Реал Мадрид - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.10.2022

"Реал" идеально стартовал в сезоне, добыв 9 побед из 9 во всех турнирах. Даже травма Карима Бензема не помешала Мадриду - в отсутствие француза голы исправно забивали Винисиус, Родриго, Вальверде.

Завтра Карим будет в старте, но не будет Модрича - посмотрим, как это скажется на действиях чемпиона. В любом случае, "Осасуне" будет крайне тяжело. Она едет не просто к гранду, но к сильнейшей команде прошлого евросезона. А может и текущего тоже.

У Мадрида хорошо почти все. Защита иногда барахлит и допускает ошибки, но "Реал" во всех 9 матчах на старте сезона забивал дважды или больше, так что один пропущенный ему не помеха.

Семимильными шагами прогрессирует Вальверде - он один из лидеров команды прямо сейчас. Родриго продолжает забивать важные мячи; Винисиус вырос в полноценного топ-игрока. Ветераны тоже не подводят, и как итог - у "Реала" лучший старт сезона с 1968 года. Домашняя форма тоже впечатляет - только 1 поражение в 31 матче.

