на ТОП-6, но плохо для позапрошлогоднего чемпиона.

В Ла Лиге у команды Диего Симеоне были два сложных соперника - "Вильярреалу" она проиграла 0:2, с "Реалом Сосьедад" закончила вничью 1:1. В Лиге чемпионов на неделе "Атлетико" был в одни ворота бит "Байером", причем 0:2 - это еще хороший результат; немцы создали моментов на 5-6 голов, тогда как у "Матрасников" не было ни-че-го.

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Движение мяча медленное, Морату хватило на три тура, Витсель ожидаемо не укрепил защиту, а над ситуацией Гризманна, из-за условий аренды играющего строго по 28 минут, ржет вся Европа. Нет, это уже не тот "Атлетико", которого боялись; в дерби ему будет сложно. Для сенсации хозяевам надо обязательно забить первыми. Еще нужен цемент в центре, чтобы тормозить мяч, и схема с пятью защитниками, дабы Винисиуса могли встречать сразу двое в каждой атаке. Ну, и еще много-много везения.

"Реал Мадрид"

Если у "Атлетико" сложно выделить сильные стороны на старте сезона, то у "Реала" непросто найти слабые.

На неделе Мадрид на классе переиграл "РБ Лейпциг" (2:0), дождавшись потери немцами концентрации ближе под конец поединка. Это его стиль - изматывать, ждать и бить, когда соперник слабеет. Модрич, Кроос, Карвахаль и другие хранители традиций передают это молодежи, и уже видно, как Вальверде с Винисиусом используют новые знания. 8 побед в 8 матчах - это нечто.

????????Real Madrid today:



✅Toni kroos completed the most passes(111)

✅Dani Ceballos had the most key passes(4)

✅Vinicius completed the most dribbles(8) and won the most duels(12)

✅Ferland Mendy was the most accurate passer(98%)



Valverde⚽

Vinicius ⚽

Rodrygo ⚽

Rudigier⚽ pic.twitter.com/foc2T4EOnU — Martial????????✝️ (@RmaOzil23) September 11, 2022

Идет смена поколений, и на "Сивитас Метрополитано" "Атлетико" надо крыть, прежде всего, молодых. Также "Реал" сделает ставку на стандарты - с приходами Алабы и Рюдигера они особенно опасны. Контроль мяча? Вероятно, 55 на 45 в пользу "Сливочных", больше им не надо. У "Атлетико" тяжелые защитники, и забросы на Винисиуса будут иметь смысл. Что же до обороны, то следите за Чуамени - прямо сейчас он в ТОП-10 Ла Лиги за отборами, перехватами и выигранными верховыми дуэлями. Этот француз попытается сделать с "Матрасниками" то, что обычно делают они - затоптать.

"Атлетико" - "Реал": статистика личных встреч

Последний раз "Реал" побеждал на поле "Атлетико" в 2019 году; с тех пор - две ничьи и поражение, датируемое прошлым маем. Помните, когда Мадрид уже гарантировал себе титул и выпустил резерв во главе с Луниным? Это оно.

Если же считать еще и матчи на "Бернабеу", то получим 5 побед "Реала", 1 успех "Матрасников" и 1 ничью во всех турнирах, начиная с 2019 года.

"Атлетико" - "Реал": последние матчи команд

Последние матчи "Атлетико

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

На 17.09

Ориентировочные составы

У "Реала" по-прежнему травмирован Бензема, к которому на днях присоединился универсал Лукас Васкес.

У "Атлетико" ожидается возвращение в старт основного голкипера Яна Облака, тогда как Серхио Регилон еще лечится, а участие Лемара, Савича и Хименеса под вопросом.

"Атлетико": Облак - Витсель, Эрмосо, Рейнилду - Молина, Льоренте, Коке, де Пауль, Карраско - Мората, Жоау Феликс

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди - Модрич, Чуамени, Кроос - Вальверде, Родриго, Винисиус

"Атлетико" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Атлетико" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

"Реал" не фанат голевых феерий, а "Атлетико" и подавно. Нас ждет серьезный, жесткий футбол, в котором одна команда попытается старанием компенсировать недостачу класса жаждой борьбы.

Пространства для шоу мало, отсюда и наша ставка - на ТМ 2,5. БК предлагают это событие с коэффициентами 1,9-2,0.