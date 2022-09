Севилья - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 1.10.2022

Много сезонов подряд "Атлетико" и "Севилья" конкурировали за статус третьей силы в Ла Лиге, а теперь выглядит так, что даже место в ТОП-4 будет им за счастье.

Особенно это касается "Нервиона", который провалил вообще все и победил только раз в стартовых 6 турах. У "Атлетико" ситуация получше, но два поражения - это тоже перебор. По сути, завтра на "Писхуане" две именитые команды определят, кто из них хуже на данный момент.

Гуру трансферного рынка Мончи в этот раз обхитрил сам себя. Отпустив Жуля Кунде и Диего Карлоса, "Севилья" не нашла им адекватную замену, и сейчас ее оборона похожа на решето - 11 пропущенных голов в 6 турах!

Параллельно развалилась и атака, где и Рафа Мир, и Юсеф Эн-Несири, и Сусо с Эриком Ламелой одновременно пребывают в плохих кондициях. Надежды, что Иско разрулит проблему, пока не оправдываются. Отсюда и результаты. Против "Барсы" "Севилья" напоминала детвору (0:3); с "Вильярреалом" с трудом достояла ничью (1:1); даже "Копенгаген" в ЛЧ оказался ей не по зубам (0:0).

Очевидно, что в матче с "Атлетико" "Нервион" опять не может рассчитывать на доминирование. В лучшем для него случае нас ждет равная игра, в худшем - "Матрасники" будут давить, и этот вариант особенно опасен для "Севильи", чьи защитники либо неопытны (Салас, Кармона, Ньянзу), либо вообще вчерашние хавбеки (Навас, Акунья, Гудель). Прессинг в центре поля, контроль мяча, давление - вот что может спасти, но предыдущем туре с "Вильярреалом" "Севилья" смогла это обеспечивать лишь 30-40 минут…

Если главным бичом "Севильи" является ее дырявая оборона, то у "Матрасников" что-то непонятное происходит с атакой.

В первом туре Жоау Феликс выдал три голевых, после чего на 5 туров заглох; Альваро Мората в 4 последних матчах за клуб лишь раз пробил в сторону ворот, и то мимо; Антуан Гризманн играет преимущественно по 30 минут из-за условий аренды с "Барселоной". Матеус Кунья и Анхель Корреа тоже безыдейны настолько, что "Реал" в дерби просто отдал "Матрасникам" мяч при счете 2:0 и даже не переходя центр поля, спокойно дождался свистка.

????| If Koke plays in tomorrow's match against Sevilla, he will officially be the player with the most games played in the history of Atlético de Madrid. ????⚪️ pic.twitter.com/8FkwjKX5L7