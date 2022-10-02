Реал Мадрид - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.10.2022

Примера. 7-й тур

2 октября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Осасуна"

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

"Реал" идеально стартовал в сезоне, добыв 9 побед из 9 во всех турнирах. Даже травма Карима Бензема не помешала Мадриду - в отсутствие француза голы исправно забивали Винисиус, Родриго, Вальверде.

Завтра Карим будет в старте, но не будет Модрича - посмотрим, как это скажется на действиях чемпиона. В любом случае, "Осасуне" будет крайне тяжело. Она едет не просто к гранду, но к сильнейшей команде прошлого евросезона. А может и текущего тоже.

"Реал Мадрид"

У Мадрида хорошо почти все. Защита иногда барахлит и допускает ошибки, но "Реал" во всех 9 матчах на старте сезона забивал дважды или больше, так что один пропущенный ему не помеха.

Семимильными шагами прогрессирует Вальверде - он один из лидеров команды прямо сейчас. Родриго продолжает забивать важные мячи; Винисиус вырос в полноценного топ-игрока. Ветераны тоже не подводят, и как итог - у "Реала" лучший старт сезона с 1968 года. Домашняя форма тоже впечатляет - только 1 поражение в 31 матче.

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What a player. pic.twitter.com/njEuBsvIzF — TC (@totalcristiano) September 30, 2022

Травма Модрича ударит по движению мяча у Мадрида, это факт. Уже сейчас пишут, что будущее Дани Себальоса в "Реале" будет зависеть от того, как он заменит Луку; пока это прогнозировать сложно. Кроме того, Бензема сыграет после травмы, а остальная команда не отдохнула, поскольку играла за сборные. Кто не понял, это все аргументы в пользу "Осасуны". Слабенькие, да, но других нет.

"Осасуна"

Да, у памплонцев сильные 12 очков в стартовых 6 турах, но при этом с грандами они еще не играли. Максимум - кризисная "Севилья", которую нынче не бьет только ленивый.

В последнем туре перед перерывом на сборные "Осасуна" проиграла по глупости - "Хетафе" играл хуже, однако победил благодаря несдержанности Чими Авилы. Аргентинец много раз приносил своими эмоциями очки, а тут подвел и схлопотал красную. В Мадриде без него "Осасуне" будет еще тяжелее.

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Любая попытка сыграть в равный футбол с высокой линией обороны обернется для гостей крахом и разгромом - Винисиус такую наглость не прощает. Следовательно, придется садиться низко и убегать в контратаки. Авила - лучший в "Осасуне" на скорости и пространстве. Без него останутся только новички Пенья и Мой Гомес. Но и они будут актуальны только пока оборона будет держаться. На сколько ее хватит на "Бернабеу" против нынешнего "Реала"? Пока у "Осасуны" 5 пропущенных голов в 6 турах против, повторимся, нетоповых коллективов.

"Реал Мадрид" - "Осасуна": статистика личных встреч

В прошлом сезоне оборона у памплонцев была с виду крепче. Осенью 2021-го "Осасуна" даже удержала 0:0 на "Бернабеу" - правда, пожертвовав абсолютно всем нападением. Дома в апреле баски захотели сыграть интереснее - и тут же проиграли 1:3.

Ну, а вообще последний раз "Осасуна" побеждала на поле "Реала" в 2004 году. На поле тогда были Рауль, Зидан, Фигу, Бекхэм, Роналдо, но это не помешало памплонцам забить три безответных мяча.

"Реал Мадрид" - "Осасуна": последние матчи команд

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Осасуны"

Турнирное положение команд

На 2.10

Ориентировочные составы

У "Реала" не сыграют травмированные Модрич и Лукас Васкес, тогда как Бензема возвращается и, вероятно, отбегает 45 минут.

У "Осасуны" Чими Авила дисквалифицирован, а Рубен Пенья вроде бы успел восстановиться после растяжения, но тоже вряд ли готов бегать полный матч.

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Себальос, Чуамени, Кроос - Вальверде, Бензема, Винисиус

"Осасуна": Эррера - Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус - Видаль, Брашанац, Торро, Ману Санчес - Рубен Гарсия, Будимир, Мой Гомес

"Реал Мадрид" - "Осасуна": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол

Начо Видаль - одно из слабейших звеньев в обороне "Осасуны", и именно ему предстоит встречать Винисиуса Жуниора. Рискнем предположить, что ничего хорошего для басков здесь не получится и бразилец закончит матч с очередным голом - БК принимают ставки на это событие с коэффициентами около 2,2.