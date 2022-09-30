Севилья - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 1.10.2022

Примера. 7-й тур

1 октября. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" 19:30 "Атлетико"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Много сезонов подряд "Атлетико" и "Севилья" конкурировали за статус третьей силы в Ла Лиге, а теперь выглядит так, что даже место в ТОП-4 будет им за счастье.

Особенно это касается "Нервиона", который провалил вообще все и победил только раз в стартовых 6 турах. У "Атлетико" ситуация получше, но два поражения - это тоже перебор. По сути, завтра на "Писхуане" две именитые команды определят, кто из них хуже на данный момент.

"Севилья"

Гуру трансферного рынка Мончи в этот раз обхитрил сам себя. Отпустив Жуля Кунде и Диего Карлоса, "Севилья" не нашла им адекватную замену, и сейчас ее оборона похожа на решето - 11 пропущенных голов в 6 турах!

Параллельно развалилась и атака, где и Рафа Мир, и Юсеф Эн-Несири, и Сусо с Эриком Ламелой одновременно пребывают в плохих кондициях. Надежды, что Иско разрулит проблему, пока не оправдываются. Отсюда и результаты. Против "Барсы" "Севилья" напоминала детвору (0:3); с "Вильярреалом" с трудом достояла ничью (1:1); даже "Копенгаген" в ЛЧ оказался ей не по зубам (0:0).

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Очевидно, что в матче с "Атлетико" "Нервион" опять не может рассчитывать на доминирование. В лучшем для него случае нас ждет равная игра, в худшем - "Матрасники" будут давить, и этот вариант особенно опасен для "Севильи", чьи защитники либо неопытны (Салас, Кармона, Ньянзу), либо вообще вчерашние хавбеки (Навас, Акунья, Гудель). Прессинг в центре поля, контроль мяча, давление - вот что может спасти, но предыдущем туре с "Вильярреалом" "Севилья" смогла это обеспечивать лишь 30-40 минут…

"Атлетико"

Если главным бичом "Севильи" является ее дырявая оборона, то у "Матрасников" что-то непонятное происходит с атакой.

В первом туре Жоау Феликс выдал три голевых, после чего на 5 туров заглох; Альваро Мората в 4 последних матчах за клуб лишь раз пробил в сторону ворот, и то мимо; Антуан Гризманн играет преимущественно по 30 минут из-за условий аренды с "Барселоной". Матеус Кунья и Анхель Корреа тоже безыдейны настолько, что "Реал" в дерби просто отдал "Матрасникам" мяч при счете 2:0 и даже не переходя центр поля, спокойно дождался свистка.

????| If Koke plays in tomorrow's match against Sevilla, he will officially be the player with the most games played in the history of Atlético de Madrid. ????⚪️ pic.twitter.com/8FkwjKX5L7 — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 30, 2022

К счастью для подопечных Диего Симеоне, "Севилья" не "Реал", и ей забить будет проще. Но все равно хоть какие-то интересные решения необходимы. Тем временем в предыдущих двух выездах в Леверкузен (0:2) и "Сан-Себастьян (1:1) "Атлетико" не показал вообще ничего - ну, кроме споров с судьями и неспособности преодолевать плотный прессинг.

"Севилья" - "Атлетико": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Севилья" дома обыграла "Матрасников" 2:1, а на "Сивитас Метрополитано" команды расписали ничью 1:1.

Если копнуть глубже, картина не изменится - начиная с 2016 года у "Атлетико" только одна победа на "Писхуане" при четырех поражения и двух ничьих. Не любит Симеоне ездить в Севилью - даром что выступал здесь в 1992-94 годах.

"Севилья" - "Атлетико": последние матчи команд

Последние матчи "Севильи"

Последние матчи "Атлетико"

Турнирное положение команд

После 6 туров

Ориентировочные составы

У "Севильи" до Нового года с разрывом связок выпал Хесус Корона; также все еще не дебютировал в сезоне из-за травмы центрбек Маркао.

У "Атлетико" ждем возвращения в строй после повреждений основных защитников Стефана Савича и Хосе Хименеса. В то же время Марио Эрмосо игру пропустит из-за дисквалификации, а Родриго де Пауль не избежит конфликта с Диего Симеоне - накануне аргентинец отпросился на день "по семейным обстоятельствам", но пресса сфотографировала его на концерте в Майами. Нехорошо.

"Севилья": Буну - Кармона, Гудель, Ньянзу, Акунья - Ракитич, Фернандо, Жордан - Иско, Дольберг, Папу Гомес

"Атлетико": Облак - Рейнилду, Витсель, Савич - Карраско, Сауль, Кондогбья, Коке, Льоренте - Жоау Феликс, Мората

"Севилья" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Севилья" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол

Когда встречаются две кризисных команды, да еще и после международного перерыва, то прогнозировать что-то сложно, но рискнем-таки предположить, что "Севилья" не проиграет. "Атлетико" хронически не умеет играть на "Писхуане", да и вообще невнятен на выездах в текущем сезоне

Выберем ставку 1Х - БК предлагают ее с коэффициентами 1,6-1,7.